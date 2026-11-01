Thương mại Việt Nam - Philippines đạt 6,64 tỉ USD sau 9 tháng

Theo số liệu của Cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Philippines đạt 6,64 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này hơn 4,69 tỉ USD, nhập khẩu đạt 1,95 tỉ USD.

Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Philippines hơn 2,73 tỉ USD trong 9 tháng.