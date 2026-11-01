Thương mại Việt Nam - Philippines đạt 6,64 tỉ USD sau 9 tháng
Trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Philippines đạt 6,64 tỉ USD. Đáng chú ý, xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng tăng khoảng 146%, trong khi gạo vẫn là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất nhưng giảm 15% về trị giá. Ở chiều nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm gần 64% tổng kim ngạch.
Theo số liệu của Cục Hải quan, 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Philippines đạt 6,64 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này hơn 4,69 tỉ USD, nhập khẩu đạt 1,95 tỉ USD.
Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Philippines hơn 2,73 tỉ USD trong 9 tháng.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/thuong-mai-viet-nam-philippines-dat-6-64-ti-usd-sau-9-thang.html