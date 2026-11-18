Trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Philippines đạt 6,64 tỷ USD, tăng 9,09% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Hợp tác kinh tế, thương mại đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Philippines. Cùng với sự phát triển của quan hệ chính trị và lòng tin giữa lãnh đạo hai nước, hợp tác kinh tế ngày càng mở rộng về quy mô, chiều sâu và hiệu quả.

Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bình quân trên 10%/năm trong giai đoạn 2015-2025, từ 2,92 tỷ USD lên 7,8 tỷ USD, Philippines hiện là một trong những thị trường quan trọng của Việt Nam trong ASEAN, đặc biệt đối với các mặt hàng nông nghiệp và lương thực. Cơ cấu hàng hóa trao đổi giữa hai nước cũng ngày càng đa dạng, phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Thương mại tăng trưởng, cơ cấu hàng hóa đa dạng hơn

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Philippines đạt 6,64 tỷ USD, tăng 9,09% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam xuất khẩu sang Philippines 4,69 tỷ USD hàng hóa, tăng 9,49%, tương ứng tăng hơn 406 triệu USD. Thặng dư thương mại của Việt Nam với thị trường này đạt 2,74 tỷ USD, tăng 10,45% so với mức 2,48 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Sáu nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất gồm gạo; phương tiện vận tải và phụ tùng; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; điện thoại các loại và linh kiện; càphê; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Tổng kim ngạch của sáu nhóm hàng đạt khoảng 2,84 tỷ USD, chiếm 60,5% xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines.

Đáng chú ý, xuất khẩu phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 146,02%, trong khi chất dẻo nguyên liệu tăng 100,52% so với cùng kỳ.

Gạo vẫn giữ vị trí đặc biệt trong thương mại giữa hai nước, dù hoạt động xuất khẩu chịu tác động từ chính sách điều tiết nhập khẩu của Philippines. Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này hơn 1,19 tỷ USD gạo, giảm 16,8% so với cùng kỳ, nhưng vẫn chiếm 27,52% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Philippines trong giai đoạn này.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, nước sở tại chủ động điều tiết nhập khẩu gạo trong thời gian thu hoạch nội địa và sử dụng giấy phép thông quan kiểm dịch động, thực vật (SPSIC) để kiểm soát lượng nhập khẩu, trong bối cảnh chịu sức ép lạm phát và thực hiện chủ trương đa dạng hóa nguồn cung.

Gạo Việt Nam vẫn có lợi thế về khoảng cách địa lý, năng lực cung ứng ổn định và giá cạnh tranh. Tuy nhiên, doanh nghiệp cần theo sát biến động giá thế giới, linh hoạt điều chỉnh giá chào bán để hạn chế nguy cơ mất thị phần vào các đối thủ.

Cơ hội từ chuyển đổi Xanh và nhượng quyền

Bên cạnh xuất khẩu hàng hóa truyền thống, việc doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hiện diện thông qua đầu tư, dịch vụ và hệ sinh thái sản phẩm đang mở ra những hướng hợp tác mới.

Công ty GSM đã mở rộng hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe điện tại Cagayan de Oro, nâng tổng số xe điện hoạt động tại nhiều thành phố lớn của Philippines lên 16.000 xe. VinFast cũng đẩy mạnh giới thiệu và tiêu thụ xe buýt điện, xe máy điện tại thị trường này.

Theo GSM Philippines, doanh nghiệp dự kiến đưa thêm 10.000 xe điện vào vận hành trong thời gian còn lại của năm 2026. Việc mở rộng hoạt động không chỉ tạo điều kiện thúc đẩy xuất khẩu phương tiện và linh kiện mà còn mở ra khả năng hợp tác về năng lượng sạch, hạ tầng trạm sạc và dịch vụ kỹ thuật.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, thị trường này còn nhiều dư địa cho hàng Việt Nam. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Ở cấp độ chính sách, Philippines đang tạo thêm không gian cho các lĩnh vực gắn với chuyển đổi Xanh, công nghệ và hạ tầng. Khung Kế hoạch ưu tiên đầu tư chiến lược giai đoạn 2026-2028 của nước này tập trung vào nông nghiệp hiện đại, công nghệ xử lý rác, hạ tầng kỹ thuật, trạm sạc xe điện, nhiên liệu hàng không bền vững, chế biến sâu khoáng sản và các ngành công nghệ mũi nhọn.

Philippines cũng mở rộng ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng xe điện và thiết bị trạm sạc; đẩy nhanh cơ chế miễn trừ thủ tục đối với các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng phân phối năng lượng.

Cùng với các lĩnh vực trên, nhượng quyền thương mại được xem là một hướng tiếp cận tiềm năng cho doanh nghiệp Việt Nam. Theo Hiệp hội Nhượng quyền Philippines, doanh thu ngành này dự kiến tăng khoảng 8-10% trong năm 2025, đạt quy mô khoảng 800 tỷ peso, đóng góp hơn 7% GDP và tạo ra hàng triệu việc làm.

Philippines hiện có khoảng 120.000 điểm kinh doanh nhượng quyền, trải rộng từ chuỗi thực phẩm, đồ uống, bán lẻ đến dịch vụ, giáo dục và logistics. Trong đó, lĩnh vực thực phẩm và đồ uống tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn.

Xu hướng quan tâm đến sức khỏe, thực phẩm sạch và các mô hình thân thiện với môi trường, cùng sự phát triển của dịch vụ giao hàng và thương mại điện tử, tạo thêm cơ hội cho sản phẩm, thương hiệu Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thực phẩm, càphê và hàng tiêu dùng nhanh.

Một số thương hiệu và chuỗi gắn với ẩm thực, càphê Việt Nam như Phở Hòa, Highlands Coffee và Cộng Cà Phê đã hiện diện tại Philippines, góp phần giới thiệu hương vị và văn hóa Việt đến người tiêu dùng sở tại.

Nâng sức cạnh tranh để giữ thị phần

Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, thị trường này còn nhiều dư địa cho hàng Việt Nam, song nhu cầu nhập khẩu ngày càng có tính chọn lọc. Các sản phẩm thiết yếu, có giá cạnh tranh, nguồn cung ổn định và khả năng đáp ứng nhanh có nhiều điều kiện hơn để mở rộng thị phần.

Trong bối cảnh chi phí vận tải, logistics còn cao, sức mua suy giảm và tỷ giá gây áp lực lên khả năng nhập khẩu, giá bán tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với sức cạnh tranh của hàng hóa.

Bên cạnh đó, khả năng thích ứng với chính sách sở tại ngày càng có ý nghĩa. Đối với mặt hàng gạo, Philippines tiếp tục theo dõi, rà soát định kỳ thuế nhập khẩu và giám sát tồn kho để điều tiết cấp giấy phép kiểm dịch. Nước này cũng thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận khung song phương về cung ứng gạo dài hạn nhằm bảo đảm nguồn dự trữ và xây dựng công thức giá tham chiếu linh hoạt.

Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động theo sát quy định về SPSIC, thuế quan, tiêu chuẩn kỹ thuật, diễn biến giá cả và nhu cầu của từng nhóm hàng. Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì nguồn cung và xây dựng mạng lưới phân phối phù hợp, đây là những yếu tố quan trọng để giữ vững và mở rộng thị phần tại Philippines./.