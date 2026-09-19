Thương mại Việt Nam – Nhật Bản cả năm 2026 có thể đạt gần 60 tỷ USD

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki trong cuộc họp báo ngày 18/9. Ảnh: TĐ

Tại cuộc họp báo chiều nay, nhân dịp kỷ niệm 53 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki điểm lại nhiều kết quả nổi bật trong hợp tác giữa hai nước. Trong đó, lĩnh vực bán dẫn đang ngày càng được cụ thể hóa và trở thành một trong những trụ cột hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Về năng lượng, để hỗ trợ Việt Nam thực hiện Quy hoạch điện VIII, trong khuôn khổ Cộng đồng Không phát thải châu Á (AZEC), hai bên dự kiến triển khai 15 dự án thí điểm với tổng quy mô khoảng 20 tỷ USD.

Trong số đó, Nhật Bản đặc biệt chú trọng đến các dự án nhà máy nhiệt điện sử dụng khí tự nhiên khai thác trong nước và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG).

Thương mại cũng là một điểm sáng trong hợp tác Việt – Nhật. Trong 8 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt 38,6 tỷ USD, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Đại sứ Ito Naoki, nếu duy trì tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự kiến tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – Nhật Bản trong cả năm có thể đạt gần 60 tỷ USD.

Về đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư đạt 2,3 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế đến nay, tổng vốn đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam đạt 81 tỷ USD.

Đại sứ Ito Naoki thông tin rằng các cơ quan liên quan và các doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng của Nhật Bản sẽ tích cực tham gia Triển lãm Quốc phòng Việt Nam vào tháng 12 tới, với mong muốn tìm kiếm thêm khả năng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này.

Trong lĩnh vực văn hoá, Đại sứ cho biết hai bên đang chia sẻ kinh nghiệm trong vấn đề bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống vi phạm bản quyền.

Phí visa tăng, lượng người Việt đến Nhật vẫn tăng mạnh

Bắt đầu từ tháng 7 năm nay, Nhật Bản tăng gấp 5 lần lệ phí cấp thị thực nhập cảnh một lần với người nước ngoài, từ 3.000 yen l mnên 15.000 yen, bắt đầu từ tháng 7. Đây là lần tăng phí đầu tiên kể từ năm 1978, diễn ra trong bối cảnh lạm phát và đồng yen mất giá. Lệ phí cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần cũng tăng từ 6.000 yen lên 30.000 yen.

Tuy nhiên, giao lưu và đi lại giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục ghi nhận xu hướng gia tăng. Theo số liệu trong 8 tháng đầu năm có 505.000 lượt người Việt Nam đến Nhật Bản, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; trong khi số người Nhật Bản đến Việt Nam đạt 589.000 lượt, tăng 9,2%.

Với đà tăng trưởng này, Đại sứ Ito Naoki cho rằng số lượt đi lại giữa 2 nước trong cả năm có thể tiếp tục lập mức cao kỷ lục, có thể vượt 2 triệu lượt trước năm 2030.