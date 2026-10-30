Thương mại Việt Nam – Indonesia vượt 14,6 tỉ USD sau 9 tháng

Tuyển dụng được nhân sự giỏi đã khó, giữ chân và phát huy năng lực của họ còn khó hơn. Trong bối cảnh thị trường lao động biến động và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi phương thức vận hành, doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào tiền lương để giữ người. Đổi mới tư duy lãnh đạo, xây dựng môi trường làm việc tích cực và tạo cơ hội phát triển cho người lao động đang trở thành những yêu cầu cấp thiết trong quản trị nhân sự.