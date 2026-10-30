Thương mại Việt Nam – Indonesia vượt 14,6 tỉ USD sau 9 tháng
Theo số liệu của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Indonesia đạt hơn 14,6 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu hơn 4,6 tỉ USD hàng hóa, tăng 8,1%; nhập khẩu gần 10 tỉ USD, tăng 18,3%. Các nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu gồm than, sắt thép và kim loại thường khác. Cán cân thương mại tiếp tục nghiêng về phía Indonesia khi Việt Nam nhập siêu gần 5,38 tỉ USD.
MẠNH LÊ
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/thuong-mai-viet-nam-indonesia-vuot-146-ti-usd-sau-9-thang-280546.html