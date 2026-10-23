Thương mại Việt Nam – Hàn Quốc đạt gần 94,9 tỉ USD, nhập siêu 43,7 tỉ USD

Nhập khẩu tăng gần 56%, nhập siêu hơn 43 tỉ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục hải quan (Bộ Tài chính), trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 25,58 tỉ USD, tăng khoảng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu đạt 69,30 tỉ USD, tăng 55,9%.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt gần 94,9 tỉ USD, trong khi cán cân thương mại hàng hóa nghiêng về phía Hàn Quốc. Chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu lên tới khoảng 43,7 tỉ USD, phản ánh quy mô nhập hàng từ thị trường này lớn hơn đáng kể so với giá trị hàng hóa Việt Nam bán sang.

Hàng điện tử chiếm tỷ trọng lớn trong nhập khẩu

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu chủ lực, đạt khoảng 50,6 tỉ USD, tương đương gần 73% tổng kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc. Các nhóm hàng đáng chú ý khác gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 3,74 tỉ USD; xăng dầu các loại đạt 2,35 tỉ USD; chất dẻo nguyên liệu đạt 1,57 tỉ USD.

Ở chiều xuất khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt khoảng 7,25 tỉ USD; điện thoại các loại và linh kiện đạt 5,42 tỉ USD; máy móc, thiết bị và phụ tùng khác đạt 2,41 tỉ USD; hàng dệt may đạt 2,2 tỉ USD.

Cơ cấu hàng hóa cho thấy điện tử, máy móc và linh kiện giữ vai trò nổi bật trong thương mại hai chiều. Việc nâng cao năng lực sản xuất trong nước, tăng giá trị gia tăng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng là những vấn đề đáng chú ý trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

MẠNH LÊ