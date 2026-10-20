Thương mại Việt Nam - Đan Mạch đạt 672,6 triệu USD sau 9 tháng

Xuất khẩu tăng trưởng, nhiều nhóm hàng chủ lực

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đan Mạch đạt 383,5 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2026. Trong các nhóm hàng được thống kê, sản phẩm từ sắt thép đạt 53,3 triệu USD, hàng dệt may đạt 46 triệu USD và hàng thủy sản đạt 35 triệu USD.

Các nhóm hàng khác gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đạt 30 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 27,6 triệu USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 26,2 triệu USD.

Cơ cấu này cho thấy hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Đan Mạch có sự hiện diện của cả nhóm hàng công nghiệp và hàng tiêu dùng.

Nhập khẩu đạt 289 triệu USD, Việt Nam xuất siêu

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Đan Mạch đạt khoảng 289 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 47,6% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác là nhóm nhập khẩu có kim ngạch lớn nhất, đạt 116,4 triệu USD. Tiếp theo là sản phẩm từ hóa chất đạt 21,3 triệu USD và dược phẩm đạt 17 triệu USD.

Với xuất khẩu đạt 383,5 triệu USD và nhập khẩu khoảng 289 triệu USD, Việt Nam ghi nhận xuất siêu 94,3 triệu USD. Diễn biến thương mại song phương cho thấy xuất khẩu đang giữ vai trò quan trọng trong cán cân thương mại. Để đánh giá triển vọng thị trường, cần tiếp tục theo dõi kim ngạch từng nhóm hàng và số liệu tăng trưởng trong các kỳ tiếp theo.

MẠNH LÊ