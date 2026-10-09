Thương mại Việt Nam – Campuchia tăng trưởng, mở dư địa cho hàng Việt

Hoạt động giao thương qua cửa khẩu Việt Nam – Campuchia góp phần thúc đẩy kết nối thị trường và trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Ảnh minh họa; cần đối chiếu tác giả, nguồn gốc ảnh trước khi đăng.

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Campuchia ngày 8/10, quan hệ thương mại hai nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trong 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu song phương đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 4,28 tỷ USD, tăng 13,8%; nhập khẩu từ Campuchia đạt 4,38 tỷ USD, tăng 3,4%.

Kết quả này nối tiếp xu hướng mở rộng thương mại những năm gần đây. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD, tăng 11,7% so với năm 2024.

Theo ông Đỗ Việt Phương, Tham tán Thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia, sau Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Hai nước đã đặt mục tiêu hướng tới kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ USD. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần thêm thời gian và các giải pháp thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều nhóm hàng Việt có cơ hội mở rộng thị trường

Theo Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, thị trường này tiếp tục có nhu cầu đối với nhiều nhóm hàng tiêu dùng của Việt Nam, như thực phẩm, đồ uống, đồ hộp, thủy sản, mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh và đồ điện gia dụng.

Bên cạnh đó, các sản phẩm phục vụ sản xuất, xây dựng và phát triển hạ tầng cũng có tiềm năng mở rộng, gồm nguyên phụ liệu dệt may, da giày; vật liệu xây dựng; nội thất; phân bón; máy móc, thiết bị và dụng cụ phục vụ các công trình, dự án.

Đây là những lĩnh vực mà doanh nghiệp Việt Nam có thể khai thác thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống phân phối và tìm kiếm đối tác tại thị trường Campuchia.

Ở chiều ngược lại, Campuchia là nguồn cung quan trọng cho Việt Nam đối với một số mặt hàng nông sản và nguyên liệu sản xuất như hạt điều, lúa gạo, cao su, trái cây, sắn lát.

Cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu cho thấy hai nền kinh tế có khả năng bổ sung cho nhau, tạo điều kiện phát triển các mối liên kết trong sản xuất và thương mại.

Không chỉ xuất khẩu, cần mở rộng hợp tác đầu tư

Một hướng hợp tác được Thương vụ Việt Nam tại Campuchia nhấn mạnh là thúc đẩy đầu tư sản xuất tại thị trường này.

Những lĩnh vực có tiềm năng gồm nông nghiệp, du lịch, chế biến nông sản, công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu, sản xuất hàng hóa cho ngành du lịch và chuyển giao công nghệ.

Hoạt động đầu tư không chỉ tạo thêm cơ hội kinh doanh trực tiếp mà còn kéo theo nhu cầu về nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị và các dịch vụ phục vụ dự án.

Theo ông Đỗ Việt Phương, để hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy thương mại biên giới, đa dạng hóa đối tác, mặt hàng và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp.

Cùng với đó là việc rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kỹ thuật trong hợp tác thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia từ ngày 8 đến 10/10, hoạt động trao đổi cấp cao được kỳ vọng tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, cơ hội tại Campuchia không chỉ nằm ở việc tăng lượng hàng xuất khẩu mà còn ở khả năng phát triển thị trường dài hạn, xây dựng quan hệ với đối tác sở tại và tham gia các chuỗi sản xuất, phân phối.

Việc hiện thực hóa mục tiêu thương mại 20 tỷ USD vì vậy cần gắn với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, kết nối đầu tư và những giải pháp tạo thuận lợi thương mại cụ thể.