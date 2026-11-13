Thương mại Việt Nam - Campuchia hướng tới mục tiêu 20 tỷ USD vào năm 2030

Hội chợ giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026 giúp các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu nhu cầu và hợp tác giao thương. Ảnh: Thanh Duy.

Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026 diễn ra tại phường Châu Đốc (thành phố Châu Đốc cũ), tỉnh An Giang từ ngày 12 - 14/11/2026, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương tỉnh An Giang tổ chức, với sự tham của khoảng 150 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp tỉnh An Giang và doanh nghiệp các tỉnh Kandal, Kampot, Takeo… (Vương quốc Campuchia).

Sự kiện trong khuôn khổ thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia năm 2026 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2162/QĐ-BCT ngày 25/7/2025. Hoạt động hướng tới góp phần đưa kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Campuchia đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.

Những năm gần đây, hợp tác kinh tế, thương mại song phương, kinh tế biên mậu giữa Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển tích cực, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy lưu thông hàng hóa, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Theo số liệu của Cục Quản lý và Phát triển thị trường, trong 8 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Campuchia đạt 8,67 tỷ USD, tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Campuchia đạt 4,28 tỷ USD, tăng 13,8%; nhập khẩu từ Campuchia đạt 4,38 tỷ USD, tăng 3,4%.

Trong các năm 2024 và 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Campuchia tương ứng lần lượt là 10,1 tỷ USD và 11,33 tỷ USD.

Ban tổ chức cho biết chuỗi hội chợ và hội nghị giao thương Việt Nam - Campuchia 2026 tập trung trao đổi về tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm có lợi thế của các địa phương; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng, mẫu mã, bao bì, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm.

Đồng thời, hai bên sẽ trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giao thương, đề xuất giải pháp mở rộng thị trường, phát triển kênh phân phối, logistics, thương mại điện tử và nâng cao hiệu quả xuất khẩu. Qua đó, nhằm tạo diễn đàn để cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trao đổi thông tin thị trường, chia sẻ kinh nghiệm phát triển thương mại.

Thông qua chương trình, các doanh nghiệp có cơ hội tìm hiểu nhu cầu thị trường, điều kiện tiếp cận, đồng thời tăng cường kết nối cung cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng hệ thống phân phối.

Cũng trong khuôn khổ hội chợ, các chương trình khuyến mại, ưu đãi mua sắm, hoạt động tương tác với người tiêu dùng, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, livestream và truyền thông trên các nền tảng số được tổ chức nhằm thu hút khách thăm quan, quảng bá sản phẩm hai nước và thúc đẩy hoạt động mua sắm, kích cầu tiêu dùng.

Tham luận tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Duy, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh An Giang, phân tích ba xu hướng tiêu dùng phổ biến hiện nay, gồm:

- Chuẩn hóa và an toàn: ưu tiên thực phẩm sạch, nông sản đạt chuẩn và thông tin minh bạch.

- Bùng nổ mua sắm số: thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội, livestream bán hàng tương tác.

- Bao bì và sự tiện lợi: bao bì rõ ràng, đa ngôn ngữ, thuận tiện khi vận chuyển/sử dụng.

Dẫn kết quả một nghiên cứu hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng với 23% quan ngại về gian lận/lừa đảo, 20% quan ngại về chất lượng sản phẩm, ông Duy cho rằng để khai thác thị trường Việt Nam - Campuchia, doanh nghiệp cần đồng thời hiểu người mua, chuẩn hóa sản phẩm, phát triển kênh số và vận hành chuỗi cung ứng tin cậy.

Chuỗi sự kiện giao thương Việt Nam - Campuchia năm 2026 được kỳ vọng tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp hai nước; đồng thời tạo thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, phát triển thương mại biên giới và thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Campuchia, hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.