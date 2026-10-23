Thương mại Việt Nam - Bỉ đạt gần 3,5 tỷ USD trong 9 tháng

Số liệu từ Cục Hải quan cho biết, tháng 9/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam – Bỉ đạt 402,5 triệu USD. Trong đó, trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này đạt 358,6 triệu USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước (YoY); nhập khẩu đạt 43,9 triệu USD, giảm 51,4% YoY.

Kết quả trên góp phần đưa tổng thương mại hai chiều Việt Nam – Bỉ trong 3 quý đầu năm 2026 đạt 3,49 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 3,05 tỷ USD, tăng 11,2% YoY; nhập khẩu đạt 442,7 triệu USD, giảm 26,7% YoY.

Giày dép là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất

Lũy kế 3 quý đầu năm 2026, giày dép là mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang Bỉ, đạt 914,7 triệu USD, tăng nhẹ 0,8% YoY.

Các mặt hàng đứng sau lần lượt là dệt may với trị giá 389,2 triệu USD, tăng 13,7% YoY; sắt thép đạt 347,4 triệu USD, tăng 26,2% YoY; cà phê đạt 269,5 triệu USD, tăng 19,6% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 211,4 triệu USD, giảm nhẹ 0,09% so với cùng kỳ năm trước; thủy sản đạt 114,9 triệu USD, giảm 9,5% YoY; túi xách, ví, vali, mũ, ô dù đạt 105,3 triệu USD, giảm 0,9% YoY.

Trong Top 10 mặt hàng lớn nhất, Việt Nam xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 95,9 triệu USD, tăng 120,4% YoY; sản phẩm từ chất dẻo đạt 51,2 triệu USD, tăng 12,5% YoY; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện ở mức 50 triệu USD, tăng 566% so với mức 7,5 triệu USD tại cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch 10 mặt hàng trên đạt 2,54 tỷ USD, chiếm 83% tỷ trọng.

Trong kỳ, một số mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Bỉ tăng mạnh còn bao gồm sản phẩm từ sắt thép tăng 16,5% YoY, lên mức 38,7 triệu USD; sản phẩm từ cao su tăng 23,9% YoY, đạt 8,5 triệu USD; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 326,9% YoY, đạt 1,11 triệu USD.

Việt Nam nhập khẩu dược phẩm nhiều nhất từ Bỉ

Dược phẩm là mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ thị trường Bỉ, đạt 89,7 triệu USD, giảm 61,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu đứng sau lần lượt là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 70,7 triệu USD, giảm nhẹ 1,3% YoY; chất dẻo nguyên liệu ở mức 29,6 triệu USD, tăng 44,3% YoY; đá quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 23,7 triệu USD, giảm 41,3% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa giảm 30,7% so với 3 quý đầu năm 2025, đạt 23,6 triệu USD; phân bón giảm 32,1% YoY, xuống còn 22,2 triệu USD.

Sản phẩm hóa chất nhập khẩu từ Bỉ lại tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17,6 triệu USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 14,4 triệu USD, tương đương so với cùng kỳ năm trước.

Trong Top 10 mặt hàng, kim ngạch nhập khẩu vải tăng tới 318% YoY, từ mức 3,1 triệu USD tại cùng kỳ năm trước lên 13 triệu USD tại kỳ này; thức ăn gia súc và nguyên liệu giảm 14,2% YoY, còn 10,2 triệu USD.

Tổng kim ngạch 10 mặt hàng trên đạt 314,7 triệu USD, chiếm 72% tỷ trọng.

Một số mặt hàng nhập khẩu từ Bỉ tăng trưởng mạnh như sắt thép tăng 597,7% YoY, đạt 9,3 triệu USD; hóa chất tăng 67,9% YoY, ở mức 7,7 triệu USD; kim loại thường khác tăng 134,7% YoY, đạt 5 triệu USD.