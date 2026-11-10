Thương mại và du lịch đóng góp tích cực cho kinh tế Thủ đô Hà Nội

Du khách quốc tế tham quan Hà Nội. (Ảnh: Công Hùng)

Theo Thống kê TP. Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành ghi nhận mức tăng khá như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 18,6%; sản phẩm cao su và plastic tăng 14,3%; sản xuất kim loại tăng 14,2%.

Đây là tín hiệu tích cực về năng lực sản xuất của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nhu cầu thị trường và đơn hàng cuối năm có xu hướng cải thiện.

Một điểm đáng chú ý khác là vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong 10 tháng tăng 84,7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 10 đạt khoảng 19.990 tỷ đồng, gấp 2,1 lần cùng kỳ năm 2025. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang được đẩy mạnh, tạo thêm nguồn việc cho các ngành xây dựng, vật liệu và vận tải.

Ở khu vực doanh nghiệp, Hà Nội ghi nhận 27.800 doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng, với tổng vốn đăng ký 537.500 tỷ đồng, tăng 57,4%. Gần 11.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 32%.

Thương mại và du lịch tiếp tục là những lĩnh vực đóng góp tích cực cho kinh tế Thủ đô. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt 916.000 tỷ đồng, tăng 16,2%. Hà Nội đón 30,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8%, với tổng thu ước đạt 125.200 tỷ đồng, tăng 13%.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 18,619 tỷ USD, tăng 8,6%; nhập khẩu đạt 53,658 tỷ USD, tăng 39,1%.

Với nền tảng tích cực sau 10 tháng, Hà Nội vẫn có những cơ sở để kỳ vọng vào khả năng duy trì đà tăng trưởng. Tuy nhiên, mục tiêu GRDP từ 11% trở lên sẽ phụ thuộc lớn vào hiệu quả thực thi chính sách trong quý IV/2026.

Trong bối cảnh đó, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản số 5245/UBND-KT ngày 15/10/2026, cập nhật và điều chỉnh kịch bản tăng trưởng theo Chỉ thị số 17/CT-UBND. Trọng tâm điều hành là tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy các động lực tăng trưởng và bù đắp những lĩnh vực chưa đạt kế hoạch.

Trong đó, thành phố xác định đẩy nhanh giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên các dự án có khối lượng lớn và khả năng hoàn thành trong năm. Các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng cần được xử lý kịp thời, gắn trách nhiệm cụ thể với chủ đầu tư và người đứng đầu.

Cùng với đó, Hà Nội cần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tăng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước. Các chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu, thương mại điện tử và xúc tiến du lịch cũng được đẩy mạnh trong mùa mua sắm cuối năm.