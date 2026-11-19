Trí tuệ nhân tạo (AI), tiền kỹ thuật số, thanh toán xuyên biên giới và an ninh mạng là những nội dung trọng tâm được giới thiệu tại Ngày hội Công nghệ Tài chính Singapore 2026, diễn ra từ ngày 18 đến 20/11.

Tại Ngày hội Công nghệ Tài chính Singapore 2026 (Singapore FinTech Festival – SFF 2026), Visa giới thiệu những bước tiến mới của ngành thương mại, tập trung vào các lĩnh vực thương mại ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tiền kỹ thuật số, chuyển tiền, thanh toán liên thông và an ninh mạng.

Với chủ đề “Định hình tương lai thương mại: Biến tiềm năng thành hoạt động thương mại thường nhật”, Visa giới thiệu ba nhóm công nghệ trọng tâm, gồm thương mại thông minh, dòng chảy giá trị mới và bảo chứng niềm tin toàn diện.

Ở lĩnh vực thương mại thông minh, nội dung đáng chú ý là ứng dụng AI trong hoạt động mua sắm và thanh toán. Thay vì chỉ dừng lại ở việc giải đáp thông tin, các tác nhân AI đang được phát triển theo hướng có thể chủ động thực hiện những công việc như tìm kiếm sản phẩm, mua sắm và thanh toán thông qua các ứng dụng AI. Người tiêu dùng vẫn duy trì quyền cấp phép và kiểm soát các giao dịch.

Visa cho biết đang mở rộng chương trình Agentic Ready, hợp tác với hơn 50 đơn vị chấp nhận thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, cổng thanh toán và các nhà bán hàng nhằm chuẩn bị cho những giao dịch do tác nhân AI khởi tạo. Đồng thời, Visa hợp tác với Lianlian DigiTech để thúc đẩy thương mại B2B ứng dụng AI dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Một nghiên cứu của Visa tại Singapore, Australia và Nhật Bản cho thấy tỷ lệ sử dụng AI tạo sinh dao động từ 67% tại Nhật Bản, đến 90% tại Singapore. Tuy nhiên, chỉ khoảng 20-30% người tiêu dùng sẵn sàng tin tưởng AI mua các mặt hàng thiết yếu trong gia đình thay mình.

Ở lĩnh vực thanh toán số, Visa giới thiệu các ứng dụng stablecoin trong chi trả, quyết toán và chuyển tiền xuyên biên giới. Visa Direct đang mở rộng năng lực cấp vốn trước bằng stablecoin tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kết nối nguồn vốn dựa trên stablecoin với mạng lưới chuyển tiền toàn cầu. Giải pháp này giúp các doanh nghiệp đủ điều kiện linh hoạt hơn trong việc cấp vốn cho các khoản chi trả quốc tế, trong khi người nhận vẫn nhận tiền bằng đồng tiền pháp định.

Visa cũng công bố triển khai trải nghiệm Scan to Pay cùng Alipay+, cổng kết nối ví điện tử toàn cầu của Ant International. Sự hợp tác này kết nối mạng lưới thanh toán của Visa với hệ sinh thái các đơn vị chấp nhận thanh toán bằng mã QR của Alipay+, mang đến thêm lựa chọn thanh toán cho du khách đủ điều kiện khi ở nước ngoài.

Bên cạnh các giải pháp thanh toán, vấn đề an ninh mạng và phòng chống gian lận cũng được giới thiệu tại sự kiện. Nghiên cứu năm 2026 do Visa ủy quyền thực hiện cho thấy 60% lãnh đạo tổ chức tài chính được khảo sát trong khu vực ghi nhận mức độ tinh vi của các hành vi gian lận gia tăng trong 12 tháng trước đó; 57% cho biết tốc độ gian lận cũng tăng.

Để hỗ trợ các tổ chức tài chính ứng phó với nguy cơ này, Visa giới thiệu Threat Intelligence Platform tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hướng đến phát hiện, ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng có thể dẫn đến gian lận và tổn thất tài chính.

Cùng với sự hiện diện tại SFF 2026, Visa cho biết đã thành lập sáu trung tâm năng lực toàn cầu tại Trung tâm Giải pháp ở Singapore. Trung tâm đặt tại Paya Lebar Green quy tụ hơn 1.500 chuyên gia trong các lĩnh vực AI, tiền kỹ thuật số, an ninh mạng, điện toán lượng tử và thanh toán thế hệ mới.