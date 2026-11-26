Thương mại toàn cầu tăng trưởng mạnh trong ba tháng qua, chủ yếu nhờ nhu cầu thiết bị phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tăng vọt, vượt qua rào cản từ các chính sách hạn chế nhập khẩu. Dữ liệu từ Cục Phân tích Chính sách Kinh tế Hà Lan (CPB) cho thấy khối lượng hàng hóa xuyên biên giới tăng 2,3% trong quý III so với quý trước.

Thương mại toàn cầu bùng nổ nhờ làn sóng đầu tư AI, bất chấp rào cản thuế quan. Ảnh: Morningstar

Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu do Mỹ dẫn dắt là động lực chính thúc đẩy thương mại. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo đà tăng trưởng này có thể không bền vững khi các rào cản thuế quan và chính sách bảo hộ ngày càng gia tăng.

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ghi nhận thương mại hàng hóa liên quan đến AI tăng 31% năm 2025 và tiếp tục tăng 67% trong sáu tháng đầu năm 2026, chiếm 40-50% tổng giá trị thương mại toàn cầu. Ông Adam Slater, chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics, nhận định: "Nếu không có cú hích từ AI, tăng trưởng thương mại chỉ đạt khoảng 2,5% mỗi năm".

Triển vọng thương mại phụ thuộc lớn vào quy mô và thời gian duy trì làn sóng đầu tư của Mỹ. Các công ty công nghệ Mỹ được dự báo tiếp tục chi mạnh cho trung tâm dữ liệu đến năm 2027. Tuy nhiên, từ năm 2028, nhiều nhà phân tích cho rằng chi tiêu có thể giảm, đặc biệt nếu kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ dẫn đến các chính sách hạn chế xây dựng mới.

Châu Âu cũng đang hưởng lợi từ xu hướng này, khi xuất khẩu thiết bị phát điện và làm mát cho trung tâm dữ liệu tăng mạnh. Trong khi đó, chính phủ các nước vẫn tiếp tục siết chặt nhập khẩu. WTO ghi nhận 206 biện pháp hạn chế thương mại mới trong sáu tháng đầu năm 2026, ảnh hưởng đến 2.000 tỷ USD hàng hóa, mức cao kỷ lục trong 15 năm.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa đề xuất áp thuế mới lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và nhiều nước khác, với lý do các nước này tạo dư thừa công suất thông qua trợ cấp. Dù Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát từ tháng 1/2027 có thể điều chỉnh mức thuế, các chuyên gia cho rằng rào cản thương mại khó biến mất hoàn toàn.