Với mô hình “1+10" - một đoàn viên, mười công dân số, Đoàn xã Bắc Hà ưu tiên người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời hỗ trợ các hộ kinh doanh, làm du lịch ứng dụng công nghệ để quảng bá sản phẩm, phát triển kinh tế, qua đó đảm bảo chuyển đổi số thực chất, không ai bị bỏ lại phía sau...