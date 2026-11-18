Năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 256,42 tỷ USD, tăng 25,03% so với năm 2024. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 70,43 tỷ USD, nhập khẩu 186 tỷ USD.

Lũy kế 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt gần 290 tỷ USD, vượt tổng kim ngạch của cả năm 2025.

Với kết quả này, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam./.