Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư, Chile là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh; Việt Nam đồng thời là đối tác thương mại lớn nhất của Chile trong ASEAN.

Năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Chile đạt 1,78 tỷ USD, tăng 4,36% so với năm 2024. Trong 10 tháng năm 2026, thương mại hai chiều đạt 1,61 tỷ USD, tăng 4,31% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Chile đạt 1,25 tỷ USD, nhập khẩu đạt 354,14 triệu USD./.