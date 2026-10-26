Thương mại song phương giữa Việt Nam và Ba Lan

Những năm gần đây, hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Ba Lan đã đạt nhiều kết quả tích cực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 3,95 tỷ USD.

Ba Lan tiếp tục giữ vai trò là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung và Đông Âu, đồng thời là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Liên minh châu Âu (EU)./.