Từ hiện diện trên nền tảng số đến tiếp cận người mua UAE

CEPA Việt Nam – UAE có hiệu lực từ ngày 3/2/2026, không chỉ tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa mà còn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số và thương mại điện tử. Những cam kết về tạo thuận lợi cho giao dịch điện tử, chữ ký điện tử, luồng dữ liệu và bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường số mở ra thêm không gian hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội để thay đổi phương thức tiếp cận thị trường. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hội chợ, triển lãm hoặc hệ thống trung gian truyền thống, doanh nghiệp có thể xây dựng gian hàng trực tuyến, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử quốc tế, sử dụng công cụ quảng cáo số và kết nối trực tiếp với người mua tại UAE.

Thực tế, UAE có thị trường thương mại điện tử phát triển, tỷ lệ người tiêu dùng sử dụng internet và thanh toán số cao. Dubai cũng là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp phân phối, thương mại và logistics quốc tế. Đây là điều kiện thuận lợi để hàng Việt Nam tiếp cận người mua thông qua các kênh trực tuyến, nhất là nhóm hàng tiêu dùng, thực phẩm đóng gói, thời trang, đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm có thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần lựa chọn đúng mô hình kinh doanh. Với những đơn vị muốn bán trực tiếp đến người tiêu dùng, mô hình B2C trên nền tảng thương mại điện tử có thể giúp mở rộng độ phủ và kiểm nghiệm nhu cầu thị trường. Với doanh nghiệp xuất khẩu theo lô lớn, mô hình B2B, sử dụng danh bạ nhà mua hàng, nền tảng kết nối doanh nghiệp và các công cụ tìm kiếm đối tác chuyên ngành có thể phù hợp hơn.

Điều quan trọng là không nên xem việc mở một gian hàng trực tuyến đơn thuần là đã hoàn thành chuyển đổi số. Để gian hàng có khả năng tạo ra doanh thu, doanh nghiệp phải đầu tư nội dung giới thiệu sản phẩm, hình ảnh, video, thông tin kỹ thuật, giá bán, điều kiện giao hàng, chính sách đổi trả và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Nội dung cần được chuẩn hóa bằng tiếng Anh hoặc tiếng Arab khi cần thiết, đồng thời phù hợp với văn hóa, thị hiếu và thói quen tiêu dùng tại UAE.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần sử dụng công cụ quảng cáo số, tối ưu hóa tìm kiếm, mạng xã hội và các giải pháp phân tích dữ liệu để xác định nhóm khách hàng tiềm năng. Việc theo dõi lượt truy cập, tỷ lệ chuyển đổi, phản hồi của khách hàng và nhu cầu tìm kiếm sẽ giúp doanh nghiệp điều chỉnh sản phẩm, giá bán và chiến lược tiếp thị.

Chính sách hỗ trợ chuyển đổi số: Từ đào tạo đến vận hành gian hàng

Một điểm đáng chú ý trong năm 2026 là Chính phủ đã đặt thương mại số xuyên biên giới vào nhóm nhiệm vụ quan trọng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế.

Theo Quyết định số 626/QĐ-TTg năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026–2030, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ dừng ở phổ biến thông tin mà hướng tới xây dựng năng lực kinh doanh số và xuất khẩu trực tuyến.

Chương trình đề cập việc đào tạo, tư vấn chuyên sâu cho doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh số, xuất khẩu trực tuyến B2C; xây dựng và duy trì gian hàng trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới; xây dựng lộ trình thâm nhập thị trường cho từng doanh nghiệp; phát triển thương hiệu, xúc tiến xuất khẩu trên nền tảng số, chăm sóc khách hàng quốc tế và thanh toán quốc tế.

Đáng chú ý, chính sách còn đặt ra nhiệm vụ đồng hành, hướng dẫn doanh nghiệp đàm phán, ký kết hợp tác với các sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ xử lý tranh chấp, bảo hộ sở hữu trí tuệ trên nền tảng xuyên biên giới; kết nối giải pháp logistics và tư vấn pháp lý. Chương trình cũng đề cập xây dựng nhãn hiệu nhận diện doanh nghiệp uy tín trên môi trường số (Trust Mark) và tổ chức các chiến dịch xúc tiến thương mại số quốc tế, trong đó có sự kiện Vietnam Digital Export Week.

Đây là hướng hỗ trợ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi trở ngại lớn nhất của nhiều đơn vị không phải thiếu sản phẩm mà là thiếu nhân lực, kinh nghiệm và nguồn lực để vận hành hoạt động kinh doanh trực tuyến ở nước ngoài.

Thay vì chỉ hướng dẫn doanh nghiệp mở tài khoản trên sàn, chương trình hỗ trợ cần đi sâu vào từng công đoạn: lựa chọn nền tảng phù hợp, xây dựng gian hàng, chuẩn hóa nội dung, quảng bá sản phẩm, quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng, thanh toán và xử lý khiếu nại. Đặc biệt, cần có tư vấn riêng cho từng nhóm ngành hàng, bởi cách tiếp cận khách mua thực phẩm, nông sản sẽ khác với hàng thời trang, nội thất hay thiết bị công nghiệp.

Trên thực tế, tháng 9/2026, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với TikTok Shop triển khai sáng kiến “Beyond Vietnam – Vietnamese Products Take Flight”, hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu số và tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế thông qua mô hình thương mại điện tử khám phá sản phẩm. Đây là một ví dụ về việc kết nối nền tảng công nghệ với hoạt động quảng bá hàng Việt, giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới.

Đối với thị trường UAE, những chương trình như vậy cần được phát triển theo hướng lựa chọn sản phẩm có tiềm năng, xác định nhóm người mua mục tiêu và xây dựng nội dung tiếp thị phù hợp với từng thị trường. Việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nền tảng quốc tế cần gắn với khả năng giao hàng, thanh toán và chăm sóc khách hàng, tránh tình trạng có gian hàng nhưng không có đơn hàng hoặc không thể thực hiện đơn hàng khi phát sinh nhu cầu.

Thanh toán, logistics và bảo vệ doanh nghiệp trong giao dịch trực tuyến

Một trong những vấn đề quan trọng của thương mại điện tử xuyên biên giới là khả năng hoàn tất đơn hàng. Doanh nghiệp có thể tìm được khách hàng nhưng nếu không có phương thức thanh toán phù hợp, chi phí vận chuyển cao hoặc không kiểm soát được thời gian giao hàng thì rất khó duy trì giao dịch.

Với thị trường UAE, doanh nghiệp cần tìm hiểu các phương thức thanh toán quốc tế, cổng thanh toán điện tử và điều kiện thanh toán mà nền tảng hoặc nhà nhập khẩu chấp nhận. Những vấn đề như phí giao dịch, tỷ giá, thời gian đối soát, hoàn tiền, xác minh tài khoản và phòng ngừa gian lận cần được tính toán trước khi triển khai.

Ở khâu logistics, doanh nghiệp cần lựa chọn đối tác có khả năng cung cấp dịch vụ vận chuyển quốc tế, khai báo hải quan, lưu kho, giao hàng chặng cuối và xử lý hàng hoàn. Với những đơn hàng B2C có giá trị nhỏ, chi phí giao hàng có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh. Trong khi đó, với đơn hàng B2B, yêu cầu về vận chuyển theo lô, bảo quản, chứng từ và thời gian giao hàng lại có vai trò quyết định.

Do đó, chính sách hỗ trợ cần khuyến khích doanh nghiệp kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ logistics thương mại điện tử xuyên biên giới, đồng thời tư vấn cách tính tổng chi phí đưa sản phẩm đến tay người mua. Không nên chỉ so sánh giá bán tại Việt Nam với giá bán trên sàn mà bỏ qua phí nền tảng, phí thanh toán, vận chuyển, thuế, lưu kho và chi phí xử lý hàng trả lại.

Bên cạnh những vấn đề về vận hành, doanh nghiệp còn phải chú trọng bảo vệ dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và quyền lợi người tiêu dùng. Đây là những điều kiện quan trọng để xây dựng uy tín trên môi trường số.

Tại UAE, hoạt động thương mại điện tử chịu sự điều chỉnh của Luật Liên bang số 14 năm 2023 về thương mại dựa trên công nghệ hiện đại. Quy định này bao quát hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ và dữ liệu thông qua website, nền tảng điện tử, mạng xã hội và ứng dụng. Các vấn đề về cấp phép, quan hệ giữa người bán với người tiêu dùng, thanh toán điện tử, logistics, hoàn trả hàng hóa và giải quyết tranh chấp đều được đặt ra trong khuôn khổ quản lý.

Ngoài ra, Luật Bảo vệ người tiêu dùng của UAE yêu cầu doanh nghiệp cung cấp thông tin rõ ràng về sản phẩm, điều kiện giao dịch, thanh toán, bảo hành và các nội dung liên quan. Hoạt động kinh doanh trực tuyến cũng phải chú trọng bảo vệ quyền riêng tư và an toàn dữ liệu của khách hàng. Thông tin về sản phẩm, hóa đơn và điều kiện giao dịch cần được chuẩn bị phù hợp với yêu cầu pháp luật sở tại, trong đó có những nội dung phải thể hiện bằng tiếng Arab.

Về phía Việt Nam, doanh nghiệp cần tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao dịch điện tử, thương mại điện tử và sở hữu trí tuệ. Đặc biệt, hình ảnh, nhãn hiệu, thiết kế bao bì và nội dung quảng bá sản phẩm cần được bảo hộ phù hợp trước khi đưa lên các nền tảng quốc tế. Nếu không chủ động đăng ký và quản lý quyền sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp có thể đối mặt với nguy cơ bị sao chép thương hiệu, sử dụng trái phép hình ảnh hoặc phát sinh tranh chấp trên sàn.

Hiện diện số phải đi cùng năng lực kinh doanh thực chất

Để thương mại số trở thành kênh xuất khẩu hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, nền tảng công nghệ, tổ chức hỗ trợ và doanh nghiệp.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cần tiếp tục phát huy vai trò đầu mối về đào tạo, tư vấn, kết nối nền tảng và hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến xuyên biên giới. Cục Xúc tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu và Thương vụ Việt Nam tại UAE cần phối hợp cung cấp thông tin thị trường, danh bạ nhà mua hàng, nhu cầu nhập khẩu và những quy định liên quan đến giao dịch trực tuyến tại nước sở tại.

Các hiệp hội ngành hàng và sở công thương địa phương cần khảo sát nhu cầu, lựa chọn doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp để tham gia chương trình. Việc hỗ trợ nên bắt đầu từ đánh giá năng lực số, xác định mô hình B2B hay B2C, sau đó xây dựng lộ trình cụ thể từ mở gian hàng đến phát sinh đơn hàng và duy trì khách hàng.

Về phía doanh nghiệp, cần xác định thương mại số là một phương thức kinh doanh dài hạn, không phải hoạt động quảng bá ngắn hạn. Doanh nghiệp phải đầu tư nhân lực có kỹ năng ngoại ngữ, tiếp thị số, quản trị đơn hàng, phân tích dữ liệu và chăm sóc khách hàng quốc tế. Đồng thời, cần chủ động kiểm soát chất lượng sản phẩm, khả năng cung ứng, chứng từ xuất khẩu và năng lực thực hiện các cam kết giao hàng.

Hiệu quả hỗ trợ cũng cần được đánh giá bằng những chỉ số cụ thể: số doanh nghiệp được đào tạo, số gian hàng quốc tế được vận hành thực chất, số sản phẩm được giới thiệu, lượng khách hàng tiềm năng, số đơn hàng phát sinh, tỷ lệ giao hàng thành công và doanh thu xuất khẩu qua kênh trực tuyến.

CEPA mở thêm không gian hợp tác thương mại số giữa Việt Nam và UAE, nhưng để khai thác hiệu quả, doanh nghiệp cần vượt qua khoảng cách về kỹ năng, công nghệ, thanh toán và logistics. Khi được hỗ trợ đúng hướng, một gian hàng trực tuyến có thể trở thành điểm tiếp xúc thường xuyên với người mua quốc tế, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng và duy trì quan hệ thương mại mà không bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý.

Mở rộng thị trường vì thế không chỉ bằng những chuyến đi xúc tiến thương mại, mà còn bằng năng lực hiện diện số, khả năng vận hành giao dịch và phục vụ khách hàng liên tục. Đó là con đường để hàng Việt tiếp cận người mua UAE chủ động hơn, tiết kiệm hơn và bền vững hơn trong môi trường thương mại quốc tế đang ngày càng số hóa.