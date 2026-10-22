Thương mại Singapore đạt hơn 1.000 tỷ USD trong 9 tháng

Thương vụ Việt Nam tại Singapore dẫn số liệu từ Cơ quan Quản lý doanh nghiệp Singapore cho biết, tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore ước đạt 139,8 tỷ USD, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 73,9 tỷ USD, tăng 51,5% so với cùng kỳ năm trước (YoY), bao gồm hàng hóa sản xuất nội địa đạt 26,8 tỷ USD, tăng 46,7% YoY; hàng hóa tạm nhập tái xuất đạt 47,05 tỷ USD, tăng 54,4% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu trong kỳ của Singapore đạt 65,9 tỷ USD, tăng 49,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore ước đạt 1.087,9 tỷ USD, tăng 36,9% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó xuất khẩu ước đạt 581,8 tỷ USD, tăng 38% YoY; nhập khẩu ước đạt 506,1 tỷ USD, tăng 35,7% YoY.

Singapore xuất khẩu

9 tháng đầu năm 2026, Singapore xuất khẩu sang 15 thị trường lớn nhất đạt 486 tỷ USD, chiếm 83% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu trong kỳ.

Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á này, đạt 68,8 tỷ USD, tăng tới 94,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hong Kong (Trung Quốc) là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với trị giá 63,5 tỷ USD, tăng 36,9% YoY. Các thị trường đứng sau lần lượt là Trung Quốc đạt 57,4 tỷ USD, tăng 23,8% YoY; Malaysia đạt 55 tỷ USD, tăng 30,2% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ cũng tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 51,6 tỷ USD; Thái Lan tăng 83,5% YoY, đạt 34,6 tỷ USD; Indonesia giảm 0,7% YoY, đạt 29,5 tỷ USD; Hàn Quốc tăng 44,5% YoY, đạt 24,8 tỷ USD.

Trong Top 15 thị trường, Singapore xuất khẩu sang Mexico đạt 20,5 tỷ USD, tăng 221,3% YoY; Australia đạt 17,2 tỷ USD, tăng 35,8% YoY; Nhật Bản đạt 16,7 tỷ USD, tăng 23,8% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ đạt 16,7 tỷ USD, tăng 21,8% so với 9 tháng đầu năm 2025; Đức ở mức 7,2 tỷ USD, tăng 22,6% YoY; UAE đạt 3,9 tỷ USD, giảm 5% YoY.

Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 10 của Singapore, đạt 18,3 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Singapore nhập khẩu

Đài Loan (Trung Quốc) là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Singapore, đạt 102,5 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này tăng 76,4%.

Các thị trường đứng sau bao gồm Trung Quốc đạt 55,5 tỷ USD, tăng 18,3% YoY; Malaysia đạt 54,6 tỷ USD, tăng 30,3% YoY; Mỹ với trị giá 49,3 tỷ USD, tăng 20,7% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 31,9 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025; Nhật Bản đạt 22,4 tỷ USD, tăng 22,6% YoY; Thái Lan với trị giá 18,8 tỷ USD, tăng 92,8% YoY.

Singapore nhập khẩu từ UAE với trị giá 14 tỷ USD, tăng 18,2% YoY; Indonesia đạt 13,7 tỷ USD, giảm 5,7% YoY; Ấn Độ đạt 10,1 tỷ USD, tăng 63,8% YoY.

Kim ngạch nhập khẩu từ Đức đạt 8,9 tỷ USD, tăng 19,7% so với 9 tháng đầu năm 2025; Hong Kong (Trung Quốc) đạt 7,3 tỷ USD, tăng 188,3% YoY; Australia đạt 6,2 tỷ USD, tăng 37,5% YoY; Mexico đạt 5,2 tỷ USD, tăng 77,3% YoY.

Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ 8 của Singapore, đạt 15,1 tỷ USD, tăng 123,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng kim ngạch 15 thị trường trên đạt 415,5 tỷ USD, chiếm 83% tỷ trọng trị giá nhập khẩu của Singapore trong kỳ.