Thương mại nội khối ASEAN

Với những nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân trong hợp tác với ASEAN, quan hệ kinh tế-thương mại của Việt Nam-ASEAN đã có sự phát triển vượt bậc, cả về bề rộng lẫn chiều sâu.

Năm 1996, khi Việt Nam mới tham gia Khối Thương mại Tự do ASEAN (AFTA), thương mại hai chiều của Việt Nam với các nước trong khối mới chỉ đạt khoảng gần 6 tỷ USD, nhưng đến nay, con số này đã tăng cao, gấp hàng chục lần. Cụ thể, kim ngạch thương mại giữa Việt Nam với ASEAN đã tăng gấp gần 28 lần, từ 3,3 tỷ USD năm 1995 đã chạm mốc 91 tỷ USD năm 2025./.