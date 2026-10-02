Thương mại Hóc Môn (HTC) chi cổ tức tiền mặt khi mảng kinh doanh xăng dầu lao dốc

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dòng tiền đổ về nhóm cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn (HOTRACO) vừa chốt ngày 09/10 tới đây là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026. Tỷ lệ chi trả đợt này được ấn định ở mức 3% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận được 300 đồng. Với gần 16,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi ra gần 5 tỷ đồng. Thời gian thanh toán tiền cổ tức cho các nhà đầu tư được lên lịch vào ngày 23/10.

Kế hoạch tài chính năm 2026 của HTC xác định tổng quỹ lợi nhuận phân phối là gần 25 tỷ đồng. Công ty dự kiến trích ra gần 20 tỷ đồng, chiếm 79,62% tổng quỹ, để thực hiện nghĩa vụ chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tối thiểu 12%. Trước đó, vào ngày 24/07, doanh nghiệp này cũng đã chi gần 5 tỷ đồng để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2026 với tỷ lệ 3%.

Cơ cấu sở hữu của HTC hiện có sự góp mặt của bốn tổ chức và cá nhân đóng vai trò cổ đông lớn. Nắm giữ tỷ trọng cao nhất là Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV với 3,9 triệu cổ phiếu, tiếp đến là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Thương mại Thiên Hải sở hữu 2,8 triệu cổ phiếu. Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Văn Mỵ đứng thứ ba với gần 1,7 triệu cổ phiếu và Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV sở hữu gần 1,6 triệu cổ phiếu. Tổng cộng qua hai đợt tạm ứng với mức cổ tức 6%, nhóm cổ đông lớn này dự kiến sẽ thu về dòng tiền tương ứng lần lượt là hơn 2,3 tỷ đồng, gần 1,7 tỷ đồng, hơn 1 tỷ đồng và gần 1 tỷ đồng.

Lợi nhuận bán niên sụt giảm do mảng kinh doanh cốt lõi đi lùi

Việc duy trì dòng tiền trả cổ tức được ban lãnh đạo thông qua trong thời kỳ bức tranh tài chính của công ty gặp nhiều thách thức. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sáu tháng đầu năm 2026 cho thấy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt hơn 11 tỷ đồng, ghi nhận mức giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm trước.

Đi sâu vào cơ cấu nguồn thu, hoạt động kinh doanh bất động sản mang lại những tín hiệu tích cực. Cụ thể, lợi nhuận từ dự án khu nhà ở Xuân Thới Đông đạt mức tăng trưởng ấn tượng lên tới gần 113%. Sự cải thiện từ mảng bất động sản đã đóng góp đáng kể vào tổng lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong hai quý đầu năm.

Dù mảng bất động sản khởi sắc, kết quả chung của HTC vẫn bị kéo lùi do sự lao dốc của hoạt động kinh doanh truyền thống. Mảng kinh doanh xăng dầu ghi nhận sự sụt giảm mạnh lên tới 53% so với cùng kỳ năm trước. Sự chênh lệch này khiến những nỗ lực từ dự án khu nhà ở Xuân Thới Đông không đủ sức bù đắp các khoản thâm hụt, dẫn đến sự suy giảm về lợi nhuận ròng trên báo cáo bán niên.