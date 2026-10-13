Hội thảo tư vấn giải pháp thúc đẩy thương mại hóa nhãn hiệu sản phẩm mang địa danh Sơn La.

Nhận thức rõ vai trò của sở hữu trí tuệ trong phát triển kinh tế nông nghiệp, tỉnh ta đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ xây dựng, xác lập quyền và phát triển tài sản trí tuệ đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Trong giai đoạn 2021-2025, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã triển khai 18 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh; hướng dẫn đăng ký cấp mới và gia hạn quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể cho 281 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất. Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và khuyến công được quan tâm. Từ năm 2025 đến nay, UBND tỉnh đã bố trí kinh phí gần 4 tỷ đồng để triển khai các đề án khuyến công; hỗ trợ 15 cơ sở xây dựng và đăng ký nhãn hiệu, 10 cơ sở thiết kế mẫu mã, bao bì, hỗ trợ nhiều cơ sở đầu tư máy móc, thiết bị chế biến tiên tiến và công nhận 30 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Vùng trồng cây thanh long theo tiêu chuẩn GlobalGAP của HTX Ngọc Hoàng, xã Tà Hộc.

Đến tháng 8/2026, toàn tỉnh có 32 văn bằng bảo hộ đối với sản phẩm, dịch vụ mang địa danh. Trong đó, có 2 sản phẩm được bảo hộ ở nước ngoài; 3 sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức chỉ dẫn địa lý (cà phê Sơn La, chè Shan tuyết Mộc Châu, xoài tròn Yên Châu); 2 sản phẩm được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu tập thể (mật ong Sơn La, khoai sọ Thuận Châu); 27 sản phẩm nông sản được bảo hộ dưới hình thức nhãn hiệu chứng nhận, như: chè Olong Mộc Châu, rau an toàn Mộc Châu, nhãn Sông Mã, cam Phù Yên, chè Phổng Lái, nếp Mường Và… Đáng chú ý, năm 2026, nhãn hiệu chứng nhận “Hồ Sơn La” được cấp cho sản phẩm, dịch vụ du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La, đánh dấu bước phát triển mới trong việc mở rộng tài sản trí tuệ từ lĩnh vực nông sản sang dịch vụ du lịch.

Các sản phẩm chè và nông sản đặc trưng của xã Bình Thuận được giới thiệu tại Tuần Văn hóa, Du lịch Mộc Châu năm 2026.

Bên cạnh đó, tỉnh đã thiết lập và duy trì 216 mã số vùng trồng, trong đó có 152 mã số phục vụ xuất khẩu với diện tích trên 2.209 ha, đáp ứng yêu cầu của nhiều thị trường, như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand và Liên minh châu Âu. Duy trì 101 cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; 113 chuỗi cung ứng nông sản an toàn, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa người sản xuất, hợp tác xã và doanh nghiệp trong quá trình tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và sức cạnh tranh của nông sản Sơn La trên thị trường.

Giá trị của một nhãn hiệu mang địa danh được thể hiện rõ nhất khi tên gọi tạo được niềm tin trên thị trường và đem lại lợi ích trực tiếp cho người sản xuất. Tiêu biểu như thương hiệu “Cà phê Sơn La”, sau khi được bảo hộ nhãn hiệu từ năm 2017, đến nay đã tăng nhiều lần giá trị thương mại, được nhận diện rộng rãi và có mặt tại các hệ thống phân phối hiện đại và thị trường xuất khẩu. Toàn tỉnh hiện có khoảng 44.000 ha cà phê tại 48 xã, sản lượng ước đạt trên 50.960 tấn nhân/năm; 8 tổ chức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, 5 sản phẩm cà phê được chứng nhận OCOP, trong đó 1 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Nông dân xã Muổi Nọi thu hoạch cà phê.

Tiếp tục thực hiện thương mại hóa nhãn hiệu sản phẩm mang địa danh, gắn với chương trình phát triển tài sản trí tuệ và chiến lược sở hữu trí tuệ, tỉnh ta tập trung hoàn thiện cơ chế quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu số dùng chung đối với 32 văn bằng bảo hộ mang địa danh của tỉnh; nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đăng ký bảo hộ tại thị trường nước ngoài đối với các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Cùng với đó là triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, HTX xây dựng thương hiệu số, kết nối với các ứng dụng thương mại điện tử, hệ thống phân phối trong nước và quốc tế, giúp nông sản địa phương bứt phá, gia tăng giá trị kinh tế và khẳng định thương hiệu nông sản Sơn La.