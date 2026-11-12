Thương mại hóa kết quả nghiên cứu: Doanh nghiệp phải là trung tâm

Quang cảnh Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: VPQH

Sản phẩm thương mại hóa còn hạn chế

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), đại biểu Lê Công Đỉnh (Đoàn Tây Ninh) cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã giao 20 bài toán lớn cho 10 bộ, ngành và ban hành danh mục 30 sản phẩm công nghệ chiến lược. Tuy nhiên, kết quả thương mại hóa còn hạn chế. Chương trình công nghệ cao mới có 47 sản phẩm, trong khi các nhiệm vụ độc lập có 20 sản phẩm được thương mại hóa, ứng dụng thực tế.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng KHCN làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với tình trạng kết quả nghiên cứu chưa được chuyển hóa thành sản phẩm hàng hóa phục vụ thị trường; đồng thời cho biết giải pháp đổi mới cơ chế khoán chi, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu công nghệ chiến lược, tháo gỡ khó khăn về chuyển giao tài sản trí tuệ, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp nhận và ứng dụng kết quả nghiên cứu.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Vũ Hải Quân thừa nhận thực tế, chúng ta có rất nhiều nghiên cứu nhưng tỷ lệ thương mại hóa còn hạn chế. Bộ trưởng chỉ ra 5 nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Trước hết, nhiều kết quả nghiên cứu chưa đủ điều kiện để đưa vào sản xuất. Theo Bộ trưởng, cách làm trước đây phần lớn xuất phát từ đề xuất của các nhà khoa học. Cách tiếp cận này bảo đảm tính sáng tạo, khám phá của nhà khoa học nhưng mới đi theo một chiều. Để kết quả nghiên cứu có khả năng ứng dụng thực tiễn, cần bổ sung chiều tiếp cận ngược lại: xuất phát từ vấn đề thực tiễn, từ bài toán của doanh nghiệp để đặt hàng nhà khoa học nghiên cứu, giải quyết.

Đại biểu Lê Công Đỉnh đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: VPQH

Nguyên nhân thứ hai là khó khăn trong định giá kết quả nghiên cứu. Theo Bộ trưởng, việc xác định giá trị một sản phẩm khoa học, công nghệ không đơn giản, bởi nhiều đầu tư một đồng nhưng giá trị mang lại có khi là 1 tỷ đồng.

Nguyên nhân thứ ba, theo Bộ trưởng là nguồn vốn dành cho giai đoạn chuyển tiếp từ nghiên cứu sang thương mại hóa còn thiếu. Đây là quá trình đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước và các tổ chức quốc tế đầu tư vào Việt Nam còn hạn chế.

Nguyên nhân thứ tư là việc triển khai các chính sách hỗ trợ chưa đồng bộ. Bộ trưởng cho rằng, khi có ý tưởng nghiên cứu, các nhà khoa học cần hệ thống phòng thí nghiệm và hạ tầng để triển khai thử nghiệm, nhưng sự hỗ trợ đối với những điều kiện này hiện còn hạn chế.

Nguyên nhân cuối cùng được Bộ trưởng chỉ ra là năng lực tổ chức thương mại hóa và mô hình hợp tác giữa ba nhà: Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp còn hạn chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến kết quả nghiên cứu chưa được chuyển hóa thành sản phẩm có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lấy bài toán của doanh nghiệp làm điểm xuất phát

Từ những hạn chế trên, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, Bộ KHCN sẽ tập trung vào 3 nhóm giải pháp để thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm.

Thứ nhất là, nâng cao chất lượng nguồn cung công nghệ thông qua việc xây dựng nhiều bài toán thực tiễn hơn.

Thứ hai là, tháo gỡ khó khăn về định giá tài sản trí tuệ và kết quả nghiên cứu. Bộ trưởng cho biết đã chỉ đạo lãnh đạo một số Cục, Vụ trực tiếp làm việc với các viện, trường có tài sản trí tuệ để hỗ trợ định giá, thẩm định giá từng sản phẩm cụ thể, từ đó xây dựng phương án hướng dẫn.

Thứ ba là, nâng cao năng lực tổ chức thực thi, qua đó cải thiện khả năng kết nối giữa các chủ thể tham gia quá trình nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Các đại biểu tham dự Phiên chất vấn. Ảnh: VPQH

Bên cạnh những giải pháp đối với kết quả nghiên cứu, việc khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư cho đổi mới sáng tạo cũng được đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Đoàn Hưng Yên) đặt ra.

Đại biểu dẫn số liệu trong báo cáo của Chính phủ cho thấy, đầu tư của doanh nghiệp tư nhân cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn thấp so với các nước trong khu vực. Theo khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ có 8,8% doanh nghiệp đổi mới sản phẩm; tỷ lệ doanh nghiệp có hợp tác về KHCN là 3,9; tỷ lệ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới tại Việt Nam thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực.Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ nguyên nhân và giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Vũ Hải Quân dẫn thực tế hoạt động của sàn giao dịch công nghệ Techmart do Bộ KHCN chủ trì. Đây là nơi các nhà khoa học có thể giới thiệu, chào bán sản phẩm, ý tưởng sản phẩm; doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể tìm kiếm, mua các sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Theo Bộ trưởng, từ đầu năm 2026 đến nay, có khoảng 80.000 ý tưởng, sản phẩm được đưa lên sàn nhưng chỉ có khoảng 8.000 giao dịch thành công, với tổng giá trị vốn còn rất hạn chế, khoảng 13 tỷ đồng.

Một ví dụ khác là việc sử dụng Quỹ phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp. Pháp luật cho phép doanh nghiệp trích tối đa 20% để lập quỹ này. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ KHCN, trong số hơn 300 doanh nghiệp có quỹ, phần lớn là doanh nghiệp nhà nước; nguồn vốn của khối doanh nghiệp nhà nước chiếm hơn 85%.

Từ thực tế trên, bài toán đặt ra là làm thế nào để doanh nghiệp chủ động đưa công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để tăng năng suất, chất lượng.

Bộ trưởng cho biết, Bộ KHCN đang từng bước triển khai mô hình hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trước mắt hướng đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, doanh nghiệp đưa ra bài toán hoặc vấn đề có thể cải tiến bằng AI nhưng chưa có nhân lực triển khai, Bộ KHCN đóng vai trò kết nối, hỗ trợ kinh phí tối đa 3 tỷ đồng để các chuyên gia, nhà khoa học từ các tổ chức, trường đại học đến doanh nghiệp phát triển bài toán và đưa ứng dụng AI vào thực tiễn.

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh giải pháp đến với từng doanh nghiệp, tìm kiếm tại mỗi địa phương khoảng 3-5 doanh nghiệp có tiềm năng để đưa KHCN và đổi mới sáng tạo vào ứng dụng. “Doanh nghiệp phải thật sự trở thành trung tâm của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo” – Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh.