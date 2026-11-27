Ngày 27/11, tại Hà Nội, Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam - ASEAN (VAHC) phối hợp với các đơn vị tổ chức Diễn đàn quốc tế Hydrogen và Năng lượng tương lai - Hướng tới 2030.

Diễn đàn tập trung thảo luận về khả năng thương mại hóa hydrogen, phát triển cơ sở hạ tầng, ứng dụng trong công nghiệp, giao thông vận tải và huy động nguồn lực đầu tư cho các dự án năng lượng.

Ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch Câu lạc bộ Hydrogen Việt Nam ASEAN (VAHC) phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Ngọc Ánh Minh, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch VAHC, cho biết qua gần 4 năm hoạt động, đơn vị nhận thấy việc phát triển hydrogen vẫn gặp nhiều thách thức.

Trong khi một số dự án tại châu Âu gặp khó khăn, hoạt động nghiên cứu và ứng dụng hydrogen tại Trung Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á đã có những bước tiến. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số lượng dự án còn ít, phần lớn vẫn ở giai đoạn lập kế hoạch.

Chủ tịch VAHC cho rằng cần có sự hợp tác giữa các nhà đầu tư, đơn vị phát triển dự án và cơ sở nghiên cứu để đưa công nghệ hydrogen vào ứng dụng thực tế.

Hydrogen (hydro) là nguyên tố hóa học nhẹ nhất, tồn tại phổ biến trong tự nhiên dưới dạng các hợp chất như nước và hydrocarbon. Ở điều kiện thông thường, hydrogen tồn tại dưới dạng khí, không màu, không mùi, vừa được sử dụng làm nguyên liệu trong sản xuất công nghiệp, vừa đóng vai trò là chất mang năng lượng.

Căn cứ vào phương thức sản xuất, hydrogen được phân thành các nhóm như hydrogen xám, hydrogen xanh lam và hydrogen xanh.

Trong đó, hydrogen xám được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là khí thiên nhiên; hydrogen xanh lam cũng sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhưng kết hợp công nghệ thu giữ và lưu trữ CO₂ nhằm giảm phát thải; hydrogen xanh được sản xuất bằng phương pháp điện phân nước, sử dụng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời.

Hiện nay, hydrogen được sử dụng chủ yếu trong các ngành lọc dầu, sản xuất phân bón và hóa chất. Hydrogen phát thải thấp còn có tiềm năng ứng dụng trong sản xuất thép, vận tải đường dài, hàng hải, sản xuất nhiên liệu tổng hợp cho hàng không và lưu trữ năng lượng.

Xác định đầu ra trước khi mở rộng sản xuất

Phát biểu tại phiên tọa đàm, ông Nguyễn Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc FiinGroup, nhận định vấn đề cốt lõi trong đầu tư phát triển hydrogen hiện nay không nằm đơn thuần ở nguồn vốn hay số lượng dự án mà ở khả năng huy động vốn của từng dự án.

Một trong những khó khăn lớn là các mục tiêu về sử dụng hydrogen chưa đi kèm với những cam kết mua sản phẩm dài hạn.

Ngay cả khi đã bảo đảm được nguồn cung, chủ đầu tư vẫn phải xác định khách hàng, thời hạn mua hàng và các điều khoản trong hợp đồng bao tiêu sản phẩm.

Bên cạnh đó, chênh lệch chi phí giữa hydrogen và các loại nhiên liệu khác, cùng với sự thiếu đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cũng là những trở ngại đối với quá trình đầu tư.

Khả năng huy động vốn của dự án còn phụ thuộc vào mức độ tín nhiệm của bên mua, hiệu suất công nghệ, phương pháp đo lường phát thải và sự ổn định của chính sách.

Để giải quyết những vấn đề trên, ông Hiếu đề xuất Việt Nam nên bắt đầu từ một số cụm công nghiệp có nhu cầu sử dụng hydrogen, tìm kiếm các khách hàng lớn, có uy tín và sẵn sàng cam kết mua sản phẩm.

Trên cơ sở đó, xây dựng hạ tầng dùng chung và mở rộng quy mô sản xuất theo từng giai đoạn, phù hợp với nhu cầu đã được cam kết.

Cùng với nguồn thu từ bán hydrogen, chủ đầu tư cần tính đến khả năng kinh doanh các sản phẩm phụ và dẫn xuất hydrogen ngay từ khi xây dựng mô hình kinh doanh nhằm đa dạng hóa nguồn thu.

Trong giai đoạn đầu phát triển thị trường, Tổng Giám đốc FiinGroup cho rằng hợp tác công - tư có vai trò quan trọng. Nhà nước và các định chế tài chính phát triển có thể hỗ trợ, chia sẻ một phần rủi ro với những doanh nghiệp tiên phong.

Các công cụ huy động vốn như trái phiếu xanh, trái phiếu liên kết với mục tiêu phát triển bền vững cũng cần được xem xét.

Các diễn giả trong phần tọa đàm. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Về tiềm năng sản xuất, TS. Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết Việt Nam có tiềm năng kỹ thuật điện gió ngoài khơi khoảng 600 GW, trong đó Nam Trung Bộ và Nam Bộ là những khu vực có điều kiện thuận lợi.

Việc kết hợp điện gió ngoài khơi với sản xuất hydrogen có thể cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu cho các ngành thép, xi măng, hóa dầu và giao thông vận tải. Việt Nam cũng có cơ hội xuất khẩu hydrogen và amoniac sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu.

Để phát triển thị trường trong nước, TS. Dư Văn Toán đề xuất khuyến khích các ngành công nghiệp chuyển từ sử dụng hydrogen truyền thống sang hydrogen xanh, đồng thời xây dựng các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm.

Việt Nam cũng cần nghiên cứu triển khai các dự án thí điểm quy mô 10 - 100 MW kết hợp điện gió ngoài khơi với sản xuất hydrogen để tích lũy kinh nghiệm trước khi phát triển trên quy mô lớn.

Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện quy hoạch không gian biển, quy định về cấp phép, tiêu chuẩn kỹ thuật và cơ chế mua bán hydrogen.

TS. Dư Văn Toán, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trình bày phần tham luận. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Từ góc độ nghiên cứu, PGS.TS Phạm Hoàng Lương, Trưởng nhóm chuyên môn Hệ thống năng lượng nhiệt thuộc Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết hydrogen đã được sử dụng trong ngành hóa chất và lọc dầu tại Việt Nam từ lâu, song việc sử dụng hydrogen với vai trò là chất mang năng lượng vẫn còn tương đối mới.

Để thực hiện các mục tiêu phát triển hydrogen đến năm 2030, ông Lương cho rằng Việt Nam cần ưu tiên ba vấn đề gồm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đối với hydrogen phát thải thấp, phát triển năng lực thông qua chuyển giao công nghệ và triển khai các dự án thí điểm.

Việc phát triển công nghệ cần bao quát toàn bộ chuỗi cung ứng, không chỉ ở khâu sản xuất mà còn cả chuyển đổi, lưu trữ, vận chuyển và phân phối hydrogen đến người sử dụng cuối cùng.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, ông Ivan Lim, Giám đốc điều hành Wisdom Motor, kiêm Trưởng đại diện VAHC tại Singapore, cho biết doanh nghiệp đang chuẩn bị triển khai dự án xe buýt hydrogen tại Phú Quốc, hướng tới phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ APEC 2027.

Giai đoạn đầu, doanh nghiệp dự kiến đưa vào sử dụng 5 xe buýt, đồng thời xây dựng hệ thống sản xuất, xử lý, lưu trữ và tiếp nhiên liệu hydrogen tại Phú Quốc. Mục tiêu là hoàn tất công tác chuẩn bị vào tháng 9/2027.

Sau APEC, Wisdom Motor định hướng tiếp tục vận hành đội xe, mở rộng quy mô và phát triển các ứng dụng khác của hydrogen.

Trước đó, vào tháng 4/2026, doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ với Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) về hợp tác lắp ráp, sản xuất xe buýt hydrogen tại Việt Nam.

Ông Ivan Lim, Giám đốc điều hành Wisdom Motor, kiêm Trưởng đại diện VAHC tại Singapore. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Từ kinh nghiệm triển khai tại các thị trường quốc tế, ông Ivan Lim lưu ý việc đầu tư phương tiện phải gắn với nguồn cung nhiên liệu, hạ tầng tiếp nhiên liệu và năng lực bảo dưỡng, sửa chữa.

Ông dẫn trường hợp 25 xe buýt hydrogen tại Scotland (Vương quốc Anh) phải dừng hoạt động do những vấn đề liên quan đến hạ tầng tiếp nhiên liệu, dù đã đầu tư hàng triệu bảng Anh cho đội xe.

Việc lựa chọn phương tiện sử dụng hydrogen hay pin điện cần căn cứ vào điều kiện vận hành, nguồn cung năng lượng và hiệu quả kinh tế của từng dự án.

Giá thành cao, khách hàng chưa sẵn sàng sử dụng

Trao đổi với Mekong ASEAN bên lề diễn đàn, ông Lê Ngọc Ánh Minh, Chủ tịch VAHC, cho biết Việt Nam thuộc nhóm các quốc gia sớm xây dựng chiến lược phát triển hydrogen tại Đông Nam Á, với Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 7/2/2024.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai trên thực tế còn hạn chế. Các dự án hydrogen xanh, hydrogen phát thải thấp tại Việt Nam hiện chủ yếu mang tính thực nghiệm, trình diễn, với sự tham gia của một số doanh nghiệp như Obayashi (Nhật Bản), Messer (Đức) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS).

Việc chưa có thị trường tiêu thụ ổn định cho hydrogen là một trong những nguyên nhân khiến các nhà đầu tư phải cân nhắc khi triển khai dự án tại Việt Nam.

Ông Minh ước tính Việt Nam hiện tiêu thụ khoảng 500.000 - 700.000 tấn hydrogen mỗi năm, song thị trường hiện nay chủ yếu là hydrogen truyền thống.

Ông Lê Ngọc Ánh Minh (trái) cho rằng việcchưa xác định được đầu ra cho sản phẩm khiến các nhà đầu tư cân nhắc khi triển khai dự án tại Việt Nam. Ảnh: Trần Trọng/Mekong ASEAN.

Đây cũng là vấn đề chung trên thế giới. Trong khoảng 100 triệu tấn hydrogen được sản xuất mỗi năm trên toàn cầu, hydrogen phát thải thấp chỉ chiếm khoảng 1%, theo số liệu được Chủ tịch VAHC dẫn.

"Chúng ta sẽ thấy câu chuyện con gà và quả trứng ở đây. Giá thành sản xuất hydrogen phát thải thấp còn cao nên khách hàng chưa sẵn sàng mua, trong khi việc mở rộng sản xuất lại phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ," ông Minh cho biết.

Mặc dù Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo, nhất là điện gió ngoài khơi, nguồn tài nguyên này chưa chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh về giá thành sản xuất hydrogen.

Chủ tịch VAHC nhận định, để hydrogen sản xuất bằng phương pháp điện phân nước có giá thành cạnh tranh, giá điện đầu vào cần ở mức dưới 0,03 USD/kWh (tương đương khoảng 780 đồng/kWh). Xét về điều kiện này, các thị trường như Brazil, Australia và Oman đang có lợi thế hơn Việt Nam.

Riêng chi phí điện có thể chiếm 60 - 70% tổng chi phí sản xuất hydrogen bằng phương pháp điện phân nước.

Để giảm giá thành, ông Minh cho rằng Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận công nghệ. Thay vì chỉ mua công nghệ từ nước ngoài, cần hợp tác phát triển với các đối tác quốc tế, đồng thời đầu tư cho hoạt động nghiên cứu trong nước.

Cùng với đó là đa dạng hóa phương thức sản xuất, không giới hạn ở điện phân nước mà có thể nghiên cứu các hướng khác như sản xuất hydrogen từ khí thiên nhiên kết hợp thu hồi CO2, tận dụng khí thải công nghiệp hoặc thăm dò hydrogen tự nhiên.

Việc lựa chọn công nghệ cần căn cứ vào cường độ phát thải và chi phí sản xuất, thay vì chỉ dựa trên cách phân loại hydrogen theo màu sắc.

Về kiến nghị chính sách, ông Minh cho biết từ tháng 7/2026, VAHC đã xây dựng báo cáo góp ý trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm phát triển hydrogen của Hàn Quốc, Nhật Bản và một số quốc gia châu Âu, từ đó rút ra những bài học phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Chủ tịch VAHC cũng cho rằng cần đặt ra những bài toán cụ thể để các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp cùng giải quyết, từng bước làm chủ công nghệ, giảm giá thành sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của hydrogen trên thị trường.