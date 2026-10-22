Thương mại điện tử xuyên biên giới là động lực tăng trưởng cho Đà Nẵng

Ngày 22/10, Sở Công Thương Đà Nẵng phối hợp với Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) và Trung tâm Giám sát chất lượng và Phòng chống hàng giả (QSAC) tổ chức hội thảo “Thúc đẩy thương mại điện tử và thanh toán số - Động lực tăng trưởng kinh tế TP Đà Nẵng năm 2026” với sự tham dự của gần 200 đại biểu.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng Huỳnh Xuân Sơn cho biết, TP Đà Nẵng đang nỗ lực hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp 27% GRDP. Trong tiến trình đó, thương mại điện tử (TMĐT) và thanh toán số có vai trò quan trọng trong mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả lưu thông, phân phối hàng hóa, cải thiện trải nghiệm người tiêu dùng và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo Báo cáo Chỉ số TMĐT Việt Nam (EBI) năm 2025 của Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Đà Nẵng xếp thứ ba cả nước với 28,1 điểm, sau Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây là nền tảng đáng ghi nhận, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng ứng dụng, mở rộng mức độ tham gia của doanh nghiệp và chuyển hóa lợi thế công nghệ, hạ tầng, thị trường thành doanh thu, đơn hàng và giá trị gia tăng thực chất.

Tuy nhiên ông Huỳnh Xuân Sơn cho biết, hoạt động TMĐT và thanh toán số trên địa bàn Đà Nẵng vẫn còn những khó khăn, thách thức cần được tháo gỡ. Theo đó, năng lực ứng dụng công nghệ chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp; yêu cầu chuẩn hóa thông tin và chất lượng sản phẩm; bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu và quyền lợi người tiêu dùng;

Cùng với đó là những khó khăn, thách thức về chi phí và hiệu quả logistics; nguồn nhân lực số; cũng như việc khai thác hiệu quả các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo, vào hoạt động kinh doanh. Những vấn đề này cần được nhìn nhận từ thực tiễn để đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi và phù hợp với điều kiện của TP Đà Nẵng.

Các giải pháp thương mại điện tử, thanh toán số giới thiệu bên lề hội thảo thu hút nhiều sự quan tâm.

Để tháo gỡ những khó khăn này, tại hội thảo, các đại biểu đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái TMĐT TP Đà Nẵng theo hướng kết nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, nền tảng số, dịch vụ thanh toán và logistics; chú trọng các giải pháp giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh dễ tiếp cận, dễ triển khai và có thể đo lường hiệu quả.

Nhiều ý kiến cũng tập trung làm rõ các mô hình ứng dụng TMĐT gắn với du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm và quảng bá sản phẩm địa phương; hỗ trợ sản phẩm OCOP, nông sản, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của Đà Nẵng nâng cao chất lượng thông tin, hình ảnh, khả năng tiếp cận khách hàng và mở rộng kênh phân phối.

Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT (Cục TMĐT) Bùi Huy Hoàng cho rằng, phát triển TMĐT xuyên biên giới sẽ là một trong những hướng đi cho doanh nghiệp và động lực tăng trưởng cho Đà Nẵng. Việc tận dụng lợi thế của Đà Nẵng và chính sách trong Khu Thương mại tự do trong thời gian tới sẽ đưa thành phố này trở thành trung tâm phát triển hệ sinh thái TMĐT của khu vực miền Trung.

Theo kế hoạch, Diễn đàn cấp cao về TMĐT xuyên biên giới và kết nối hệ sinh thái toàn cầu (GCBES) - Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 7 – 9/12 với chủ đề “Việt Nam - Cửa ngõ kết nối các hệ sinh thái xuyên biên giới”, tập trung thúc đẩy TMĐT, kết nối logistics, công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế.

Theo ông Bùi Huy Hoàng, đây là hoạt động rất có ý nghĩa để từng bước tạo ra động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng trên cơ sở phát triển Khu Thương mại tự do. Cục TMĐT sẽ đồng hành thúc đẩy các hoạt động TMĐT xuyên biên giới; kết nối các nhà đầu tư, kinh doanh quốc tế trong lĩnh vực TMĐT, TMĐT xuyên biên giới, vận hành TMĐT, logistics … vào khảo sát và nghiên cứu khả năng hợp tác kinh doanh, đầu tư tại Khu Thương mại tự do Đà Nẵng.