Thương mại điện tử Việt Nam đạt 442.000 tỷ đồng sau 9 tháng, cuộc đua đang chuyển sang hàng giá trị cao

Doanh số tăng gần 45%, sản lượng chỉ tăng 12%

Theo dữ liệu từ nền tảng tổng hợp và khai thác dữ liệu Metric, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 9 tháng đầu năm 2026. Tính trên 4 nền tảng Shopee, Lazada, Tiki và TikTok Shop, tổng doanh số đạt khoảng 442.000 tỷ đồng, tăng 44,47% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 3.275,8 triệu sản phẩm, tăng 12,46%. Số lượng shop có phát sinh đơn hàng đạt 661.200, tăng 16,74%. Khoảng cách lớn giữa tốc độ tăng doanh số và sản lượng cho thấy giá trị giao dịch bình quân trên thị trường đang tăng lên, thay vì tăng trưởng chủ yếu dựa vào việc bán thêm nhiều sản phẩm giá thấp.

Quý III thiết lập mốc doanh số mới

Riêng quý III/2026, tổng doanh số trên 4 sàn đạt 150.400 tỷ đồng, tăng 45,16% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tiêu thụ đạt 1.089,1 triệu sản phẩm.

Trong quý, số lượng shop có phát sinh đơn hàng giảm nhẹ 2,47%, xuống còn 470.300 shop. Tuy nhiên, doanh số vẫn tăng mạnh, cho thấy thị trường đang có sự thay đổi về cơ cấu nhà bán hàng, với nhóm kinh doanh nhỏ lẻ kém hiệu quả dần thu hẹp và các đơn vị vận hành bài bản chiếm tỷ trọng lớn hơn.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong quý III là khoảng cách thị phần giữa Shopee và TikTok Shop tiếp tục thu hẹp. Từ mức chênh lệch gần 15 điểm phần trăm trong cùng kỳ năm 2025, khoảng cách giữa hai nền tảng hiện chỉ còn hơn 1 điểm phần trăm.

TikTok Shop chiếm ưu thế ở các ngành Thời trang nam và Thời trang nữ. Trong khi đó, Shopee dẫn đầu tại các nhóm Điện thoại & Máy tính bảng, Điện gia dụng và Nhà cửa - Đời sống. Hai nền tảng cũng đang cạnh tranh trực tiếp ở các nhóm Làm đẹp, Bách hóa - Thực phẩm, Thể thao & Du lịch và Sức khỏe.

Shop Mall chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng đóng góp doanh số lớn

Hiệu ứng tập trung doanh số tiếp tục thể hiện rõ trên các sàn TMĐT. Nhóm Shop Mall chỉ chiếm 3,54% số lượng gian hàng nhưng mang về tới 36,8% tổng doanh số trên Shopee và TikTok Shop. Tỷ trọng này cho thấy vai trò ngày càng lớn của các gian hàng chính hãng, đặc biệt đối với những sản phẩm có giá trị cao.

Trong khi đó, các nhà bán và kho hàng trong nước đang chiếm phần lớn doanh số trên Shopee. Nhóm này đóng góp 95,6% doanh số của sàn, tăng từ 92,4% cùng kỳ năm 2025, tương đương 69.800 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, doanh số của nhóm nhà bán nước ngoài giảm 27,1%, xuống còn 3.200 tỷ đồng. Tỷ trọng của nhóm này theo đó giảm từ 7,6% xuống 4,4%.

Sự thay đổi trong cơ cấu phân khúc giá là một điểm đáng chú ý khác của thị trường. Trong quý III/2026, nhóm sản phẩm có giá dưới 200.000 đồng chiếm 42,2% tổng doanh số, giảm mạnh so với mức 50,1% cùng kỳ năm trước. Ngược lại, cả 5 phân khúc từ 200.000 đồng trở lên đều ghi nhận mức tăng tỷ trọng doanh số. Đáng chú ý nhất là nhóm sản phẩm trên 1 triệu đồng. Tỷ trọng doanh số của phân khúc này tăng từ 14,5% lên 19%.

Diễn biến trên cho thấy người tiêu dùng trực tuyến đang mở rộng chi tiêu sang các sản phẩm có giá trị cao hơn. TMĐT không còn tập trung chủ yếu vào những mặt hàng giá thấp mà đang mở rộng sang các phân khúc trung và cao cấp.

Sự phát triển của hệ thống gian hàng chính hãng, cùng các chính sách bảo vệ người mua ngày càng rõ ràng, đang góp phần hỗ trợ xu hướng này. Với doanh nghiệp, sự dịch chuyển cơ cấu giá cũng đặt ra yêu cầu mới trong cạnh tranh. Khi tỷ trọng nhóm hàng dưới 200.000 đồng thu hẹp, lợi thế từ chiến lược cạnh tranh bằng giá thấp không còn rõ rệt như trước. Thay vào đó, thương hiệu, chất lượng sản phẩm, trải nghiệm nhận hàng và dịch vụ chăm sóc khách hàng trở thành những yếu tố quan trọng để thuyết phục người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm có giá trị cao hơn.

Chăm sóc thú cưng: Doanh số tăng dù sản lượng giảm

Trong quý III/2026, ngành Chăm sóc thú cưng ghi nhận doanh số 1.921,5 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, sản lượng lại giảm 6,9%, xuống 22,9 triệu sản phẩm. Số lượng shop cũng giảm 9%, còn 20.700 shop.

Doanh số tăng trong khi cả sản lượng và số lượng nhà bán đều giảm cho thấy thị trường đang tập trung hơn vào các nhà bán chuyên nghiệp và những dòng sản phẩm có giá trị giao dịch cao hơn. Hai nhóm sản phẩm chủ lực là Thức ăn và Phụ kiện, lần lượt đạt doanh số 795 tỷ đồng và 481,1 tỷ đồng, đóng góp khoảng 2/3 tổng doanh số toàn ngành.

Các nhóm còn lại gồm Chăm sóc thú cưng khác đạt 231,3 tỷ đồng, Vệ sinh 183,5 tỷ đồng, Chăm sóc sức khỏe 121,8 tỷ đồng và Làm đẹp 99,8 tỷ đồng.

Xét theo giá trị, nhóm sản phẩm dưới 200.000 đồng vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 58,2% tổng doanh số.

Đặc thù của ngành Chăm sóc thú cưng là nhu cầu mua lặp lại, khi thức ăn và các sản phẩm thiết yếu được sử dụng thường xuyên. Người tiêu dùng có xu hướng chia nhỏ đơn hàng và ưu tiên sự thuận tiện khi mua sắm trên sàn. Với mức giá dưới 200.000 đồng, các sản phẩm thuộc nhóm này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tần suất mua hàng và dòng doanh thu ổn định cho nhà bán.

Điện gia dụng tăng hơn 51%

Điện gia dụng nằm trong nhóm 5 ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong quý III/2026. Doanh số ngành đạt 7.966,7 tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng đạt 22,8 triệu sản phẩm, tăng 2,6%.

Trong khi doanh số và sản lượng tăng, số lượng shop lại giảm 13,9%, xuống còn 47.500 shop.

Đồ gia dụng nhà bếp và thiết bị điện gia dụng nhỏ là hai nhóm đóng góp chính, chiếm 65,2% doanh số toàn ngành. Trong khi đó, mạch điện và phụ tùng có lượng sản phẩm bán ra lớn nhưng đóng góp doanh số thấp hơn đáng kể.

Tính chung, các sản phẩm có giá từ 1 triệu đồng trở lên đóng góp 57,7% doanh số ngành Điện gia dụng, dù giá trị bình quân mỗi sản phẩm chỉ khoảng 350.000 đồng. Việc không có phân khúc giá nào chiếm quá 27% doanh số cho thấy sức mua của ngành được phân bổ tương đối rộng, trải dài từ sản phẩm phổ thông đến nhóm hàng có giá trị cao hơn.

Quý IV được kỳ vọng tiếp tục tăng tốc

Theo dự báo của Metric, doanh số trên 4 sàn TMĐT trong quý IV/2026 có thể đạt 165,5 nghìn tỷ đồng, với khoảng 1.102,3 triệu sản phẩm được bán ra. So với quý III, doanh số dự kiến tăng 10,05%, trong khi sản lượng tăng 1,22%. Các chương trình kích cầu cuối năm như 11/11, 12/12, Giáng sinh và mùa mua sắm chuẩn bị cho năm mới được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường. Nhu cầu được dự báo tập trung ở các nhóm Làm đẹp, Thời trang, Điện tử, Gia dụng và Quà tặng.

Bên cạnh các chương trình giảm giá, bán hàng qua video ngắn, livestream và các chương trình ưu đãi linh hoạt theo thời điểm tiếp tục được sử dụng để nâng tỷ lệ chuyển đổi và cạnh tranh thị phần trong giai đoạn cuối năm.

Với doanh số dự kiến 165.500 tỷ đồng trong quý IV, thị trường TMĐT Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó giá trị hàng hóa và cơ cấu chi tiêu của người tiêu dùng sẽ tiếp tục là những yếu tố đáng chú ý.