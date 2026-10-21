Thương mại điện tử Việt Nam đạt 411.700 tỷ đồng sau 9 tháng, cuộc đua 'ví tiền' ngày càng phân hóa

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) 411.700 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, với 2,6 tỷ sản phẩm được bán ra từ hơn 436.000 gian hàng có phát sinh doanh thu. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và áp lực lạm phát gia tăng, các nền tảng đang cho thấy sự khác biệt rõ nét trong chiến lược khai thác sức mua của người tiêu dùng.

Theo báo cáo mới nhất của YouNet ECI, riêng trong quý III/2026, 4 sàn thương mại điện tử lớn nhất thị trường ghi nhận tổng GMV 146.900 tỷ đồng, tương ứng 903 triệu sản phẩm được bán ra.

Một trong những cuộc đua đáng chú ý trên thị trường hiện nay không chỉ nằm ở quy mô doanh thu hay số lượng đơn hàng, mà còn ở khả năng khai thác mức chi tiêu của khách hàng trên từng nền tảng.

Dữ liệu của YouNet ECI cho thấy giá trị GMV trung bình trên mỗi sản phẩm trong quý III có sự chênh lệch đáng kể giữa các sàn.

TikTok Shop đứng cuối bảng với giá trị trung bình 152.340 đồng/sản phẩm, trong khi Shopee đứng thứ ba với 170.681 đồng/sản phẩm. Hai nền tảng này hiện chiếm khoảng 98% quy mô thị trường.

Ở chiều ngược lại, Lazada và Tiki có mức chi tiêu bình quân trên mỗi sản phẩm cao hơn đáng kể. Tiki đứng đầu với 499.275 đồng/sản phẩm, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Lazada đứng thứ hai với 333.209 đồng/sản phẩm. Đáng chú ý, giá trị trung bình mỗi sản phẩm trên nền tảng này tăng tới 98% so với cùng kỳ, cao nhất thị trường. Trong quý III, Lazada ghi nhận GMV khoảng 1.900 tỷ đồng.

Lazada hướng tới nhóm khách hàng chi tiêu cao

Sự khác biệt về giá trị trung bình mỗi sản phẩm phần nào phản ánh chiến lược tiếp cận các nhóm khách hàng khác nhau của từng nền tảng. Đối với Lazada, trọng tâm đang được đặt vào nhóm khách hàng có mức chi tiêu cao và hệ thống gian hàng chính hãng.

Theo báo cáo "Người tiêu dùng Thông thái trong TMĐT Đông Nam Á 2026" do Cube thực hiện, khoảng 25% người mua sắm trực tuyến tại Việt Nam được xếp vào nhóm "thông thái". Nhóm này có mức chi tiêu hàng tháng cao hơn 44% so với người mua sắm phổ thông, tạo ra chênh lệch chi tiêu thương mại điện tử ước tính 2,2 tỷ USD mỗi năm.

Nhóm khách hàng này đóng góp gần một phần ba tổng chi tiêu thương mại điện tử tại Việt Nam. Trong đó, 59% ngân sách được dành cho các gian hàng chính hãng và 54% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền để có mức độ bảo vệ tốt hơn.

Chiến lược tập trung vào phân khúc giá trị cao được thể hiện rõ qua kết quả của lễ hội mua sắm 9/9 trên Lazada. Nền tảng này cho biết giá trị đơn hàng trung bình (AOV) tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Đáng chú ý, các đơn hàng từ 100 USD trở lên, tương đương khoảng 2,6 triệu đồng, đóng góp 42% tổng GMV của chiến dịch tại Việt Nam.

Theo Lazada, mức tăng giá trị đơn hàng đến từ hai động lực chính. Thứ nhất là hệ thống gian hàng chính hãng LazMall. Trong dịp 9/9, GMV của LazMall tăng 917%, trong khi số lượng đơn hàng tăng 402% so với ngày thường. Khoảng 3/4 đơn hàng trên nền tảng đến từ kênh mua sắm chính hãng. Thứ hai là nguồn hàng quốc tế được tích hợp trên nền tảng. Nhóm sản phẩm từ TMALL và Gmarket ghi nhận GMV tăng 872% so với ngày thường. Doanh thu tăng nhanh hơn số lượng đơn hàng, cho thấy giá trị giỏ hàng đang được nâng lên.

Bên cạnh đó, kênh tiếp thị liên kết (Affiliate) cũng đóng vai trò đáng kể trong việc thúc đẩy quyết định mua hàng. Kênh này đóng góp 45% tổng GMV tại Việt Nam trong dịp 9/9, tương đương gần một nửa giá trị giao dịch đến từ các kênh của nhà sáng tạo nội dung.

Người tiêu dùng thận trọng hơn, ưu tiên chất lượng

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, GDP quý III/2026 của Việt Nam tăng 9,95%, nhưng lạm phát và lãi suất cao vẫn tạo sức ép nhất định lên chi tiêu trong nước. Dữ liệu của YouNet ECI cho thấy GMV thương mại điện tử đã tăng liên tục trong 4 quý, từ quý IV/2025 đến quý III/2026. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ giá bán, với mức tăng trên 20% mỗi quý, trong khi đóng góp từ sản lượng bán gần như đi ngang.

Điều này cho thấy người tiêu dùng đang có sự điều chỉnh trong hành vi mua sắm. Theo chỉ số eCCI của YouNet ECI, 74% người tiêu dùng ưu tiên chất lượng sản phẩm, tăng 22 điểm phần trăm so với quý II/2026. Trong khi đó, 67% vẫn ưu tiên yếu tố giá thành.

Nhóm Millennials và Gen Z cũng có xu hướng cân nhắc kỹ hơn về ngân sách. Khoảng 47% người tiêu dùng sẵn sàng chờ giao hàng lâu hơn và 38% chờ tới các đợt khuyến mại để có mức giá tốt hơn.

FMCG nổi lên giữa áp lực giá

Sự thận trọng của người tiêu dùng thể hiện rõ hơn ở từng nhóm ngành hàng.

Trong quý III/2026, Thời trang & Phụ kiện đạt GMV 39.300 tỷ đồng, tăng 29%, trong khi ngành Làm đẹp đạt 18.900 tỷ đồng, tăng 28%. Cả hai nhóm đều có dấu hiệu chững lại về sản lượng đơn hàng trong bối cảnh người tiêu dùng nhạy cảm hơn với giá. Ngược lại, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) trở thành điểm sáng khi duy trì được sự cân bằng giữa giá bán và sản lượng.

Quý III, FMCG đạt GMV 29.400 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, cao nhất trong các nhóm ngành hàng lớn. Động lực tăng trưởng đến tương đối đồng đều từ giá bán tăng 17% và sản lượng tăng 18%.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu vẫn tương đối ổn định bất chấp áp lực giá cả. FMCG cũng thường xuyên nằm trong nhóm 2 ngành hàng có doanh thu cao nhất trên cả 4 nền tảng lớn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki.

Thị trường bước vào cuộc đua về giá trị thay vì chỉ chạy theo sản lượng

Những dữ liệu trên cho thấy thương mại điện tử Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi cuộc cạnh tranh giữa các nền tảng ngày càng chuyển từ mở rộng quy mô sang khai thác giá trị trên từng khách hàng và từng đơn hàng.

Một nhóm nền tảng tập trung duy trì quy mô thị phần lớn với mức giá trị sản phẩm bình quân thấp, trong khi nhóm khác hướng tới tệp khách hàng có khả năng chi tiêu cao hơn thông qua hàng chính hãng, sản phẩm quốc tế và những giỏ hàng giá trị lớn.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn về ngân sách, tăng trưởng doanh thu của thương mại điện tử sẽ không chỉ phụ thuộc vào các chương trình kích cầu bằng giá. Khả năng xây dựng niềm tin, bảo đảm chất lượng và nâng cao giá trị trên mỗi giao dịch sẽ ngày càng trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của từng nền tảng.