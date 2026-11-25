Doanh số 9 tháng vượt mốc 442.000 tỷ đồng, AI và thương mại khám phá tạo động lực bứt phá

Theo Báo cáo thường niên kinh tế số Đông Nam Á (eConomy SEA 2026) do Google, Temasek và Bain & Company công bố, tổng giá trị hàng hóa giao dịch (GMV) của thị trường thương mại điện tử Việt Nam dự kiến đạt 32 tỷ USD trong năm 2026, tăng 22% so với năm 2025. Đây tiếp tục là lĩnh vực trụ cột lớn nhất khi chiếm khoảng hai phần ba quy mô kinh tế số tại Việt Nam, vốn được dự báo đạt 49 tỷ USD và tăng 20% so với năm liền trước.

Triển vọng trung và dài hạn của thị trường tiếp tục ghi nhận sức tăng trưởng ổn định. Nhóm nghiên cứu của Google, Temasek và Bain & Company dự báo quy mô GMV thương mại điện tử Việt Nam có thể vươn lên mức 61 tỷ USD vào năm 2030 và chạm ngưỡng 144 tỷ USD vào năm 2035, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 18%. Mức mở rộng này cho thấy dư địa phát triển của ngành bán lẻ trực tuyến trong nước còn rất lớn khi thị trường chuyển dịch mạnh sang nâng cao giá trị trên từng giao dịch.

Động lực cốt lõi thúc đẩy sức bật của kinh tế số Việt Nam đến từ tốc độ ứng dụng công nghệ mới của người tiêu dùng. Ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, đánh giá đà tăng trưởng tích cực của nền kinh tế số được hỗ trợ trực tiếp bởi sự đón nhận nhanh nhạy của người dùng cùng các chính sách trí tuệ nhân tạo (AI) chủ động ở cấp quốc gia. Việc Việt Nam tiến tới mốc 49 tỷ USD GMV kinh tế số và dẫn đầu khu vực về mức độ gắn kết với AI bằng ngôn ngữ bản địa khẳng định lợi thế cạnh tranh rõ nét của thị trường trong nước.

Cùng góc nhìn về xu hướng tiêu dùng mới, ông Willy Chang, Đối tác tại Bain & Company, nhận định thương mại mạng xã hội, livestream và AI đang tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong cách người tiêu dùng tìm kiếm, cân nhắc và ra quyết định mua hàng. Bên cạnh yếu tố giá cả, mức độ tương tác và chất lượng nội dung ngày càng trở thành động lực thu hút khách hàng hiệu quả.

Sức tăng trưởng thực tế của thị trường được minh chứng rõ nét qua dữ liệu từ Công ty cổ phần Khoa học Dữ liệu (Metric.vn). Trong quý III/2026, tổng doanh số trên bốn sàn thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt khoảng 150.400 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số đạt gần 442.000 tỷ đồng, tăng 44,47%, với 3,28 tỷ sản phẩm được tiêu thụ thành công.

Đáng chú ý, cuộc cạnh tranh tích cực giữa hai nền tảng dẫn đầu đang thúc đẩy chất lượng dịch vụ toàn ngành đi lên. Theo Metric.vn, doanh số quý III/2026 của Shopee tăng 26,4%, trong khi TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 75,9%, giúp khoảng cách thị phần giữa hai sàn thu hẹp từ 14,3 điểm % trong quý III/2025 xuống còn 1,7 điểm % trong quý III/2026. Bà Đinh Thị Nho, đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành Metric.vn, nhận xét thị trường đã hình thành thế song mã rõ rệt khi Shopee phát huy lợi thế nền tảng người dùng, hệ thống tìm kiếm và mạng lưới nhà bán lâu năm, còn TikTok Shop mở rộng nhanh nhờ thế mạnh nội dung giải trí và livestream.

Phân tích sâu hơn về xu hướng này, bà Phương Lương, Giám đốc Thương mại phụ trách nhà bán hàng vừa và nhỏ của TikTok Shop Việt Nam, cho biết mô hình thương mại khám phá (discovery commerce) đang mở ra tập khách hàng mới cho doanh nghiệp khi người dùng hình thành nhu cầu mua sắm tự nhiên ngay trong quá trình trải nghiệm nội dung. Sự bổ trợ giữa hai mô hình thúc đẩy toàn thị trường chuyển trọng tâm từ giảm giá ngắn hạn sang nâng cao chất lượng hàng hóa, tối ưu trải nghiệm và gia tăng mức độ gắn kết với người mua.

Hành lang pháp lý minh bạch tạo lợi thế cho doanh nghiệp bài bản, rộng cửa tăng trưởng bền vững năm 2027

Bước sang năm 2027, các chuyên gia kinh tế và dữ liệu thị trường đều duy trì dự báo tích cực về đà mở rộng của thương mại điện tử Việt Nam với ba kịch bản tăng trưởng gồm mức thận trọng từ 15% đến 20%, mức cơ sở từ 20% đến 25% và mức tích cực từ 25% đến 30%. Trong giai đoạn phát triển mới, hiệu quả vận hành và chất lượng sản phẩm được xác định là nền tảng giúp doanh nghiệp bứt phá bền vững.

Theo bà Đinh Thị Nho, xu hướng người tiêu dùng ngày càng sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm có giá trị cao hơn sẽ tiếp tục định hình thị trường trong năm 2027. Diễn biến này mở ra cơ hội nâng cao biên lợi nhuận cho những nhà bán đầu tư bài bản vào công nghệ quản lý bán hàng và chủ động khai thác dữ liệu khách hàng thay vì chỉ dựa vào khuyến mãi ngắn hạn.

Một dấu mốc quan trọng tạo nền tảng phát triển lành mạnh cho toàn ngành là việc Luật Thương mại điện tử và Nghị định số 248/2026 của Chính phủ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Các quy định mới về định danh người bán, trách nhiệm của nền tảng, quản lý hoạt động livestream, tiếp thị liên kết và giao dịch xuyên biên giới đang thiết lập chuẩn mực vận hành minh bạch trên toàn thị trường. Về dài hạn, hành lang pháp lý chặt chẽ mang lại lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho các doanh nghiệp kinh doanh chuyên nghiệp, bảo đảm nguồn gốc hàng hóa rõ ràng và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng.

Ở góc độ quản lý nhà nước, việc chuẩn hóa năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật theo định hướng của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) do Cục trưởng Lê Hoàng Oanh đề cập cũng mở đường thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị lớn với khu vực vùng sâu, vùng xa, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường số.

Đánh giá về chuyển động tích cực của cộng đồng nhà bán hàng, ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), khẳng định thị trường đang tiến vào giai đoạn trưởng thành, nơi các đơn vị sở hữu sản phẩm chất lượng và uy tín ngày càng củng cố được chỗ đứng vững chắc. Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc VECOM, nhận định thương mại điện tử đang dịch chuyển mạnh sang cuộc đua về trải nghiệm, giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận đúng sản phẩm cần thiết và gia tăng giá trị cho các thương hiệu làm ăn chân chính.

Để tận dụng tối đa dư địa tăng trưởng lớn trong năm 2027 và những năm tiếp theo, nhiều doanh nghiệp Việt đang chủ động hoàn thiện chiến lược kinh doanh toàn diện. Các đơn vị đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái đa kênh kết hợp sàn thương mại điện tử, website, mạng xã hội và hệ thống cửa hàng vật lý để duy trì kết nối trực tiếp với khách hàng. Trọng tâm quản trị được chuyển dịch sang tối ưu hóa lợi nhuận, quản lý hiệu quả dòng tiền và hàng tồn kho trên từng đơn hàng.

Song hành với công tác chuẩn hóa hóa đơn chứng từ, thông tin sản phẩm và dịch vụ hậu mãi để củng cố uy tín thương hiệu, các doanh nghiệp cũng tăng tốc ứng dụng dữ liệu và AI vào dự báo nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm và phát triển nội dung livestream trung thực. Những bước chuyển chủ động này đang tạo sức bật vững chắc để thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của nền kinh tế số trong thập kỷ tới.