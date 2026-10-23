Thương mại điện tử Trung Quốc tăng đầu tư, khởi động sớm cuộc đua ngày sale 11.11

Mùa mua sắm Ngày lễ Độc thân 11.11 năm nay ghi nhận các khoản đầu tư vào công nghệ, dịch vụ và bán hàng xuyên biên giới, trong bối cảnh người tiêu dùng có nhiều lựa chọn khuyến mãi quanh năm.

Chưa đến tháng 11, các sàn thương mại điện tử lớn của Trung Quốc đã bước vào mùa bán hàng cao điểm. JD.com mở bán từ ngày 12/10, trong khi Tmall nhận đặt trước từ ngày 15/10 và mở bán chính thức tối 20/10. Cùng với ưu đãi giá, các nền tảng đưa thêm công cụ AI, mở rộng dịch vụ và tăng nguồn hàng để thu hút người mua trước ngày 11.11.

Cuộc cạnh tranh cũng được triển khai tại thị trường nước ngoài. Ở Singapore, Taobao dành hơn 100 triệu nhân dân tệ cho hoạt động tiếp thị mùa 11.11 năm nay, bao gồm trợ giá, hỗ trợ vận chuyển và quảng cáo. Tại Việt Nam, việc kết nối hệ thống Tmall với Lazada từ mùa mua sắm năm trước đã mở thêm kênh bán hàng cho thương hiệu Trung Quốc.

HUY ĐỘNG THƯƠNG HIỆU, ĐƯA AI VÀO MÙA MUA SẮM

Quy mô hàng hóa là một trong những điểm được Alibaba nhấn mạnh khi công bố kế hoạch năm nay. Theo South China Morning Post ngày 15/10, tập đoàn dự kiến huy động một triệu thương hiệu toàn cầu và hơn 70 triệu sản phẩm tham gia trên Taobao, Tmall, mức cao nhất từ trước đến nay của sự kiện.

Bên cạnh danh mục hàng hóa, Tmall tăng nguồn lực cho sản phẩm mới, số nhà bán hàng ra mắt sản phẩm mới trước sự kiện tăng 64% so với cùng kỳ; khoảng 60.000 nhà bán hàng lần đầu tham gia. Các thương hiệu dự kiến đưa ra khoảng 50.000 sản phẩm chủ lực và hơn 2.000 sản phẩm độc quyền trên Tmall. Những hoạt động này bổ sung cho các chương trình giảm giá bằng nguồn hàng mới và những sản phẩm chỉ bán tại một kênh nhất định.

Nhóm khách hàng thường xuyên cũng được dành chính sách riêng. Alibaba cho biết thành viên 88VIP có thể lựa chọn mệnh giá phiếu ưu đãi phù hợp nhu cầu. Tính đến tháng 6/2026, chương trình có khoảng 64 triệu thành viên, tăng hai chữ số so với cùng kỳ. Đây là nhóm người mua có sức chi tiêu cao mà nền tảng tập trung kết nối với các thương hiệu trong mùa bán hàng cuối năm.

AI được đưa vào cả quá trình mua sắm lẫn vận hành gian hàng. Theo công bố của Alibaba, trợ lý mua sắm sử dụng mô hình Qwen hỗ trợ so sánh sản phẩm, thử trang phục bằng AI và tìm phương án tiết kiệm. Với nhà bán hàng, nền tảng tiếp tục phát triển công cụ phân tích nhu cầu và hỗ trợ quản lý cửa hàng.

Một thay đổi đáng chú ý khác là dịch vụ AI trở thành mặt hàng trong chương trình khuyến mãi. Tmall đã mở trung tâm nạp token, đơn vị dùng để tính mức sử dụng dịch vụ mô hình AI; các doanh nghiệp như Zhipu và MiniMax tham gia cung cấp dịch vụ trên nền tảng. Danh mục mua sắm vì vậy được mở rộng sang cả các gói sử dụng công nghệ.

Trong khi đó, JD.com dành trọng tâm cho dịch vụ, giới thiệu hơn 100 loại hình và dự kiến tổ chức “Ngày siêu dịch vụ” vào 28/10. Trao đổi với National Business Daily, ông Zhuang Shuai, nhà sáng lập Bailian Consulting, nhận định mùa 11.11 còn là dịp để các nền tảng kiểm chứng công nghệ ở thời điểm giao dịch cao, hỗ trợ ra mắt sản phẩm và phát triển mô hình bán hàng. Theo ông, mức độ sử dụng AI và khả năng chuyển đổi thành dịch vụ trả phí là những chỉ tiêu đáng theo dõi trong năm nay.

TĂNG CHI ĐỂ TIẾP CẬN NGƯỜI MUA NGOÀI TRUNG QUỐC

Việc tăng đầu tư diễn ra sau mùa 11.11 năm 2025 ghi nhận tâm lý mua sắm thận trọng tại Trung Quốc. Theo Reuters, vào mùa mua sắm năm 2025 kết quả giữa các thương hiệu khá khác nhau, tuy nhiên một điểm dễ dàng nhận thấy là mức độ mua sắm vào riêng ngày 11/11 đã giảm đáng kể do các sàn đã tung khuyến mãi quanh năm và thời gian chiến dịch kéo dài.

Thị trường nước ngoài tiếp tục được các nền tảng chú trọng. Theo Time Weekly, mùa 11.11 năm 2025 đánh dấu việc Taobao triển khai đồng thời chương trình tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hơn 200.000 nhà bán hàng tham gia chương trình bán ra nước ngoài ghi nhận giá trị giao dịch tăng gấp đôi; hơn 10 thị trường, gồm Singapore, Malaysia, Australia và Nhật Bản, có GMV tăng. Đây là kết quả quốc tế, chưa tách riêng sức mua tại Việt Nam.

Năm nay, khoản chi hơn 100 triệu nhân dân tệ tại Singapore cho thấy các hoạt động tiếp cận khách hàng được triển khai đồng thời ở nhiều khâu. Theo The Business Times ngày 20/10, Taobao phân bổ nguồn lực cho trợ giá người mua, logistics miễn phí vận chuyển và quảng cáo ngoài trời. Riêng chi quảng cáo ngoài trời tăng gấp đôi so với mùa trước.

Nền tảng cũng công bố nâng cấp thuật toán gợi ý theo thị trường và trợ lý mua sắm AI. Bà Cora Cai, phụ trách Taobao tại Singapore cho biết đầu tư của doanh nghiệp bao gồm cả logistics, thanh toán và dịch vụ địa phương. Những hạng mục này trực tiếp liên quan đến quá trình người mua tìm hàng, trả tiền và nhận hàng khi giao dịch xuyên biên giới.

NGƯỜI MUA VIỆT CÓ THÊM KÊNH TIẾP CẬN HÀNG TMALL

Tại Việt Nam, nguồn cung hàng hóa từ Trung Quốc đến tay người tiều dùng đã có nhiều thay đổi và tăng tiện ích từ mùa sale 11.11 năm ngoái. Điển hình, Lazada kết nối hệ thống với Tmall, cho phép thương hiệu đủ điều kiện mở gian hàng tương ứng trên LazMall tại năm thị trường Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Philippines.

Theo cơ chế này, sản phẩm, tồn kho và ưu đãi được đồng bộ giữa các gian hàng. Khi phát sinh đơn, nhà bán hàng giao sản phẩm tới kho trung chuyển tại Trung Quốc; Lazada phụ trách vận chuyển xuyên biên giới và hậu mãi. Cách tổ chức này giúp thương hiệu mở thêm thị trường mà không phải tự xây dựng đội ngũ vận hành ở từng nước, đồng thời đưa hàng Tmall tới người dùng thông qua nền tảng Lazada.

Kết quả mùa sale trước cho thấy mức độ tập trung mua sắm tại Việt Nam. Theo thông tin Lazada Việt Nam cung cấp cuối tháng 11/2025, doanh thu dịp 11.11 tăng hơn 6 lần, số đơn đặt hàng tăng gần 4 lần so với ngày thường. LazMall đóng góp 80% doanh thu; giá trị đơn hàng trung bình tăng 67% so với ngày thường. Các chỉ tiêu này phản ánh kết quả toàn sàn, bao gồm nhiều nguồn hàng và thương hiệu.

Dù sức hút giảm nhưng vẫn không thể phủ nhận lượng mua sắm vào ngày sale 11.11 tích cực hơn các dịp khác trong năm. Với đặc thù xuất phát từ lễ Độc thân theo văn hóa Trung Quốc nên các thương hiệu của nước này càng tận dụng để gia tăng tiếp cận khách hàng. Theo dữ liệu từ nền tảng Metric, doanh số ngày 11/11 những năm gần đây thường cao hơn Black Friday khoảng 15-20%. Tại thị trường Việt Nam, các sàn Shopee và Lazada đều xác định các đợt sale ngày đôi là thời điểm quan trọng trong kế hoạch kinh doanh.

Mùa mua sắm 11.11 năm nay khởi động từ tháng 10 với các đợt đặt trước, mở bán và ưu đãi dành cho từng nhóm khách hàng. Các nền tảng bổ sung sản phẩm mới, bộ sản phẩm và mặt hàng độc quyền, đồng thời triển khai công cụ AI hỗ trợ người mua tìm kiếm, so sánh hàng hóa và nhà bán hàng vận hành gian hàng. Bên cạnh khuyến mãi, các sàn đầu tư vào vận chuyển, thanh toán và hậu mãi, mở rộng chương trình sang nhiều thị trường ngoài Trung Quốc thông qua trợ giá, hỗ trợ phí giao hàng và kết nối gian hàng xuyên biên giới. Tại Việt Nam, các hình thức này giúp người tiêu dùng có thêm kênh mua hàng từ Trung Quốc, đồng thời mở rộng kênh phân phối cho các thương hiệu vào thị trường trong nước.