Dự báo TMĐT Việt Nam có thể đạt 61 tỷ USD vào năm 2030 và 144 tỷ USD năm 2035, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 18%. (Ảnh: baochinhphu.vn)

‘Thế trận’ thị phần và áp lực khi thị trường tăng trưởng nhanh

Theo bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số (Bộ Công thương), TMĐT Việt Nam tiếp tục duy trì tốc độ phát triển bứt phá hàng đầu khu vực. Năm 2026, quy mô thị trường bán lẻ trực tuyến ước đạt từ 37,2 đến 37,8 tỷ USD, tương ứng mức tăng trưởng từ 20% - 22% so với năm 2025. Theo Báo cáo thường niên e-Conomy SEA 2026 do Google, Temasek và Bain & Company vừa công bố, TMĐT tiếp tục là lĩnh vực đóng góp lớn nhất, chiếm khoảng 2/3 quy mô kinh tế số tại Việt Nam - được dự báo đạt 49 tỷ USD, tăng 20% so với năm trước. Dự báo TMĐT Việt Nam có thể đạt 61 tỷ USD vào năm 2030 và 144 tỷ USD năm 2035, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hằng năm khoảng 18%.

Bức tranh tăng trưởng ấn tượng này được phản ánh rõ nét qua số liệu giao dịch thực tế. Theo Báo cáo của Công ty cổ phần Khoa học Dữ liệu (Metric.vn), tổng doanh số trên 4 sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki trong quý III/2026 đạt khoảng 150.400 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, bà Đinh Thị Nho, đồng sáng lập, kiêm Giám đốc vận hành Metric.vn cho rằng, cuộc đua thị phần giữa các sàn gần như đã trở thành cuộc đua song mã. TikTok Shop tăng trưởng nhanh hơn nhiều, nhưng Shopee vẫn có lợi thế nhờ nền tảng người dùng và quy mô giao dịch đã tích lũy từ trước. Sự khác biệt giữa hai bên thể hiện rõ ở cách tiếp cận người mua. Shopee có thế mạnh về tìm kiếm sản phẩm, danh mục hàng hóa, hệ thống đánh giá và mạng lưới nhà bán. Người tiêu dùng thường mở ứng dụng khi đã có nhu cầu tương đối rõ ràng, sau đó tìm kiếm, so sánh và lựa chọn. TikTok Shop lại đi theo hướng khác. Người dùng có thể bắt đầu bằng việc xem một video giải trí, theo dõi một phiên livestream, rồi phát sinh nhu cầu mua hàng. Nội dung không chỉ là công cụ quảng bá, mà trở thành một phần của quá trình bán hàng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh TMĐT được kỳ vọng trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế số, lĩnh vực này cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Một trong những áp lực lớn nhất là chi phí kinh doanh ngày càng gia tăng khi nhiều sàn TMĐT bắt đầu điều chỉnh tăng phí nền tảng. Bên cạnh đó, năm 2025 và 2026 có nhiều quy định pháp luật mới có hiệu lực, từ Luật TMĐT đến các nghị định hướng dẫn, song nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh gần như chưa kịp nắm bắt đầy đủ các quy định này. Ngoài ra, nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý mới, các doanh nghiệp lớn và các nền tảng số cũng đang phải gánh chi phí tuân thủ cao hơn.

Song hành cùng bước tiến về quy mô là những thách thức về sự chênh lệch: khoảng cách giữa các trung tâm đô thị lớn và vùng sâu, vùng xa; giữa doanh nghiệp quy mô lớn và khu vực doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể; giữa các thế hệ người tiêu dùng; cũng như sự cách biệt về năng lực số và mức độ tuân thủ pháp lý, bà Lê Hoàng Oanh phân tích.

Tái cấu trúc, xóa mờ 5 khoảng cách

Trước những áp lực đào thải ngày càng khốc liệt của thị trường, ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội TMĐT (VECOM) nhận định, thị trường TMĐT đang bước vào giai đoạn trưởng thành, trong đó những nhà bán hàng có sản phẩm chất lượng và uy tín sẽ ngày càng có chỗ đứng. Đây là chuyển dịch đáng chú ý sau nhiều năm thị trường tăng trưởng dựa nhiều vào khuyến mãi và mở rộng số lượng người tham gia.

Ở góc độ doanh nghiệp, bài toán đầu tiên là không phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất. Sàn TMĐT vẫn là kênh bán hàng quan trọng, nhưng doanh nghiệp cần phát triển cả website, mạng xã hội, cửa hàng vật lý và các kênh chăm sóc khách hàng riêng. Khi chính sách phí, thuật toán hay khả năng hiển thị của sàn thay đổi, doanh nghiệp vẫn cần có dữ liệu và mối quan hệ trực tiếp với khách hàng. Chuyển trọng tâm từ doanh số sang lợi nhuận. Một đơn hàng có thể tạo ra doanh thu lớn nhưng chưa chắc mang lại hiệu quả nếu chi phí quảng cáo, hoa hồng, vận chuyển, khuyến mãi và hoàn trả quá cao. Quản trị tồn kho, dòng tiền và biên lợi nhuận phải trở thành công việc thường xuyên, không chỉ được tính đến sau mỗi mùa cao điểm.

Bên cạnh đó, người mua ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng, đánh giá và chính sách hậu mãi. Doanh nghiệp cần chuẩn hóa thông tin sản phẩm, hóa đơn, chứng từ và quy trình xử lý khiếu nại. Với hàng hóa có giá trị cao, niềm tin đôi khi quan trọng hơn một mã giảm giá. Khai thác dữ liệu và AI để dự báo nhu cầu, cá nhân hóa trải nghiệm và tối ưu marketing nhưng công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu đầu vào đủ tốt và doanh nghiệp biết mình cần giải quyết vấn đề gì, đầu tư công cụ không thể thay thế năng lực quản trị. Cuối cùng, doanh nghiệp cần chuẩn bị cho mô hình thương mại kết hợp nội dung, giải trí và giao dịch. Livestream, video ngắn hay tiếp thị liên kết có thể giúp sản phẩm tiếp cận khách hàng mới, nhưng không phải ngành hàng nào cũng phù hợp với cùng một cách làm. Nội dung cần trung thực, có thông tin kiểm chứng và phản ánh đúng chất lượng sản phẩm.

Không chỉ vậy, ông Nguyễn Bình Minh, thành viên Hội đồng tư vấn cấp cao về TMĐT cho rằng, TMĐT hiện là môi trường kinh doanh của khoảng 3 triệu hộ kinh doanh và 2 triệu cá nhân kinh doanh. Đây là nguồn lực rất lớn cho quá trình mở rộng cộng đồng doanh nghiệp. Để không làm suy giảm động lực tăng trưởng của thị trường, cần có các giải pháp giảm bớt gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh hướng dẫn, đào tạo để các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh nắm rõ, thực hiện đúng các quy định mới. Chúng ta cần một quy trình đủ đơn giản để bất kỳ hộ kinh doanh nào cũng có thể chuyển đổi lên doanh nghiệp một cách nhanh chóng và thuận lợi, qua đó hiện thực hóa mục tiêu đã đặt ra.

Ở góc độ vĩ mô, để tập trung giải quyết bài toán phát triển toàn diện TMĐT, Cục trưởng Cục TMĐT và Kinh tế số cho rằng cần giải pháp qua 5 trụ cột: Không khoảng cách vùng miền; Không khoảng cách quy mô; Không khoảng cách thế hệ; Không khoảng cách kỹ năng; Không khoảng cách pháp lý.

Cụ thể, với “không khoảng cách vùng miền”, mục tiêu là đưa sản phẩm địa phương, hàng Việt và sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, biên giới. Tiếp đó là “không khoảng cách về quy mô”, hỗ trợ hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nền tảng, công cụ và dịch vụ số vốn có thể tạo lợi thế cho các doanh nghiệp lớn. “Không khoảng cách thế hệ” hướng tới môi trường mua sắm trực tuyến thân thiện, an toàn, giúp nhiều nhóm người tiêu dùng, kể cả người lớn tuổi và người mới tham gia, tự tin tiếp cận phương thức mua sắm số. “Không khoảng cách về kỹ năng” đặt trọng tâm vào đào tạo, tư vấn và phổ cập năng lực vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo, ứng dụng AI. Cuối cùng, “không khoảng cách về pháp lý” nhấn mạnh yêu cầu minh bạch, tuân thủ quy định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của các chủ thể tham gia thị trường.