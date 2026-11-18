Quy mô gần 38 tỷ USD cho thấy thương mại điện tử đã vượt khỏi vai trò một kênh bán hàng bổ trợ, trở thành phương thức phân phối có ảnh hưởng ngày càng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Thông qua nền tảng số, doanh nghiệp có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương, mở rộng thị trường mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống cửa hàng vật lý. Người tiêu dùng cũng có thêm lựa chọn về hàng hóa, dịch vụ và phương thức mua sắm.

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Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, thương mại điện tử mở ra cơ hội đưa sản phẩm đến những thị trường trước đây khó tiếp cận. Nhiều mặt hàng đặc sản, nông sản, sản phẩm OCOP và hàng thủ công có thể được giới thiệu rộng rãi hơn thông qua gian hàng trực tuyến, livestream và các công cụ quảng bá số.

Tuy nhiên, tăng trưởng về quy mô không đồng nghĩa mọi chủ thể đều có khả năng khai thác hiệu quả cơ hội này. Khoảng cách giữa doanh nghiệp lớn và cơ sở kinh doanh nhỏ vẫn hiện hữu về nguồn lực, kỹ năng vận hành, khả năng ứng dụng công nghệ và tiếp cận khách hàng. Sự chênh lệch giữa các địa phương, giữa người tiêu dùng trẻ với nhóm ít tiếp xúc công nghệ cũng là những vấn đề cần được quan tâm.

Bên cạnh đó, thị trường phát triển nhanh đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng hàng hóa, minh bạch thông tin, trách nhiệm của người bán và nền tảng, cũng như bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nếu chỉ tập trung vào tăng trưởng doanh số và số lượng giao dịch, thương mại điện tử khó có thể phát triển bền vững khi niềm tin thị trường chưa được củng cố.

Do đó, ngày Thương mại điện tử quốc gia được kỳ vọng trở thành dịp thúc đẩy nhận thức và hành động trên phạm vi rộng hơn. Theo quy định tại Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, các hoạt động hưởng ứng không chỉ bao gồm chương trình xúc tiến, mua sắm mà còn có tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đào tạo kỹ năng mua sắm trực tuyến và thu hút sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái thương mại điện tử.

Điểm đáng chú ý là việc xác lập ngày 12/12 tạo cơ sở để chuyển từ hoạt động xúc tiến theo từng chiến dịch sang một dấu mốc hưởng ứng thường niên. Qua đó, thương mại điện tử có thêm một điểm hẹn để kết nối nguồn lực, lan tỏa xu hướng kinh doanh số và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng.