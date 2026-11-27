Nhiều bất cập trong quản lý hoạt động kinh doanh trên nền tảng số

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo (AI) và các nền tảng số đang làm thay đổi phương thức kinh doanh, mua sắm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích mang lại, các mô hình kinh doanh mới cũng đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý.

Báo cáo tổng kết thực tiễn thi hành Nghị định 55/2024/NĐ-CP của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chỉ rõviệc ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI), thuật toán đề xuất nội dung và sự gia tăng các giao dịch xuyên biên giới đang làm gia tăng tình trạng bất cân xứng thông tin giữa doanh nghiệp vận hành nền tảng và người tiêu dùng.

Trong môi trường số, nhiều hành vi vi phạm không chỉ liên quan đến quyền lợi người mua mà còn có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường.

Mua sắm online đang bùng nổ. Ảnh minh hoạ: Shopee

Chẳng hạn, việc nền tảng kiểm soát cách thức hiển thị sản phẩm, sử dụng thuật toán để định hướng lựa chọn hoặc áp đặt điều kiện giao dịch bất lợi có thể ảnh hưởng đến cả doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng lẫn người tiêu dùng.

Trong khi đó, các quy định điều chỉnh những hoạt động này hiện nằm rải rác ở nhiều luật khác nhau. Một số quy định về thẩm quyền quản lý, phân cấp xử lý cũng chưa theo kịp yêu cầu cải cách thủ tục hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện khung pháp lý theo hướng đồng bộ, vừa tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển, vừa bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Thực hiện Kết luận số 207-KL/TW ngày 10/11/2025 của Ban Bí thư, Bộ Công Thương xác định việc rà soát, hoàn thiện các quy định về thương mại điện tử, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu.

Siết trách nhiệm nền tảng số, tăng bảo vệ người tiêu dùng

Để khắc phục những bất cập hiện nay, Bộ Công Thương đã chủ trì xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cùng với đó, Bộ tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị định 55/2024/NĐ-CP, làm cơ sở hoàn thiện các quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Công Thương, phù hợp với định hướng phân quyền tại Nghị định 146/2025/NĐ-CP.

Trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, một trong những nội dung được chú trọng là hoàn thiện quy định về kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung.

Theo định hướng sửa đổi, trách nhiệm thẩm định, tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ được quy định rõ hơn, đồng thời tăng cường phân cấp cho địa phương.

Thông tin liên quan cũng được định hướng công khai trên cổng thông tin điện tử, tạo điều kiện để người dân và cơ quan chức năng giám sát.

Đối với hàng hóa có khuyết tật, quy trình thu hồi tiếp tục được hoàn thiện theo hướng quy định chặt chẽ về thời hạn ngừng cung cấp, trách nhiệm thông báo công khai và chia sẻ thông tin cảnh báo quốc tế.

Đáng chú ý, trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Luật Thương mại điện tử cũng như sửa đổi Luật Cạnh tranh, Bộ Công Thương tập trung làm rõ trách nhiệm của các nền tảng số lớn và đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian.

Các yêu cầu về xác thực danh tính người bán, minh bạch tiêu chí hiển thị sản phẩm, kiểm soát quảng cáo hướng đích bằng thuật toán, ngăn chặn hành vi tự ưu tiên hoặc ép buộc điều kiện giao dịch bất lợi được luật hóa cụ thể.

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý thương mại điện tử, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng được nghiên cứu hoàn thiện.

Mục tiêu là nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm, đồng thời hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra và kiểm tra.

Năm 2026, Bộ Công Thương tổ chức các hội thảo lấy ý kiến của bộ, ngành, Sở Công Thương, chuyên gia pháp lý và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Không chỉ vậy, việc sửa đổi cũng được đặt trong yêu cầu bảo đảm tính thống nhất với các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và phân cấp quản lý nhà nước theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.