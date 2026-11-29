Minh bạch doanh thu, nghĩa vụ thuế và yêu cầu đồng bộ dữ liệu đối soát

Theo số liệu từ Cục TMĐT (Bộ Công Thương), thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam trong năm 2026 ước đạt 37,2 - 37,8 tỷ USD, tăng 20 - 22% so với năm 2025. Dữ liệu từ Metric.vn cũng ghi nhận riêng trong quý III/2026, tổng doanh số trên bốn sàn gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt 150.400 tỷ đồng, với 1,089 tỷ sản phẩm được giao dịch thành công. Quy mô tăng trưởng nhanh kéo theo áp lực quản lý ngày càng lớn. Khi dòng hàng hóa, dòng tiền và hoạt động quảng bá dịch chuyển mạnh lên môi trường số, yêu cầu xác định chính xác chủ thể kinh doanh, kiểm soát doanh thu, truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm đòi hỏi phương thức quản lý dựa trên dữ liệu thay vì chỉ phụ thuộc vào kiểm tra trực tiếp.

Một thay đổi lớn trong công tác quản lý thu là cơ chế sàn TMĐT có chức năng thanh toán thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay người bán theo Nghị định số 117/2025/NĐ-CP. Cơ chế này cho phép cơ quan Thuế tiếp cận trực tiếp dữ liệu giao dịch từ nền tảng trung gian, hạn chế tình trạng bỏ sót doanh thu và giảm phụ thuộc vào việc người bán tự kê khai. ThS. Nguyễn Thị Lan Anh (Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính) đánh giá việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay đánh dấu bước chuyển căn bản trong phương thức quản lý thuế đối với kinh doanh trực tuyến, tạo điều kiện mở rộng cơ sở thu và nâng cao hiệu quả quản lý đối với lượng lớn cá nhân kinh doanh dựa trên dữ liệu dòng tiền và giao dịch.

Ở góc độ pháp lý doanh nghiệp, TS, Luật sư Lê Bá Thường, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Dân Luật Tín Thành (Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh) nhận định việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế tạo động lực chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh trực tuyến. Khi các khoản thuế, chi phí kế toán, nhân sự và bảo hiểm được tính đúng, tính đủ vào giá thành, doanh nghiệp buộc phải quản trị chặt chẽ hơn thay vì dựa vào lợi thế né tránh nghĩa vụ tài chính, qua đó dịch chuyển cạnh tranh sang chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực vận hành. Tuy nhiên, trách nhiệm của người bán không khép lại sau khi sàn khấu trừ thuế. Các chủ thể kinh doanh vẫn phải theo dõi tổng doanh thu đa kênh, đối chiếu số thuế đã khấu trừ, lưu giữ đầy đủ chứng từ và hoàn thành các nghĩa vụ còn lại theo quy định.

Từ thực tiễn vận hành, bà Đỗ Mai Lan, chủ một doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến tại Hà Nội cho biết doanh nghiệp thường xuyên tải báo cáo từ các sàn để đối chiếu đơn hàng thành công, đơn hủy, hàng hoàn trả, phí dịch vụ và khoản thuế đã khấu trừ với dòng tiền thực nhận qua ngân hàng. Đây là căn cứ để hạch toán, phát hiện chênh lệch và giải trình khi cần thiết. Dù vậy, do khối lượng giao dịch lớn nhưng giá trị mỗi đơn hàng nhỏ, việc đối soát, kê khai và xử lý hóa đơn vẫn tốn nhiều thời gian khi phải thao tác thủ công trên nhiều hệ thống. Doanh nghiệp kỳ vọng có thêm các hướng dẫn thống nhất và công cụ kết nối dữ liệu giữa nền tảng, cơ quan Thuế và hệ thống hóa đơn điện tử. Đồng quan điểm này, ThS. Nguyễn Thị Lan Anh cho rằng cần tăng cường đồng bộ dữ liệu để người bán theo dõi doanh thu, kiểm tra thuế đã khấu trừ và xử lý phát sinh mà không phải nhập lại thông tin từ nhiều nguồn, tránh biến chi phí tuân thủ thành gánh nặng cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ.

Bắt buộc định danh từ năm 2027 và siết quản lý hải quan xuyên biên giới

Cùng với chính sách thuế, Luật TMĐT số 122/2025/QH15 và Nghị định số 248/2026/NĐ-CP cùng có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 đã thiết lập khuôn khổ pháp lý chuyên biệt cho hoạt động kinh doanh trên nền tảng số. Các quy định mới phân định rõ trách nhiệm xác thực người bán của chủ quản nền tảng, đồng thời ràng buộc trách nhiệm của người livestream, người tiếp thị liên kết và các sàn trong việc cung cấp thông tin trung thực về hàng hóa, tiếp nhận phản ánh, lưu trữ dữ liệu và xử lý vi phạm. Đáng chú ý, việc xác thực điện tử danh tính người bán và người livestream bán hàng sẽ bắt buộc triển khai từ ngày 1/1/2027 theo lộ trình tại Nghị định số 248/2026/NĐ-CP, đòi hỏi doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh sớm hoàn thiện hồ sơ định danh và quy trình vận hành.

Đối với người bán, tính minh bạch không chỉ dừng ở định danh điện tử mà còn thể hiện qua hồ sơ sản phẩm, xuất xứ, giá bán, chính sách bảo hành và đổi trả. Người livestream cũng phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của nội dung giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Công tác quản lý TMĐT vì thế đang chuyển từ kiểm soát đơn lẻ từng giao dịch sang kiểm soát trách nhiệm của toàn bộ các chủ thể trong chuỗi cung ứng và phân phối. Theo định hướng của Cục TMĐT, cơ quan quản lý sẽ tăng cường giám sát theo quy mô, mô hình và mức độ rủi ro, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và công nghệ trong hậu kiểm, đồng thời hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân và doanh nghiệp nhỏ tham gia thị trường đúng quy định.

Yêu cầu tuân thủ cũng được mở rộng sang lĩnh vực xuất nhập khẩu qua nền tảng số. Để hàng hóa lưu thông thuận lợi ra thị trường nước ngoài, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ quy định về hải quan, thuế, xuất xứ, chất lượng và nhãn hàng hóa tại thị trường nhập khẩu. Ngày 20/11/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 417/2026/NĐ-CP về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua nền tảng TMĐT, có hiệu lực từ ngày 1/3/2027. Văn bản thiết lập hệ thống xử lý dữ liệu hải quan chuyên biệt kết nối thông tin giữa nền tảng, doanh nghiệp vận chuyển, cơ quan Hải quan và các cơ sở dữ liệu liên quan. Hệ thống này cho phép xác thực người bán đối với hàng xuất khẩu, người mua đối với hàng nhập khẩu, tiếp nhận thông tin đơn hàng và liên thông dữ liệu về dân cư, đăng ký kinh doanh, thuế, đồng thời phân nhóm hàng hóa để áp dụng thủ tục hải quan phù hợp.

Đối với hàng hóa xuất khẩu qua sàn TMĐT, trị giá hải quan được xác định theo giá thực tế tính đến cửa khẩu xuất thể hiện trên đơn hàng, chứng từ thanh toán hoặc chứng từ có giá trị tương đương, không bao gồm phí vận tải và bảo hiểm quốc tế. Thông tin đơn hàng bắt buộc phải gửi đến hệ thống xử lý dữ liệu hải quan trước khi đăng ký tờ khai. Quy định này đặt ra yêu cầu cao về quản trị dữ liệu, buộc doanh nghiệp bảo đảm sự thống nhất giữa thông tin bán hàng, thanh toán, vận chuyển và hồ sơ sản phẩm để tránh ách tắc khi thông quan. Theo ThS. Nguyễn Thị Lan Anh, việc lưu trữ đầy đủ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ thanh toán, thông tin sản phẩm và hồ sơ nguồn gốc vừa phục vụ thủ tục hải quan, vừa là cơ sở chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa trước cơ quan quản lý và đối tác.

Từ cơ chế khấu trừ thuế, bắt buộc định danh người bán đến quản lý hải quan điện tử, hệ thống chính sách mới đang tạo lập khung kiểm soát xuyên suốt hoạt động kinh doanh số. Trong quá trình sàng lọc thị trường, lợi thế cạnh tranh đang nghiêng về các đơn vị quản trị tốt dữ liệu, minh bạch nguồn gốc và chủ động tuân thủ. Về phía cơ quan quản lý, việc tiếp tục thống nhất hướng dẫn về thuế, hóa đơn, đối soát và thủ tục hải quan đi đôi với mở rộng kết nối dữ liệu, cắt giảm khai báo trùng lặp sẽ giúp kiểm soát hợp lý chi phí tuân thủ, tạo nền tảng cho thị trường TMĐT phát triển minh bạch và bền vững.