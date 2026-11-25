Từ livestream tại vùng nguyên liệu đến các gian hàng trên sàn số, nhiều mô hình bước đầu ghi nhận hiệu quả nhưng để duy trì đầu ra cần chuyển từ hỗ trợ quảng bá đơn lẻ sang nâng cao năng lực kinh doanh và tổ chức thị trường cho chủ thể OCOP.

Doanh nghiệp tích cực bán hàng trực tuyến. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

Thay vì phụ thuộc vào điểm bán truyền thống, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất đang chủ động sử dụng video ngắn, livestream và sàn thương mại điện tử để giới thiệu sản phẩm, nguồn gốc, quy trình sản xuất và giá trị đặc trưng đến người tiêu dùng. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người mua, đồng thời tạo thêm cơ hội tiếp cận thị trường ngoài địa bàn.

Tại Hà Tĩnh, phiên Mega Live “Trăng về Hà Tĩnh - Quà quê trao tình” tổ chức ngay tại xã Phúc Trạch trên nền tảng TikTok đã giới thiệu đặc sản như bưởi Phúc Trạch, kẹo cu đơ, mật ong, trầm hương. Các chủ thể trực tiếp giới thiệu sản phẩm tại vùng nguyên liệu giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa qua hình ảnh thực tế thay vì chỉ thông tin trên bao bì.

Chị Trần Huyền Ân, đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp CHOA (xã Phúc Trạch) cho biết, chương trình tạo cơ hội quảng bá đặc sản tại vườn bưởi, tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, qua đó thúc đẩy tiêu thụ và giới thiệu hình ảnh vùng trồng đến người tiêu dùng cả nước.

Theo Sở Công Thương Hà Tĩnh, địa phương triển khai 4 phiên chợ trong chuỗi hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó livestream tại hiện trường là phương thức quảng bá mới, góp phần đưa sản phẩm đặc trưng lên môi trường số. Hiệu quả bước đầu cũng được ghi nhận tại cơ sở Bún Sạch An Tâm (Hà Tĩnh), sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2023. Trước đây, sản phẩm chủ yếu phân phối qua đại lý, cửa hàng thực phẩm sạch và mạng xã hội.

Thông qua chương trình kết nối của Sở Công Thương, cơ sở được hỗ trợ đưa sản phẩm lên Shopee, hướng dẫn xây dựng gian hàng và livestream. Trong 60 phút phát trực tiếp, 99 sản phẩm được bán ra, tạo tín hiệu tích cực trong lần đầu tiếp cận khách hàng qua sàn.

Tại Hải Phòng, chương trình livestream “Không khoảng cách, phố nhỏ lên sàn” giới thiệu hơn 500 sản phẩm của 65 doanh nghiệp vừa và nhỏ, trong đó có hơn 380 sản phẩm OCOP, thu hút hơn 300.000 lượt xem. Ở Lào Cai, phiên Mega Livestream “Mỹ vị Mường Lò” quảng bá hơn 40 sản phẩm OCOP, đồng thời kết hợp bán hàng với hoạt động cộng đồng thông qua cam kết trích 10% doanh thu đóng góp cho an sinh xã hội tại địa phương.

Những mô hình này cho thấy xúc tiến thương mại trên môi trường số đang dần chuyển từ quảng bá sản phẩm sang kết nối trực tiếp với người mua, tạo đơn hàng và tìm kiếm thị trường. Tuy nhiên, hiệu quả không chỉ được đo bằng lượt xem hay tương tác mà còn ở khả năng duy trì doanh số, mở rộng khách hàng và hình thành các kênh phân phối ổn định.

Trước đó, tại Hà Nội, trong cao điểm 100 ngày chuyển đổi số, các xã, phường đã tổ chức gần 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, làng nghề và sản phẩm tiềm năng. Thành phố triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội”, hướng tới tăng hiện diện trực tuyến và năng lực tiếp cận thị trường cho các chủ thể sản xuất, kinh doanh.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, sản phẩm tốt chưa đủ để tự tìm đến khách hàng trong môi trường số. Vì vậy, chương trình không chỉ tạo thêm kênh truyền thông mà hướng tới kết nối cơ sở sản xuất, thương nhân và người tiêu dùng, nâng năng lực thương mại điện tử, mở rộng thị trường.

Các chủ thể tham gia được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin, xây dựng và vận hành gian hàng, sản xuất video, livestream, tiếp thị liên kết và khai thác dữ liệu phục vụ kinh doanh. Cơ quan quản lý tập trung tạo môi trường, kết nối nguồn lực, hỗ trợ nâng năng lực; người bán trực tiếp vận hành và chịu trách nhiệm về sản phẩm, đơn hàng, giao nhận, chất lượng phục vụ.

Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) cho biết, thời gian qua cục đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP trên môi trường mạng. Các chương trình kết nối online – offline như Ngày mua sắm trực tuyến, xây dựng gian hàng Việt quốc gia, gian hàng địa phương, cũng như vận hành các sàn thương mại điện tử chuyên biệt cho sản phẩm OCOP đã góp phần lan tỏa sản phẩm làng nghề, đặc sản vùng miền trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, cục cũng hỗ trợ các chủ thể OCOP tiếp cận thương mại điện tử xuyên biên giới, đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế. Một điểm nhấn quan trọng là các hoạt động đào tạo, tập huấn và hỗ trợ trực tiếp (1:1) giúp các hộ sản xuất làm quen và bán hàng trên các sàn lớn như Shopee, Lazada, TikTok Shop, Tiki… Qua đó, năng lực số của chủ thể OCOP từng bước được nâng cao.

Theo Cục Thương mại điện tử, khó khăn lớn nhất hiện nay là chất lượng sản phẩm OCOP chưa đồng bộ, cơ sở dữ liệu còn phân tán, khiến việc quản lý khách hàng và chuyên nghiệp hóa bán hàng gặp nhiều trở ngại. Trình độ công nghệ và nhận thức số của nhiều hộ sản xuất còn hạn chế; hạ tầng Internet ở một số vùng chưa ổn định; chi phí logistics, đặc biệt với sản phẩm nông sản từ vùng sâu, vùng xa, vẫn ở mức cao.

Tuy nhiên, Luật Thương mại điện tử mới có hiệu lực từ 1/7/2026 tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, ưu tiên hỗ trợ các chủ thể OCOP, đặc biệt ở vùng khó khăn. Đồng thời, chính sách cũng tập trung giảm giá thành, tối ưu chuỗi cung ứng, tăng cường truy xuất nguồn gốc và bảo vệ sở hữu trí tuệ.

Các chuyên gia cho rằng thương mại điện tử cần được đặt trong tổng thể hoạt động xúc tiến thương mại, kết hợp bán hàng trực tuyến với hội chợ, kết nối cung cầu, hệ thống bán lẻ và phân phối. Bên cạnh mở rộng thị trường, các chủ thể OCOP phải nâng khả năng cung ứng, chuẩn hóa chất lượng, bao bì, thông tin, bảo đảm nguồn nguyên liệu và giao nhận khi đơn hàng tăng.

Để phát huy hiệu quả, vai trò quản lý nhà nước cần chuyển mạnh từ tổ chức hoạt động quảng bá sang kiến tạo hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Trước mắt, cần tiếp tục hỗ trợ chủ thể OCOP hoàn thiện thông tin, tiêu chuẩn, bao bì, thương hiệu; đào tạo kỹ năng vận hành gian hàng, livestream, tiếp thị và quản trị đơn hàng; đồng thời kết nối với sàn thương mại điện tử, hệ thống bán lẻ, nhà phân phối và chương trình hội chợ, kết nối cung cầu.

Về lâu dài, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ theo ngành hàng và quy mô sản xuất, phát triển hạ tầng logistics phù hợp, nâng cao năng lực truy xuất nguồn gốc, bảo vệ sở hữu trí tuệ và bảo đảm minh bạch giao dịch. Các chương trình xúc tiến cần được đánh giá bằng kết quả thực chất như số gian hàng duy trì hoạt động, đơn hàng, doanh thu, khả năng tiếp cận khách hàng mới và mức độ mở rộng hệ thống phân phối, thay vì chỉ dừng ở số phiên quảng bá hay lượt tương tác.

Cùng đó, tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, địa phương, nền tảng công nghệ, đơn vị logistics và hệ thống phân phối sẽ giúp nguồn lực xúc tiến được sử dụng hiệu quả, tránh manh mún, trùng lặp. Việc lựa chọn sản phẩm có lợi thế, xây dựng chương trình theo từng thị trường và hỗ trợ chủ thể từng bước tự vận hành cũng là hướng đi cần thiết.

Bởi theo các chuyên gia, khi thương mại điện tử được gắn với chiến lược xúc tiến thương mại dài hạn, các sản phẩm OCOP không chỉ có thêm kênh giới thiệu, bán hàng mà còn có điều kiện tiếp cận thị trường theo hướng chuyên nghiệp, mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao sức cạnh tranh. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với quản lý trong quá trình phát triển thương mại số: tạo môi trường thuận lợi, nâng năng lực thị trường cho doanh nghiệp và hộ sản xuất, đồng thời bảo đảm hoạt động kinh doanh minh bạch và bền vững.