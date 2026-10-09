Thương mại điện tử: Mở rộng kênh tiêu thụ cho sản phẩm làng nghề

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương bên lề Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2026 (Hanoi Giftshow 2026) ông Trịnh Quốc Đạt - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đánh giá cao hiệu quả của hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn này. Đồng thời bày tỏ mong muốn được ngành Công Thương tiếp tục hỗ trợ cho các làng nghề về đào tạo nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật nhằm mở rộng hơn nữa kênh tiêu thụ trên thương mại điện tử, các kênh mạng xã hội.

Quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường

-Thưa ông, Hanoi Gift Show 2026 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại được đánh giá cao, vậy sau nhiều năm hướng dẫn làng nghề tham gia hội chợ, ông nhìn nhận ra sao về hiệu quả kết nối của sự kiện này?

Ông Trịnh Quốc Đạt - Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Ông Trịnh Quốc Đạt: Tôi đã được tham dự rất nhiều kỳ Hanoi Gift Show. Năm nay, tôi thấy gian hàng tại hội chợ không những rất nhiều về số lượng mà chất lượng cũng tiến bộ hơn trước rất nhiều. Các sản phẩm rất đa dạng và rất tinh xảo. Những sản phẩm đặc sắc của các nghệ nhân, hầu hết các làng nghề Hà Nội, đã được trưng bày tại đây.

Hoạt động xúc tiến thương mại này, theo tôi rất có hiệu quả, bởi đây là một dịp để giới thiệu, quảng bá những sản phẩm của các nghệ nhân Hà Nội. Rất nhiều sản phẩm đặc sắc thông qua hội chợ đã được giới thiệu rộng rãi.

Đây cũng là một dịp để mở rộng thị trường sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho các làng nghề Hà Nội. Bởi vì, ngoài việc xúc tiến thương mại bằng thương mại điện tử, việc khách hàng trực tiếp được xem những sản phẩm cao cấp thật sự rất hấp dẫn.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu hoặc khách nước ngoài đến có thể trực tiếp tận mắt xem những sản phẩm tinh xảo, độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung.

Hanoi Gift Show cũng có tác dụng kết nối việc tiêu thụ sản phẩm đối với các làng nghề trong nước, cũng như quảng bá và đưa sản phẩm thủ công của Việt Nam kết nối với thế giới. Tôi nghĩ hoạt động Gift Show này có tác dụng rất lớn.

- Thưa ông, xu hướng tiêu dùng sản phẩm thủ công mỹ nghệ đang thay đổi, khách hàng ngày càng chú trọng đến sản phẩm xanh, truy xuất nguồn gốc, ông nhìn nhận sự chuyển biến của các làng nghề như thế nào để đáp ứng các tiêu chí trên và có kiến nghị gì để hỗ trợ?

Ông Trịnh Quốc Đạt: Tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ của khách hàng bây giờ đặc biệt chú ý đến những sản phẩm xanh. Đây không phải chỉ là xu hướng của khách hàng nước ngoài mà khách hàng trong nước cũng vậy, đã chuyển sang rất chú trọng đến sản phẩm chất lượng tốt, thân thiện môi trường.

Hiệp hội Làng nghề Việt Nam luôn tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện để các làng nghề chú trọng đến sản phẩm xanh, từ việc sử dụng nguyên liệu, quá trình công nghệ hoặc áp dụng các thiết bị, máy móc trong hàng thủ công mỹ nghệ. Bên cạnh đó, vấn đề xử lý môi trường, khí thải... cũng được chú trọng rất nhiều so với nhiều năm trước đây.

Tuy nhiên, để làng nghề sản xuất được sản phẩm xanh là rất thách thức, bởi quy mô của doanh nghiệp làng nghề là nhỏ lẻ. Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ hoặc hộ sản xuất nhỏ muốn đạt được tiêu chí sản phẩm xanh thì cần phải có một khoản kinh phí nhất định. Ví dụ như kinh phí xử lý môi trường, sử dụng các thiết bị không có nhiều khí thải hoặc giảm nhẹ ô nhiễm môi trường...

Theo tôi, Nhà nước cần có sự chú ý và đầu tư thích đáng, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tức là Nhà nước đầu tư một khoản kinh phí nhất định và nhân dân đóng góp.

Thậm chí, có những doanh nghiệp, cơ sở có khả năng đóng góp gấp đôi, gấp ba, gấp bốn lần khoản kinh phí hỗ trợ của Nhà nước. Nhưng kinh phí Nhà nước hỗ trợ như một động lực để thúc đẩy các doanh nghiệp làng nghề thực hiện sản xuất sản phẩm sạch.

Thương mại điện tử mở thêm cơ hội tiêu thụ

- Hanoi Gift Show 2026 có một khu vực dành để livestream bán hàng, ông đánh giá như thế nào về sự đổi mới này cũng như vai trò của thương mại điện tử trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm làng nghề?

Ông Trịnh Quốc Đạt: Việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động quảng bá và mở rộng thị trường. Thương mại điện tử giúp đưa sản phẩm ra thị trường rộng rãi trong nước và thế giới. Vì vậy, việc kết hợp hoạt động giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại hội chợ với các hình thức quảng bá, bán hàng trên môi trường điện tử là một hướng rất đáng chú ý đối với các nhà sản xuất, nghệ nhân và doanh nghiệp làng nghề.

Sản phẩm làng nghề "lên sóng".

Đặc biệt, khu vực livestream tại Hanoi Gift Show là một mô hình để các doanh nghiệp làng nghề xem xét và học tập theo. Qua đó, các nhà sản xuất có thể thấy rõ hơn cách áp dụng thương mại điện tử vào việc quảng bá sản phẩm.

Hội chợ cũng cho thấy hoạt động xúc tiến thương mại không chỉ là việc trưng bày sản phẩm để khách hàng trực tiếp xem, mà còn có thể tạo ra những cách thức mới để quảng bá và đưa sản phẩm đến thị trường.

Với sản phẩm thủ công mỹ nghệ, việc khách hàng trực tiếp được xem những sản phẩm cao cấp, tinh xảo, độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội rất hấp dẫn. Khi kết hợp với thương mại điện tử, sản phẩm có thêm một phương thức để quảng bá và tiếp cận thị trường rộng rãi hơn.

- Đưa hàng hoá lên sàn thương mại điện tử hay livestream bán hàng đòi hỏi nhân lực có kỹ năng, trong khi đó, nhân lực trẻ tại các làng nghề đang thiếu, theo ông, cần có giải pháp gì, nhất là về đào tạo, để hỗ trợ các làng nghề đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên “kênh số”?

Ông Trịnh Quốc Đạt: Vấn đề đào tạo về thương mại điện tử hiện nay, Nhà nước và các cơ quan thuộc ngành Công Thương đã chú ý, nhưng theo tôi là chưa mạnh. Cần đầu tư thêm, mở thêm các lớp huấn luyện và những lớp nâng cao về kỹ năng thương mại điện tử.

Theo tôi, đào tạo cần được thực hiện từ những lớp ban đầu đến những lớp nâng cao, bồi dưỡng để doanh nghiệp có thể tiếp tục nâng cao trình độ. Bởi vì, nếu chỉ có những lớp sơ cấp, đào tạo ban đầu thì chưa đủ để giúp doanh nghiệp đưa hoạt động trên sàn thương mại điện tử lên mức cao hơn và hiệu quả hơn.

Đây cũng là một nội dung cần được tiếp tục chú trọng trong hoạt động hỗ trợ các làng nghề. Sở Công Thương Hà Nội và cao hơn là Bộ Công Thương đã có sự quan tâm, nhưng việc đào tạo cần được mở rộng và đầu tư hơn nữa.

Thương mại điện tử có vai trò rất quan trọng trong quảng bá sản phẩm, đưa sản phẩm ra thị trường rộng rãi trong nước và thế giới. Vì vậy, để các doanh nghiệp làng nghề có thể khai thác tốt kênh này, việc nâng cao kỹ năng thông qua đào tạo là cần thiết.

Từ thực tế của Hanoi Gift Show, có thể thấy hoạt động xúc tiến thương mại đang tạo ra nhiều cách thức để kết nối sản phẩm với thị trường. Một mặt, khách hàng có thể trực tiếp xem những sản phẩm tinh xảo, độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội; mặt khác, doanh nghiệp, nghệ nhân có thể tiếp cận thị trường thông qua thương mại điện tử và livestream.

Với các doanh nghiệp làng nghề, đây cũng là dịp để học hỏi cách quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và tiếp cận những phương thức tiêu thụ mới. Trong đó, thương mại điện tử và livestream là những cách làm cần được tiếp tục quan tâm, đầu tư và đào tạo để hoạt động hiệu quả hơn.

Trân trọng cảm ơn ông!

Thương mại điện tử, kênh mạng xã hội đã và đang dần được các làng nghề tiếp cận và được ghi nhận là kênh tiêu thụ tiềm năng, đưa sản phẩm gần hơn với đa dạng phân khúc tiêu dùng.