Không chỉ giúp nông sản địa phương vượt qua giới hạn về khoảng cách địa lý để tiếp cận người tiêu dùng trên cả nước, thương mại điện tử còn mở ra những hướng sinh kế mới cho người dân khu vực nông thôn. Tại Lai Châu, những mô hình đưa thương mại điện tử về cấp xã đang từng bước được triển khai, với sự tham gia của người sản xuất, hộ kinh doanh và lực lượng trẻ am hiểu công nghệ.

Đưa đặc sản vùng cao vượt núi

Với nhiều địa phương miền núi, sản phẩm nông nghiệp và đặc sản bản địa có chất lượng nhưng việc mở rộng thị trường tiêu thụ vẫn gặp không ít khó khăn. Người sản xuất thường phụ thuộc vào thương lái, chợ truyền thống hoặc một số đầu mối thu mua. Khoảng cách địa lý, chi phí vận chuyển và hạn chế về thông tin thị trường khiến nhiều sản phẩm khó tiếp cận người tiêu dùng tại các đô thị lớn. Những năm gần đây, thương mại điện tử đang từng bước tháo gỡ những rào cản này, tạo điều kiện để các hộ sản xuất ở vùng sâu, vùng xa giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến khách hàng trên phạm vi rộng hơn.

Bà Hồng (bên phải) cùng bà con livestream bán miếng dong dịp Tết 2026.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, bà Vũ Bích Hồng, Tiktoker Cô Ba Hồng, Phó Chủ tịch Hội Nông sản tỉnh Lai Châu, cho rằng thương mại điện tử đang tạo ra cơ hội lớn cho nông nghiệp, đặc biệt tại những địa phương miền núi. Từ trải nghiệm xây dựng thương hiệu Cô Ba Hồng trên các nền tảng số và phát triển hoạt động kinh doanh trực tuyến, bà đã đưa những sản phẩm đặc trưng của Lai Châu như miến khoai sâm Bình Lư, khoai sâm đất Sìn Hồ đến gần hơn với người tiêu dùng.

Theo bà Hồng, thương mại điện tử không đơn thuần là nền tảng thông tin, giải trí mà còn là kênh truyền thông, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường hiệu quả. Đáng chú ý, nông sản vùng cao có lợi thế riêng về vùng đất, khí hậu, thổ nhưỡng, con người và phương thức sản xuất. Đây chính là những câu chuyện có thể tạo nên giá trị khác biệt cho sản phẩm khi tiếp cận người tiêu dùng. "Người tiêu dùng ngày nay không chỉ muốn mua một gói miến hay một củ khoai, họ còn muốn biết sản phẩm đó đến từ đâu, ai làm ra và giá trị phía sau sản phẩm là gì", bà Hồng chia sẻ.

Từ góc độ người trực tiếp sản xuất, kinh doanh nông sản, bà Hồng cho rằng, cơ hội từ thương mại điện tử cần được mở rộng cho cả cộng đồng sản xuất, thay vì chỉ tập trung vào một số người có khả năng kinh doanh trực tuyến. Một hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, dù không có cửa hàng hay mặt bằng kinh doanh tại thành phố, vẫn có thể giới thiệu sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng thông qua các nền tảng số.

Đáng chú ý, quá trình phát triển thương mại điện tử còn tạo thêm nhu cầu về nhân lực và dịch vụ tại địa phương. Người trẻ có thể tham gia quay video, chụp ảnh sản phẩm, xây dựng nội dung quảng bá, quản lý gian hàng, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Các hoạt động đóng gói, bảo quản, vận chuyển hàng hóa cũng mở ra cơ hội việc làm cho lao động nông thôn. Như vậy, giá trị của thương mại điện tử không chỉ nằm ở việc mở rộng đầu ra cho nông sản mà còn ở khả năng hình thành những công việc mới, giúp người dân đa dạng hóa nguồn thu nhập và có thêm cơ hội phát triển kinh tế ngay tại quê hương.

Đào tạo thực chất để người dân làm chủ kinh doanh số

Tuy nhiên, theo bà Vũ Bích Hồng, để thương mại điện tử thực sự trở thành sinh kế bền vững, việc hỗ trợ người dân không thể chỉ dừng lại ở hướng dẫn mở gian hàng hay cách quay một video quảng bá sản phẩm.

Trong hơn hai năm qua, bà đã dành thời gian đồng hành, tổ chức các hoạt động chia sẻ, hướng dẫn và đào tạo miễn phí cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, hộ kinh doanh và các cơ sở sản xuất tại Lai Châu. Nội dung hướng dẫn tập trung vào những kỹ năng thiết thực như sử dụng điện thoại thông minh, xây dựng kênh gắn với đời sống và sản phẩm địa phương, lựa chọn mặt hàng phù hợp, quay video, kể câu chuyện sản phẩm, livestream, giới thiệu hàng hóa, xử lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng. "Điều quan trọng nhất là phải giúp bà con tự làm được, chứ không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào người hướng dẫn", bà Hồng nhấn mạnh.

Đào tạo kỹ năng thương mại điện tử gắn với thực hành là cách bà Hồng đồng hành cùng người dân phát triển sinh kế tại địa phương.

Thực tế triển khai cho thấy, người dân có thể hào hứng tham gia trong những ngày đầu được tập huấn, nhưng nếu thiếu người đồng hành, không có đơn hàng và không nhìn thấy nguồn thu nhập thì rất dễ bỏ cuộc. Vì vậy, hoạt động đào tạo cần gắn với quá trình thực hành liên tục, từ chỉnh sửa video, hướng dẫn livestream đến tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình bán hàng.

Một trong những hoạt động bà Hồng đang tham gia là xây dựng mô hình xã thương mại điện tử tại các địa phương như Sìn Hồ, Bình Lư, Than Uyên của tỉnh Lai Châu. Theo chia sẻ của bà, các hoạt động đào tạo đã thu hút hàng trăm người tham gia, đồng thời phát triển cộng đồng lên hơn 100 hộ bán hàng hoạt động trên môi trường số trong giai đoạn triển khai gần đây.

Với mô hình tại Bình Lư, mục tiêu không chỉ là đưa sản phẩm miến dong và đặc sản địa phương lên các nền tảng trực tuyến, mà còn từng bước hình thành cộng đồng có khả năng kinh doanh số, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau. "Tôi thường nói với bà con rằng không cần phải trở thành người nổi tiếng mới bán được hàng. Một người nông dân biết kể câu chuyện thật về sản phẩm mình làm ra, biết giới thiệu đúng giá trị sản phẩm và giữ chữ tín với khách hàng cũng có thể trở thành một người bán hàng tốt", bà Hồng chia sẻ.

Bên cạnh kỹ năng kinh doanh trực tuyến, chất lượng sản phẩm vẫn là yếu tố quyết định khả năng duy trì thị trường. Theo bà Hồng, người sản xuất cần thay đổi tư duy từ sản xuất những gì mình có sang sản xuất những gì thị trường cần; chú trọng tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của nguồn cung.

Để làm được điều đó, bà Hồng cho rằng cần sự phối hợp của ba chủ thể gồm người sản xuất, chính quyền địa phương và các nền tảng số. Trong đó, chính quyền cấp xã cần xây dựng định hướng phát triển thương mại điện tử gắn với thế mạnh kinh tế địa phương, thay vì chỉ tổ chức tập huấn hoặc hỗ trợ mở gian hàng. Người dân cần được tiếp cận các chương trình đào tạo thực chiến, đội ngũ hướng dẫn tại cơ sở, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ pháp lý và kết nối với doanh nghiệp vận chuyển, phân phối.

Ở góc độ Hội Nông sản tỉnh Lai Châu, bà Hồng mong muốn kết nối các nhà sản xuất, hợp tác xã, nhà bán hàng, KOL, KOC và đối tác phân phối để hình thành mạng lưới quảng bá, tiêu thụ nông sản rộng hơn. Trong hệ sinh thái này, người sản xuất tập trung nâng cao chất lượng hàng hóa, người bán hàng phát triển thị trường, người sáng tạo nội dung kể câu chuyện sản phẩm và các nền tảng công nghệ đóng vai trò kết nối.

Có thể thấy, đưa thương mại điện tử về nông thôn không đơn thuần là đưa hàng hóa lên môi trường trực tuyến, mà còn là quá trình nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm tại chỗ. Khi người dân có đủ kiến thức, kỹ năng để tự vận hành hoạt động bán hàng, sản phẩm địa phương có chất lượng ổn định và các khâu hỗ trợ được kết nối đồng bộ, thương mại điện tử mới có thể trở thành động lực tạo sinh kế lâu dài, giúp người dân chủ động làm chủ sản phẩm và phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình.