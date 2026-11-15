Thương mại điện tử không khoảng cách: Khởi động ngày hội số đầu tiên của Việt Nam

Buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện - Ảnh: BCT.

Ngày 14/11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia và Tuần lễ Thương mại điện tử Việt Nam (Online Friday 2026).

THU HẸP CHÊNH LỆCH SỐ QUA 5 TRỤ CỘT

Thương mại điện tử Việt Nam năm 2026 tiếp tục giữ vững vị thế thuộc nhóm thị trường tăng trưởng hàng đầu khu vực, với quy mô bán lẻ trực tuyến ước đạt từ 37,2 đến 37,8 tỷ USD, tăng từ 20% đến 22% so với năm 2025.

Đặc biệt, năm 2026 ghi nhận dấu ấn lịch sử về hoàn thiện thể chế khi Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 và Chính phủ ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định ngày 12/12 hằng năm là Ngày Thương mại điện tử quốc gia.

Những quyết sách này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, khẳng định vai trò động lực kinh tế trọng yếu của thương mại điện tử gắn liền trực tiếp với sinh kế của hàng triệu người dân và doanh nghiệp.

Chuỗi sự kiện Online Friday 2026 không chỉ đóng vai trò là cao điểm kích cầu mua sắm cuối năm mà còn là đòn bẩy kết nối nguồn lực, giúp kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ấn tượng ở mức hai con số.

Bên cạnh những con số tăng trưởng ấn tượng, thị trường vẫn đối diện với nhiều khoảng cách cần thu hẹp như sự chênh lệch giữa đô thị lớn với vùng sâu vùng xa, giữa doanh nghiệp lớn với hộ kinh doanh nhỏ lẻ, hay sự khác biệt về thế hệ, năng lực số và mức độ tuân thủ pháp luật.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Online Friday 2026 lựa chọn thông điệp xuyên suốt “Thương mại điện tử không khoảng cách” nhằm hướng tới sự phát triển bao trùm và bền vững thông qua năm trụ cột cốt lõi.

Thứ nhất, không khoảng cách vùng miền tập trung đưa cơ hội số đến mọi địa phương, kết nối nhà bán hàng và sản phẩm OCOP với thị trường toàn quốc lẫn quốc tế.

Thứ hai, không khoảng cách quy mô hướng đến đồng hành, tiếp sức cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể tiếp cận công cụ, khách hàng ngang tầm các doanh nghiệp lớn.

Thứ ba, không khoảng cách thế hệ kiến tạo môi trường mua sắm trực tuyến thân thiện, an toàn cho mọi lứa tuổi, từ người trẻ đến người cao tuổi và người mới lần đầu tiếp cận.

Bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) chia sẻ tại buổi họp báo - Ảnh: BCT.

Thứ tư, không khoảng cách kỹ năng chú trọng phổ cập năng lực số, kỹ năng vận hành gian hàng, livestream, quảng cáo và ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào kinh doanh.

Thứ năm, không khoảng cách pháp lý đẩy mạnh tuyên truyền quy định về thương mại điện tử và thuế, xây dựng thị trường minh bạch và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

CHUỖI HOẠT ĐỘNG ĐIỂM NHẤN TRÊN QUY MÔ TOÀN QUỐC

Online Friday 2026 sẽ được triển khai đồng bộ tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước theo lộ trình các chặng sự kiện trọng tâm. Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia diễn ra liên tục từ ngày 10/12 đến ngày 16/12/2026 với hàng loạt chương trình kích cầu trực tuyến, ưu tiên thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và sản phẩm OCOP.

Trong hai ngày 10/12 và 11/12/2026 tại Bảo tàng Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ mở cửa Sự kiện trải nghiệm và không gian số quy mô lớn với năm phân khu chuyên biệt phản ánh trọn vẹn thông điệp chương trình, bao gồm khu gian hàng tiêu chuẩn, sân khấu chính tổ chức hội thảo chuyên đề, khu tư vấn E-commerce Clinic, khu livestream và khu trải nghiệm ưu đãi kết hợp trực tuyến với trực tiếp.

Lễ hưởng ứng Ngày Thương mại điện tử quốc gia sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày 11/12/2026 tại sân khấu chính Bảo tàng Hà Nội, tạo tiền đề cho siêu ngày hội số và cao điểm mua sắm trực tuyến trên toàn quốc diễn ra đúng vào ngày 12/12/2026.

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử (Bộ Công Thương) nhấn mạnh ngày 12/12/2026 đầu tiên được tổ chức theo quy định pháp luật sẽ đặt nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển toàn diện tiếp theo của ngành, góp phần thúc đẩy thương mại điện tử lan tỏa rộng khắp và tạo thêm nhiều cơ hội cho người dân lẫn doanh nghiệp.

Bà Lê Hoàng Oanh cũng trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp của chương trình đến cộng đồng.

Hiện Ban Tổ chức đã mở cổng thông tin chính thức tại địa chỉ onlinefriday.vn và mời gọi các doanh nghiệp, nền tảng công nghệ, nhà bán hàng đăng ký tham gia các hoạt động gian hàng miễn phí vị trí, hội thảo và tư vấn trước ngày 30/11/2026.