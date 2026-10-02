Thương mại điện tử, động lực đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng

Từ ngày 1/10, người dân tại Tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam, Hà Nội bắt đầu làm quen với cách thu gom rác mới: sử dụng túi tiêu chuẩn sau khi đã phân loại rác tại nguồn. Dự kiến triển khai thí điểm trong 3 tháng, mô hình này được kỳ vọng sẽ hình thành thói quen, nâng cao ý thức của mỗi hộ gia đình, kinh doanh với việc xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.