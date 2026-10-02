Thương mại điện tử, động lực đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng
Thương mại điện tử đang là động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường nội địa. Theo Bộ Công Thương, năm 2025, quy mô bán lẻ trực tuyến ước đạt khoảng 31 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 11% tổng mức bán lẻ hàng hóa.
Nền tảng số, thanh toán điện tử và giao hàng nhanh đã làm thay đổi căn bản thói quen mua sắm. 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu trên bốn sàn lớn đạt khoảng 291.600 tỷ đồng, tăng 41%. Xu hướng vừa giải trí vừa mua sắm qua livestream ngày càng chiếm ưu thế.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/thuong-mai-dien-tu-dong-luc-dua-hang-viet-den-gan-nguoi-tieu-dung-475349.media