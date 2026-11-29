Những phiên chợ số mở rộng thị trường cho nông sản vùng cao

Ở nhiều xã miền núi, sản phẩm nông nghiệp và hàng hóa đặc trưng địa phương chủ yếu được tiêu thụ qua thương lái, chợ truyền thống hoặc các điểm bán nhỏ lẻ. Phương thức này còn hạn chế về phạm vi tiếp cận khách hàng, nhất là với những hợp tác xã ở xa trung tâm tiêu thụ. Thương mại điện tử đang tạo thêm hướng đi, giúp người sản xuất chủ động giới thiệu sản phẩm, tương tác với khách hàng và tiếp nhận đơn hàng trực tuyến.

Tại xã Hợp Thành, các phiên livestream được tổ chức để giới thiệu và bán những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng như mật ong, mì khô, bún khô và các sản phẩm trà. Thông qua hình thức này, người tiêu dùng có thể tìm hiểu sản phẩm, trao đổi với người bán và đặt hàng trực tiếp trên nền tảng số.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Phó Chủ tịch UBND xã Hợp Thành cho biết: Địa phương kỳ vọng các phiên livestream sẽ thúc đẩy quảng bá, bán hàng, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh, từng bước đưa sản phẩm tiếp cận thị trường nước ngoài. Ông Tống Văn Viện - Giám đốc HTX Nông sản Phú Lương, đánh giá cao sự đồng hành của chính quyền địa phương trong quảng bá và tiêu thụ góp phần giải quyết đầu ra, nâng cao giá trị nông sản.

Tại xã Ngân Sơn, chương trình “Phiên chợ nông sản Thái Nguyên” được tổ chức cuối tháng 9/2026, giới thiệu nhiều sản phẩm đặc trưng như hạt dẻ, cốm khẩu nua lếch, gạo nếp Khẩu nua lếch, măng ớt đèo Gió, thịt lợn sấy Ngân Sơn và khoai lang mật. Các hợp tác xã trực tiếp giới thiệu nguồn gốc, đặc điểm, quy trình sản xuất và phương thức tiêu thụ sản phẩm. Kết thúc phiên livestream, các hợp tác xã tham gia đã chốt được hơn 1.000 đơn hàng.

Các hợp tác xã giới thiệu sản phẩm OCOP của Thái Nguyên trong phiên livestream, mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng trên nền tảng số. (ảnh: thainguyen.gov.vn)

Bà Dương Thị Phương Quế - Chủ tịch UBND xã Ngân Sơn, đánh giá hình thức này giúp sản phẩm được giới thiệu trực tiếp đến người tiêu dùng trên nền tảng số, mở rộng phương thức tiếp cận thị trường và kết nối người sản xuất với khách hàng.

Không chỉ tổ chức tại địa phương, hoạt động livestream còn được triển khai trong các chương trình xúc tiến thương mại với sự tham gia của nhiều hợp tác xã. Chương trình “Top Nông sản - Nông sản về phố” từng giới thiệu hơn 30 sản phẩm OCOP, với sự tham gia của hơn 10 hợp tác xã. Các sản phẩm được quảng bá gồm nấm linh chi, miến dong, măng khô, lạp sườn, mì phở, trà và trái na.

Những mô hình này cho thấy thương mại điện tử có thể giúp rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Hợp tác xã có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận phản hồi và tìm kiếm khách hàng ngoài địa bàn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các kênh tiêu thụ truyền thống.

Không chỉ đưa sản phẩm lên sàn, mà phải tạo được niềm tin

Livestream có thể giúp sản phẩm tiếp cận nhiều người hơn, nhưng để khách hàng quyết định mua và tiếp tục lựa chọn, yếu tố quan trọng vẫn là chất lượng và uy tín. Trên môi trường trực tuyến, người tiêu dùng chủ yếu tìm hiểu sản phẩm qua hình ảnh, video và thông tin giới thiệu. Vì vậy, nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và cách sử dụng cần được thể hiện rõ ràng.

Thái Nguyên đã triển khai Chợ sản phẩm trực tuyến dành cho các hợp tác xã và thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Nền tảng này hướng tới hỗ trợ hợp tác xã giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên môi trường thương mại điện tử, mở rộng khả năng kết nối với doanh nghiệp và đơn vị phân phối.

Cùng với đó, các hoạt động tập huấn được triển khai nhằm nâng cao kỹ năng kinh doanh trực tuyến cho hợp tác xã và người dân vùng cao. Nội dung tập trung vào livestream bán hàng, marketing số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chụp ảnh, quay video, viết nội dung quảng bá và khởi tạo gian hàng trên các nền tảng như Shopee, TikTok.

Các sản phẩm chè Thái Nguyên được giới thiệu, quảng bá trực tuyến; bao bì và thông tin sản phẩm góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu, tạo niềm tin với người tiêu dùng. (ảnh: Báo Thái Nguyên)

Tuy nhiên, có gian hàng trực tuyến mới chỉ là bước đầu. Nếu chất lượng sản phẩm không đồng đều, bao bì chưa phù hợp hoặc nguồn cung thiếu ổn định, hợp tác xã sẽ khó duy trì khách hàng. Với sản phẩm vùng miền núi, lợi thế về vùng nguyên liệu, phương thức sản xuất và bản sắc địa phương có thể tạo sự khác biệt, nhưng cần gắn với chất lượng thực tế và thông tin có thể kiểm chứng.

Do đó, phát triển thương mại điện tử phải đi cùng chuẩn hóa sản phẩm và tổ chức sản xuất. Các hợp tác xã cần chú trọng kiểm soát chất lượng, hoàn thiện nhãn mác, bao bì, truy xuất nguồn gốc; đồng thời bảo đảm khả năng đóng gói, bảo quản và giao hàng khi đơn hàng tăng lên.

Vai trò của ngành Công Thương trong phát triển thương mại điện tử

Để thương mại điện tử phát huy hiệu quả, vai trò của ngành Công Thương không chỉ dừng ở việc tổ chức livestream hay hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, mà còn là kết nối hợp tác xã với nền tảng số, doanh nghiệp phân phối và đơn vị vận chuyển.

Ngày 22/11/2026, Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên khai trương Điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm xã, phường và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm qua nền tảng số tại số 366/1 đường Bắc Kạn, phường Phan Đình Phùng. Mô hình kết hợp giới thiệu trực tiếp với quảng bá, kinh doanh trên môi trường số, tạo thêm điểm kết nối giữa sản phẩm địa phương và người tiêu dùng.

Theo định hướng của Sở Công Thương, điểm trưng bày sẽ tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm theo hình thức “Mỗi tuần một sản phẩm”; hỗ trợ các chủ thể xây dựng gian hàng số, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, ứng dụng thanh toán trực tuyến và kết nối vận chuyển.

Cũng trong tháng 11/2026, chương trình “Sắc màu nông sản - Thái Nguyên 2026” thu hút hơn 120 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất đến từ 20 tỉnh, thành phố. Chương trình livestream ghi nhận hơn 1.000 lượt chốt đơn. Những hoạt động này cho thấy xúc tiến thương mại trên nền tảng số đang được triển khai theo hướng kết hợp trưng bày, giới thiệu sản phẩm, livestream và kết nối tiêu thụ.

Tại chương trình khai trương điểm trưng bày, ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên, nhấn mạnh định hướng kết hợp giới thiệu sản phẩm với kết nối thị trường và thúc đẩy tiêu thụ trên nền tảng số. Đây là cách tiếp cận nhằm hỗ trợ các chủ thể sản xuất tiếp cận người tiêu dùng thông qua nhiều kênh, thay vì chỉ phụ thuộc vào điểm bán trực tiếp.

Điểm giới thiệu và trưng bày sản phẩm OCOP tại Thái Nguyên góp phần kết nối sản phẩm địa phương với người tiêu dùng và mở rộng kênh phân phối. (ảnh: SCT Thái Nguyên)

Những hoạt động này có mối liên hệ với tiêu chí 7.3 “Triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2026-2030. Việc thực hiện tiêu chí không chỉ đặt ra yêu cầu về kỹ năng bán hàng trực tuyến, mà còn hướng tới phát triển hệ sinh thái hỗ trợ thương mại điện tử tại địa phương, kết nối các chủ thể sản xuất với nền tảng số và dịch vụ liên quan.

Vì vậy, hỗ trợ hợp tác xã cần gắn với nhu cầu thực tế: hướng dẫn tạo gian hàng, chụp ảnh, livestream, xử lý đơn hàng; đồng thời kết nối vận chuyển, thanh toán và mở rộng mạng lưới phân phối. Với những hợp tác xã đã có khách hàng, cần chú trọng duy trì chất lượng, nguồn cung và xây dựng thương hiệu để hoạt động kinh doanh trực tuyến không chỉ dừng ở những phiên bán hàng ngắn hạn.

Từ những phiên livestream tại Hợp Thành, Ngân Sơn đến điểm trưng bày kết hợp tiêu thụ qua nền tảng số, Thái Nguyên đang từng bước mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương. Khi hợp tác xã và hộ sản xuất có đủ kỹ năng số, sản phẩm bảo đảm chất lượng và các kênh phân phối được kết nối, thương mại điện tử sẽ góp phần tạo đầu ra ổn định, nâng cao giá trị nông sản và thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững.