Thương mại điện tử cấp xã: Góp phần hoàn thành chương trình Nông thôn mới

Chương trình tập huấn về thương mại điện tử được ngành chức năng phối hợp tổ chức

Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử

Cuối tháng 10/2026, chương trình tập huấn về TMĐT: kỹ năng livestream bán nông sản dành cho cán bộ xã, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ vườn và các đối tượng liên quan đã diễn ra tại Lâm Đồng. Chương trình do Sở Công thương phối hợp tổ chức, được triển khai trong khuôn khổ chuỗi hoạt động phát triển TMĐT và thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm - Lâm Đồng 2026.

Nhìn nhận TMĐT ngày càng phát triển mạnh mẽ, ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công thương cho rằng, phương thức kinh doanh truyền thống đang có thêm nhiều cơ hội kết hợp với các nền tảng trực tuyến để tiếp cận người tiêu dùng một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn. Thông qua hình ảnh trực quan cũng như giới thiệu trực tiếp và tương tác với khách hàng, người bán có thể giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về nguồn gốc, chất lượng, đặc điểm và giá trị của từng sản phẩm… Vì vậy, việc tổ chức chương trình tập huấn gắn với thực hành là cần thiết nhằm giúp cán bộ cơ sở, hợp tác xã, hộ kinh doanh, chủ vườn… từng bước tiếp cận phương thức kinh doanh mới, chủ động hơn trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của mình.

Đặc biệt, chương trình cũng tập trung hướng dẫn về mô hình thương mại điện tử theo tiêu chí 7.3 (trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2026 - 2030) là triển khai hiệu quả hoạt động TMĐT ở cấp xã.

Trưởng Đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây nguyên trao đổi về tiêu chí 7.3 - Triển khai hiệu quả hoạt động thương mại điện tử ở cấp xã

Tạo ra giá trị thực tế

Ông Võ Văn Khanh - Trưởng Đại diện Hiệp hội TMĐT Việt Nam tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhấn mạnh, việc đánh giá hiệu quả tiêu chí 7.3 không chỉ thể hiện qua số lượng gian hàng, số lớp tập huấn được tổ chức mà phải đo bằng dữ liệu và giá trị kinh tế thực tế. Đồng thời, ông cũng thông tin tiêu chí này cần thực hiện dựa trên 3 trụ cột gồm năng lực và kỹ năng số, hệ sinh thái cộng đồng địa phương, triển khai hoạt động TMĐT có hiệu quả.

Cùng với đó là tiến hành 5 bước triển khai với sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan: thành lập tổ công tác liên ngành; thu thập dữ liệu nền tảng và hành chính; khảo sát chọn mẫu tại cơ sở; tổng hợp, tính toán suy rộng; nghiệm thu, đối chiếu, xây dựng cơ sở dữ liệu TMĐT…

Kết quả đem lại là hướng đến mục tiêu triển khai hiệu quả TMĐT ở cấp xã, tạo ra giá trị kinh tế thực tế với kỳ vọng: mở rộng thị trường cho sản phẩm nông thôn, tăng thu nhập cho người dân, thúc đẩy kinh tế số cũng như góp phần hoàn thành chương trình NTM giai đoạn 2026 - 2030.

Trực tiếp tham dự tập huấn, ông Phạm Văn Duẩn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn cho biết, sau chương trình, bản thân cũng mong muốn thực hiện một số nội dung đối với địa bàn cơ sở để đạt tiêu chí 7.3. Bởi TMĐT không chỉ giới hạn ở hoạt động mua bán mà bao gồm cả du lịch trực tuyến, ẩm thực trực tuyến, vận tải công nghệ, giao hàng và các dịch vụ số khác… Theo đó, Quảng Sơn sẽ huy động mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tham gia vào TMĐT, nhất là thành phần kinh tế tư nhân như: doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh. Ngoài ra, qua tiêu chí này, xã cũng đánh giá được hiệu quả TMĐT trong quá trình phát triển kinh tế của địa phương.

Thông qua thương mại điện tử cũng góp phần đa dạng kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương. (Ảnh minh họa)

Ông Phạm Văn Duẩn thông tin thêm, tới đây địa phương xúc tiến triển khai một số nội dung liên quan để chuyển sang hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu trong phát triển TMĐT. Từ đó, góp phần triển khai hiệu quả TMĐT theo tiêu chí 7.3 cũng như hướng đến hoàn thành chương trình NTM giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn xã.

Tiêu chí 7.3 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2026 - 2030 là “Triển khai hiệu quả hoạt động TMĐT”, được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 17, ngày 31/3/2026, của Bộ Công thương.