Thương mại, dịch vụ tạo đà tăng trưởng cuối năm

Người tiêu dùng chọn mua các loại nông sản tại Lotte Mart Đồng Nai (phường Long Bình).

Lĩnh vực này có nhiều cơ hội, tiềm năng phát triển, mở rộng về quy mô, đa dạng các kênh bán lẻ, tiêu dùng để đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Kích cầu tiêu dùng

Trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động bán lẻ, dịch vụ trên địa bàn thành phố diễn ra sôi động, đặc biệt là các dịp lễ, Tết, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại triển khai các chương trình khuyến mại, kích cầu tiêu dùng quy mô lớn để thu hút khách hàng, nâng cao doanh thu bán lẻ, dịch vụ.

Theo Thống kê thành phố, hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng và du lịch trên địa bàn thành phố trong 9 tháng năm 2026 tiếp tục tăng trưởng. Nhiều điểm bán lẻ kết hợp mua sắm với ẩm thực, vui chơi giải trí để thu hút khách, nhất là vào cuối tuần và dịp lễ. Cụ thể, trong 9 tháng của năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 344,1 ngàn tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng hơn 16,3%, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 20,1%, doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tăng 15,4% và doanh thu dịch vụ khác tăng gần 19,2%...

Giám đốc Siêu thị Co.opmart Đồng Xoài (phường Bình Phước) Nguyễn Quốc Minh chia sẻ: Siêu thị thường xuyên tăng cường các chương trình khuyến mại lớn vào dịp lễ, Tết, cao điểm mua sắm. Đặc biệt là vào dịp Quốc khánh (2-9) vừa qua, siêu thị đã triển khai chương trình “30 năm tự hào siêu thị Việt” với các đợt khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng lớn theo từng chủ đề. Qua đó, trong đợt nghỉ lễ này, lượng khách đến tham quan, mua sắm tại siêu thị tăng khoảng 50-60% so với dịp cuối tuần bình thường và tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo báo cáo chỉ số TMĐT (EBI) Việt Nam năm 2026 do Hiệp hội TMĐT Việt Nam (Vecom) công bố, Đồng Nai đứng thứ 6 cả nước về chỉ số này. Trong đó, các chỉ số thành phần về giao dịch B2C (doanh nghiệp - người tiêu dùng), giao dịch B2B (doanh nghiệp - doanh nghiệp) tiếp tục duy trì thứ hạng khá cao.

Tương tự, Giám đốc Lotte Mart Đồng Nai (phường Long Bình) Lê Đức Thuần cho biết: Siêu thị đẩy mạnh triển khai nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mại lớn dịp nghỉ lễ, Tết để kích cầu tiêu dùng, thu hút khách hàng. Trong đó có nhiều chương trình dành cho hàng Việt, tập trung vào các ngành về thực phẩm, nông sản, đồ uống, hàng gia dụng, thời trang… Đặc biệt, vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (2-9), sức mua tại siêu thị tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Hạ tầng bán lẻ hiện đại (hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi) tại thành phố hiện phát triển tương đối nhanh tại các khu vực đô thị và khu công nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 9 trung tâm thương mại và 19 siêu thị, cùng các chuỗi cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini được mở rộng. Ngoài ra, hệ thống chợ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, là kênh thương mại truyền thống và phân phối chính tại nông thôn, kênh tiêu thụ nông sản địa phương… Đặc biệt, thị trường TMĐT tại Đồng Nai ngày càng được mở rộng. Thành phố đã chủ động triển khai nhiều chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thúc đẩy kinh tế số, trong đó có TMĐT phát triển.

Phát huy các tiềm năng, lợi thế

Đồng Nai có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ số, đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình thương mại, dịch vụ theo hướng xanh, bền vững; đẩy mạnh các loại hình TMĐT, dịch vụ số để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân, cũng như tạo động lực tăng trưởng trong bối cảnh phát triển mới của địa phương.

Giám đốc Trung tâm Phát triển TMĐT và Công nghệ số (eComDX) thuộc Cục TMĐT, Bộ Công thương Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ: Đồng Nai có vị trí chiến lược quan trọng, có nhiều nền tảng để thúc đẩy liên kết vùng, nâng cao chất lượng dịch vụ về logistics, TMĐT. Đặc biệt, Đồng Nai có hạ tầng giao thông phát triển với đầy đủ các phương thức vận tải thuận tiện. Đây là những lợi thế lớn giúp Đồng Nai thúc đẩy phát triển hệ sinh thái về TMĐT một cách đa dạng, bền vững.

Nhân viên Siêu thị Co.opmart Đồng Xoài (phường Bình Phước) giới thiệu sản phẩm OCOP của địa phương. Ảnh: Hải Quân

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, chủ thể OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của địa phương tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối giao thương cũng được các sở, ngành, địa phương trong thành phố quan tâm, tăng cường triển khai.

Theo Sở Công thương, trong những tháng đầu năm 2026, sở đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, chủ thể OCOP, cơ sở sản xuất của địa phương tham gia kết nối giao thương, mở rộng thị trường. Trong đó, sở đã tổ chức sự kiện “Khuyến mại hàng hiệu - Đồng Nai Mega Sale 2026”; hỗ trợ các doanh nghiệp Đồng Nai tham gia hội nghị kết nối cung - cầu với Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Đồng thời phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố hỗ trợ, kết nối các doanh nghiệp, chủ thể OCOP của địa phương tham gia nhiều hoạt động, chương trình xúc tiến thương mại tại các thị trường trong nước và quốc tế…

Vào giữa tháng 9-2026, tại buổi làm việc với Sở Công thương về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, các điểm nghẽn, hạn chế và đề xuất giải pháp, kế hoạch triển khai trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Sở Công thương cần xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, sở cần xây dựng kịch bản tăng trưởng công nghiệp - thương mại đến cuối năm 2026 và định hướng năm 2027.

Bên cạnh hoạt động xuất khẩu, ngành công thương thành phố cũng cần coi thị trường nội địa là động lực quan trọng; rà soát quy hoạch hệ thống trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, trung tâm phân phối; khuyến khích phát triển kinh tế đêm, TMĐT và các mô hình bán lẻ hiện đại. Đồng thời, ngành công thương cần hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các sản phẩm đặc trưng của thành phố tham gia hệ thống phân phối lớn, sàn TMĐT và chuỗi cung ứng trong nước, quốc tế. Công tác xúc tiến thương mại phải đi vào thực chất, xúc tiến phải gắn với đơn hàng, thị trường và kết quả đầu ra cụ thể cho doanh nghiệp.