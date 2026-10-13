Thương mại Campuchia với ASEAN và EU tăng trưởng hai chữ số

Theo báo cáo do Bộ Thương mại Campuchia công bố ngày 12/10, tổng kim ngạch thương mại giữa nước này với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh châu Âu (EU) đạt 19,29 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng so với 16,68 tỷ USD cùng kỳ năm 2025.

Khmer Times cho biết kim ngạch thương mại giữa Campuchia với các nước thành viên ASEAN đạt 14,26 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, thương mại giữa Campuchia và EU đạt 5,03 tỷ USD, tăng 14%.

Từ tháng 1 đến tháng 9/2026, tổng kim ngạch thương mại của Campuchia với thế giới đạt 58,48 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch thương mại với ASEAN chiếm khoảng 24,4%, còn với EU chiếm 8,6% tổng kim ngạch của Campuchia.

Ông Penn Sovicheat, Quốc vụ khanh kiêm phát ngôn viên Bộ Thương mại Campuchia, cho biết các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước này sang ASEAN và EU gồm sản phẩm may mặc, dệt may, giày dép, đồ dùng du lịch, túi xách, xe đạp, lốp ô tô, linh kiện điện tử, phụ tùng xe và nông sản.

Ở chiều ngược lại, Campuchia chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ ngành may mặc, vật liệu xây dựng, phương tiện giao thông, dầu khí, hàng điện tử, phân bón, mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, trái cây và các loại thực phẩm khác.

Nhận định về kết quả thương mại trên, ông Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, cho rằng mức tăng trưởng hai chữ số phản ánh sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực, cũng như hiệu quả từ nỗ lực đa dạng hóa thương mại của Campuchia. “Xu hướng tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự liên kết ngày càng sâu rộng trong chuỗi cung ứng, hoạt động thương mại xuyên biên giới mở rộng và những lợi thế thương mại từ các khuôn khổ hợp tác khu vực như Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP),” Tân Hoa xã dẫn lời ông Thong Mengdavid.

Thạch Thu