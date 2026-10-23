Thương mại Bia Hà Nội (HAT) giảm 64% lợi nhuận quý 3, doanh nghiệp hoàn toàn sạch nợ vay

Lợi nhuận đi lùi do sụt giảm nguồn thu khác

Báo cáo tài chính quý 3/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội cho thấy doanh thu thuần đạt hơn 443 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ tiết giảm giá vốn tương ứng, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giữ ở mức 29 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ từ 6,3% lên 6,6%.

Trong kỳ, hoạt động tài chính mang về gần 1,7 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp đôi cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi ngân hàng. Các khoản chi phí hoạt động cũng được kiểm soát tốt khi chi phí bán hàng giảm 8% xuống gần 36 tỷ đồng (trong đó chi phí dịch vụ mua ngoài chiếm hơn 20,6 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5% còn 4,8 tỷ đồng. Những nỗ lực này giúp lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh cốt lõi thu hẹp từ mức 14 tỷ đồng của cùng kỳ xuống còn gần 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của Thương mại Bia Hà Nội vẫn sụt giảm mạnh do phần đóng góp từ lợi nhuận khác bị thu hẹp. Cụ thể, dù ghi nhận thu nhập từ thanh lý tài sản cố định đạt hơn 15 tỷ đồng, công ty cũng phát sinh chi phí thanh lý tương ứng hơn 13,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận khác giảm 43% xuống gần 13 tỷ đồng. Hệ quả là doanh nghiệp chỉ báo lãi ròng hơn 2,5 tỷ đồng trong quý 3, giảm 64% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoàn thành 90% mục tiêu lợi nhuận, duy trì cơ cấu vốn an toàn

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thương mại Bia Hà Nội ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.215 tỷ đồng, tăng 5%. Lợi nhuận gộp đạt gần 79,8 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Sau khi trừ các chi phí, công ty báo lãi ròng gần 5,9 tỷ đồng, giảm 42%. So với kế hoạch được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên, doanh nghiệp đã thực hiện được 73% mục tiêu doanh thu và 90% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của cả năm.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Thương mại Bia Hà Nội tại ngày 30/9/2026 đạt gần 197,6 tỷ đồng, giảm 10,7% so với đầu năm. Doanh nghiệp duy trì thanh khoản ổn định với tiền và các khoản tương đương tiền đạt 19,4 tỷ đồng, cùng khoản tiền gửi có kỳ hạn hơn 70,3 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 12,5% xuống 52 tỷ đồng, trong đó phần lớn là khoản phải thu từ Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) với 13,8 tỷ đồng. Hàng tồn kho cũng được quản trị hiệu quả khi giảm 30,7%, giữ ở mức 4,3 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả ghi nhận hơn 132,5 tỷ đồng, giảm 9,3% so với đầu năm. Điểm tích cực trong cơ cấu tài chính là doanh nghiệp hoàn toàn không có dư nợ vay. Toàn bộ nợ phải trả là nợ ngắn hạn, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản phải trả khác gần 99,2 tỷ đồng (chủ yếu là nhận ký cược, ký quỹ bao bì). Vốn chủ sở hữu đạt hơn 65,1 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn hơn 15,6 tỷ đồng.