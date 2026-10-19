Thượng Long phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch

Người dân xã Thượng Long chăm sóc bưởi Diễn tôm xanh Phúc Khánh – sản phẩm OCOP 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương, tạo sinh kế gắn với phát huy tiềm năng du lịch.

Xã Thượng Long hiện có trên 16.000 người với 23 dân tộc cùng sinh sống tại 15 khu dân cư, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 93,6% dân số, chủ yếu là người Mường và người Dao.

Trải qua nhiều thế hệ, các giá trị văn hóa truyền thống được cộng đồng gìn giữ, trao truyền qua tiếng nói, phong tục, tín ngưỡng, trang phục, ẩm thực, dân ca, dân vũ và lễ hội. Đáng chú ý, tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020. Các nghi lễ truyền thống như Lễ cấp sắc của người Dao Quần Chẹt, Lễ cầu mùa, Lễ mừng cơm mới của người Mường tiếp tục được quan tâm bảo tồn, thực hành trong đời sống cộng đồng.

Cùng với di sản văn hóa, xã còn có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên với đồi núi, thung lũng, hồ, suối, tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Những điểm đến như hồ Ly, thác Khỉ Dòm cùng các sản phẩm đặc sản địa phương như bánh dày Hồ Ly, bưởi Diễn tôm xanh Phúc Khánh, cam Nga Hoàng là những lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng.

Hiện toàn xã duy trì 29 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ và một câu lạc bộ hát Xoan, dân ca Phú Thọ cấp tỉnh, góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng.

Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với du lịch vẫn còn những hạn chế. Một số nét văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một; hạ tầng và thiết chế văn hóa chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư còn hạn chế, sản phẩm du lịch đặc trưng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải có định hướng lãnh đạo đồng bộ, lâu dài, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được xã tổ chức, trong đó có hội thi ẩm thực góp phần gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống, quảng bá đặc sản địa phương gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở xã Thượng Long.

Trước yêu cầu thực tiễn, Đảng bộ xã Thượng Long ban hành Nghị quyết số 14 về giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Nghị quyết tạo sự thống nhất trong nhận thức, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Đảng bộ xã tập trung vào sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững.

Cùng với đó, xã tăng cường quản lý di sản văn hóa; phát huy vai trò của người cao tuổi, nghệ nhân, người có uy tín trong truyền dạy văn hóa cho thế hệ trẻ; đưa văn hóa truyền thống vào trường học, duy trì các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, đội văn nghệ dân gian. Công tác bảo tồn gắn với xây dựng môi trường văn hóa tiến bộ, xóa bỏ hủ tục, tiếp thu có chọn lọc các giá trị phù hợp.

Xã cũng huy động, lồng ghép các nguồn lực để hoàn thiện thiết chế văn hóa, phục dựng không gian văn hóa tiêu biểu, bảo tồn nghề truyền thống, ẩm thực, dân ca, dân vũ và lễ hội. Đồng thời, nghiên cứu, vận dụng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lưu giữ, quảng bá di sản và giới thiệu sản phẩm du lịch địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Long Đinh Thị Thu Thủy cho biết: “Địa phương xác định bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Việc triển khai nghị quyết phải gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống văn hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng phát triển bền vững”.

Để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực phát triển, Thượng Long định hướng gắn bảo tồn văn hóa với tạo sinh kế cho người dân. Việc gìn giữ, khai thác phù hợp các giá trị lễ hội, ẩm thực, trang phục, tri thức dân gian và nghệ thuật truyền thống sẽ góp phần phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm, thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đặc sản địa phương và tạo việc làm.

Với bản sắc văn hóa đa dạng, cảnh quan thiên nhiên đặc sắc và định hướng phát triển rõ ràng, Thượng Long từng bước phát huy lợi thế riêng. Hiệu quả của nghị quyết sẽ được thể hiện qua chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; qua việc trao truyền di sản, phát triển du lịch bản sắc và nâng cao đời sống người dân.