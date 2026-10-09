Thượng Long đẩy mạnh phát triển kinh tế đồi rừng

Sức sống trên những triền đồi

Rời xa không khí ồn ào của phố thị, đi qua những cung đường uốn lượn ôm trọn các dãy đồi nối tiếp, chúng tôi vào tới Thượng Long. Trên các triền đồi, màu xanh mướt, bạt ngàn của những cánh rừng quế trải dài hút tầm mắt. Tại khu vực đồi Gốc Gầy thuộc thôn Liên Sơn, khung cảnh của những vạt rừng xanh tươi như khoác lên tấm áo mới cho vùng đất miền núi này. Tiếng cười nói râm ran của người dân đi bóc vỏ, chăm sóc quế nơi lưng chừng đồi xua tan đi vẻ tĩnh mịch vốn có của núi rừng.

Một góc rừng quế đang chu kỳ phát triển tại thôn Liên Sơn, xã Thượng Long.

Xã Thượng Long có diện tích tự nhiên hơn 60km2, dân số trên 60.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số như người Mường, người Dao chiếm hơn 80%. Nơi đây từng là mảnh đất gặp vô vàn khó khăn do địa hình chia cắt, giao thông trở ngại. Bên cạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, cấp ủy, chính quyền xã Thượng Long xác định rõ thế mạnh đất đồi giúp địa phương tạo nên bước ngoặt lớn. Hiện nay, độ che phủ rừng của xã giữ ổn định ở mức gần 58%, tạo nên một không gian sinh thái xanh tươi, đồng thời là tấm lá chắn bảo vệ môi trường vững chắc. Bên cạnh gần 800ha quế, địa phương duy trì và phát triển hơn 90ha chè cùng 50ha bưởi, mở ra bức tranh kinh tế đa dạng. Việc phát triển lâm nghiệp gắn liền với quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được triển khai nghiêm túc ngay từ đầu năm, quyết tâm giữ vững màu xanh cho những cánh rừng. Trong quý III năm nay, diện tích trồng rừng tập trung của xã đạt 105ha, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, tiếp tục khẳng định quyết tâm bám rừng để vươn lên của người dân nơi đây.

Nhìn ngắm đồi quế hơn 1ha đang trong độ thu hoạch của gia đình, chị Đinh Thị Tuy ở thôn Liên Sơn không giấu được niềm vui. Chị Tuy chia sẻ: Trước đây, diện tích này chủ yếu trồng các loại cây cho hiệu quả kinh tế thấp, đời sống gia đình rất chật vật. Từ khi chuyển sang trồng quế và áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, cây sinh trưởng nhanh, vỏ dày và chứa hàm lượng tinh dầu cao. Nhờ thu hoạch quế dần theo từng năm, gia đình đã có nguồn thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống và tái đầu tư cho các mô hình kinh tế khác. Kết hợp trồng quế với chăn nuôi gia súc, gia cầm, gia đình tôi không chỉ thoát nghèo mà còn tích lũy được vốn để xây dựng nhà cửa khang trang, chăm lo chu đáo cho con cái học hành.

Cùng chung niềm vui ấy, bà Phùng Thị Sinh ở thôn Liên Sơn cho biết, đồi quế hơn 1ha của gia đình trồng được 7 năm nay bắt đầu cho thu hoạch. Vào mùa bóc vỏ, những người có sức khỏe tốt mỗi ngày có thể thu hái từ 40-50kg quế. Với giá bán quế tươi hơn 20.000 đồng/kg và quế khô khoảng 40.000 đồng/kg, mỗi ngày lao động tích cực, một người có thể thu nhập khoảng 1 triệu đồng.

Cây quế trở thành cây trồng chủ lực, giúp thay đổi đời sống của hàng trăm hộ dân tại Thượng Long. Hiện toàn xã có gần 650ha quế đang cho thu hoạch. Cây quế được trồng nhiều nhất ở thôn Dân Chủ với gần 600ha, cùng các thôn Liên Sơn, Minh Long, Nga Hoàng, Liên Minh... Theo đánh giá của Chủ tịch UBND xã Nguyễn Ngọc Khiêm, thời gian qua, nhờ thời tiết thuận lợi, năng suất và giá thu mua ổn định, cây quế không chỉ giải quyết việc làm tại chỗ cho lực lượng lao động địa phương, mà còn tạo ra nguồn thu vượt trội so với các loại cây nông nghiệp truyền thống.

Động lực giảm nghèo bền vững

Sự chuyển mình từ kinh tế đồi rừng đã góp phần mang lại những con số tích cực cho kinh tế - xã hội của Thượng Long. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong quý III/2026 đạt gần 18 tỷ đồng, vượt so với dự toán được giao. Quan trọng hơn, phát triển rừng đã trở thành đòn bẩy hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 6,3%, hộ cận nghèo còn khoảng 4%.

Người dân xã Thượng Long chăm sóc cây quế, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Trao đổi về định hướng phát triển địa phương, đồng chí Chủ tịch UBND xã khẳng định, phát triển kinh tế đồi rừng là hướng đi phù hợp nhất với điều kiện thổ nhưỡng và tập quán của đồng bào. Xác định lâm nghiệp cùng nông nghiệp hàng hóa tiếp tục là hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới, địa phương đã chủ động rà soát, quy hoạch lại các vùng sản xuất, khuyến khích người dân đưa các loại cây trồng có giá trị cao như cây dược liệu vào canh tác dưới tán rừng, đồng thời chú trọng liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã để đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm. Việc kết hợp phát triển rừng với tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng cũng là bước đi xã hướng tới. Bên cạnh đó, xã chú trọng quy hoạch không gian phát triển đồng bộ. Các khu vực có lợi thế giao thông sẽ tập trung phát triển thương mại, dịch vụ. Vùng đồi núi được đầu tư hạ tầng giao thông để tạo thuận lợi cho vận chuyển lâm sản.

Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ môi trường sinh thái sẽ giúp Thượng Long tạo nền tảng vững chắc cho phát triển lâu dài. Từ những triền đồi xanh mướt, sức sống mới, khí thế mới hiện hữu rõ nét, hứa hẹn góp phần mang lại sự đổi thay bền vững cho vùng đất Thượng Long.