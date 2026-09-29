Thượng Long đẩy mạnh giảm nghèo bền vững

Xã Thượng Long đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Tạo sinh kế từ lợi thế địa phương

Xã Thượng Long hiện có 15 thôn, diện tích tự nhiên 60,33 km2, dân số trên 16.000 người; trong đó 93,6% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Là xã miền núi thuần nông, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người đạt 49,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 10,7%.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và xây dựng nông thôn mới, xã đã triển khai các nhiệm vụ theo quy định. Đến hết năm 2025, toàn xã có 24/29 khu đạt chuẩn nông thôn mới; 3 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao là cam Nga Hoàng, bánh giày Hồ Ly và bưởi Diễn tôm xanh Phúc Khánh.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Thượng Long xác định phát triển sinh kế, tạo việc làm, nâng thu nhập là giải pháp trọng tâm để giảm nghèo bền vững. Phát huy lợi thế đất đai, đồi rừng, địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hình thành các mô hình sản xuất phù hợp.

Một trong những hướng phát triển kinh tế nổi bật của Thượng Long là cây quế. Toàn xã hiện có 797,5 ha quế, trong đó 648 ha đang cho thu hoạch, tập trung nhiều ở các thôn Dân Chủ với 587 ha, Minh Long 37 ha, Cả 47 ha, Liên Minh 24,6 ha, Tân Tiến 18 ha, Nga Hoàng 35,4 ha, Liên Sơn 18 ha... Hiệu quả từ cây quế cho thấy, hướng phát triển kinh tế đồi rừng phù hợp có thể tạo nguồn thu đáng kể, đồng thời mở ra khả năng tích lũy, tái đầu tư sản xuất cho các hộ gia đình.

Ông Triệu Như Lợi, ở thôn Dân Chủ cho biết: “Gia đình tôi có 17 ha quế. Năm nay, thời tiết thuận lợi, cây sinh trưởng tốt, vỏ dày, hàm lượng tinh dầu cao, giá thu mua ổn định. Nhờ cây quế, gia đình có nguồn thu nhập tốt, có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế và chăm lo cuộc sống”.

Lãnh đạo xã Thượng Long thăm mô hình trồng, sản xuất dược liệu tại địa phương.

Không chỉ cây quế, Thượng Long còn khuyến khích đa dạng sinh kế thông qua chăn nuôi, thủy sản và các mô hình kinh tế tổng hợp. Toàn xã hiện có gần 1.000 con trâu, bò; gần 4.000 con lợn; hơn 250.000 con gia cầm; diện tích nuôi thủy sản trên 100 ha, sản lượng khai thác hằng năm trên 300 tấn.

Điển hình như mô hình của chị Trịnh Thị Thương, ở thôn Nga Hoàng, với 3 ha quế kết hợp nuôi 3.000 con vịt, lò ấp trứng và nuôi thủy sản, mang lại thu nhập gần 200 triệu đồng/năm.

Nguồn vốn tín dụng chính sách cũng trở thành “đòn bẩy” hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Hộ ông Hoàng Văn Duẩn ở thôn Vông được vay 70 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để mua 2 con bò sinh sản. Chị Đinh Thị Tuy ở thôn Liên Sơn vay 100 triệu đồng để sản xuất, kinh doanh, duy trì hơn 1 ha quế cùng đàn gia súc, gia cầm; hiện đã thoát nghèo và trả được nợ.

Đầu tư hạ tầng, mở hướng thoát nghèo

Để các mô hình sản xuất phát huy hiệu quả, Thượng Long chú trọng hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Năm 2026, nhiều dự án giao thông nông thôn và công trình dân sinh được đưa vào danh mục đầu tư, trong đó có các tuyến đường kết nối khu dân cư, cải tạo đường giao thông tại các thôn Vông, Minh Long, Minh Thượng, Quang Trung và một số khu vực khác. Tỉnh cũng đưa dự án xây mới nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng học Trường Mầm non Thượng Long vào danh mục dự án cần thu hồi đất để thực hiện.

Xã Thượng Long đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.

Đầu tư hạ tầng không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn miền núi mà còn giảm chi phí sản xuất, nâng khả năng lưu thông hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Đây cũng là định hướng phù hợp với Nghị quyết 18/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Phú Thọ, quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, năm 2026, xã tập trung vào tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất, quản lý tiêu thụ nông sản và xây dựng chuỗi giá trị. Đến tháng 8/2026, xã tiếp tục triển khai Tiểu dự án 1 thuộc Dự án 6 “Giảm nghèo về thông tin” của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Khiêm - Chủ tịch UBND xã Thượng Long cho biết: “Địa phương xác định phát triển dựa trên những giá trị riêng có, từng bước đầu tư hạ tầng thiết yếu, khuyến khích người dân tham gia, gắn khai thác tiềm năng với bảo vệ môi trường. Giảm nghèo bền vững không chỉ bằng hỗ trợ trực tiếp mà chuyển mạnh sang tạo điều kiện để người dân tự tạo sinh kế”.

Gắn giảm nghèo với phát triển kinh tế đồi rừng đang mở ra hướng đi dài hạn cho Thượng Long. Toàn xã có độ che phủ rừng 57,95%, hơn 90 ha chè, 50 ha bưởi và trên 100 ha nuôi trồng thủy sản. Đây không chỉ là nguồn sinh kế mà còn là nền tảng để địa phương phát triển sản phẩm nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Xã Thượng Long trao hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà tình nghĩa cho hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Cách làm của Thượng Long đang phát huy hiệu quả giảm nghèo bền vững, từng bước chuyển từ hỗ trợ sang trao cơ hội để người nghèo tự vươn lên. Khi sinh kế được củng cố, hạ tầng tiếp tục hoàn thiện, các dịch vụ xã hội cơ bản được bảo đảm và người dân trở thành chủ thể của quá trình phát triển, mục tiêu giảm nghèo bền vững có thêm nền tảng để hạn chế tái nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống ở vùng miền núi.