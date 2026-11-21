Lãnh đạo xã Thượng Lâm tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các thôn trên địa bàn xã tại Ngày hội.

Trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra các hoạt động thể thao với môn bóng chuyền hơi nam, nữ phối hợp. Không gian trưng bày, giới thiệu sản vật địa phương, nông sản, thổ cẩm và các sản phẩm thủ công truyền thống đã góp phần giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh, nét đặc trưng trong đời sống và lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc.

Phần thi gói bánh chưng của các thôn tại Ngày hội.

Đặc biệt, các hoạt động trải nghiệm như thi gói, nấu bánh chưng, thi giã bánh giầy, nhảy sạp, ô ăn quan, cờ vua cùng các trò chơi dân gian đánh pam, đánh yến, tung còn, kéo co đã mang đến những trải nghiệm gần gũi, sinh động, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống, giúp du khách cảm nhận sâu sắc hơn về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc Thượng Lâm.

Điểm nhấn của Ngày hội là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, những màn trình diễn trang phục dân tộc với chủ đề “Duyên dáng Thượng Lâm”, tái hiện Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, tài năng và sự sáng tạo của các dân tộc mà còn là dịp để chúng ta cùng tự hào về những giá trị truyền thống đang được gìn giữ và tiếp nối trên mảnh đất Thượng Lâm huyền thoại.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của các thôn tại Ngày hội.

Phần thi trang phục dân tộc tại Ngày hội.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc xã Thượng Lâm năm 2026 được tổ chức không chỉ nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn; tăng cường tình đoàn kết, gắn bó cộng đồng và quảng bá hình ảnh quê hương Thượng Lâm đến với bạn bè, du khách gần xa.