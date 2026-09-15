Thưởng lãm nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Từ ngày 15 - 19/9/2026, chương trình “Nét chữ an nhiên” giới thiệu nghệ thuật thư pháp Hán Nôm và Quốc ngữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp trình diễn, giao lưu và âm nhạc dân tộc trong không gian di sản.

Chương trình “Nét chữ an nhiên” do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức, thuộc khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026.

Điểm nhấn của “Nét chữ an nhiên” là sự hiện diện song song của thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ. Thay vì chỉ trưng bày tác phẩm hoàn chỉnh, chương trình tạo điều kiện để người xem theo dõi trực tiếp quá trình hành bút, từ lựa chọn chữ, sắp xếp bố cục đến cách thể hiện trên từng chất liệu.

Thay vì chỉ trưng bày tác phẩm hoàn chỉnh, “Nét chữ an nhiên” tạo điều kiện để người xem theo dõi trực tiếp quá trình hành bút (Ảnh: Thùy Dương).

Trong các buổi trình diễn, những người thực hành thư pháp sẽ giới thiệu phong cách, kỹ thuật và cách chuyển tải tư tưởng, cảm xúc qua con chữ. Qua đó, công chúng có thể hiểu rõ hơn quá trình rèn luyện, sự tập trung và tính kỷ luật phía sau một tác phẩm thư pháp.

Các hoạt động nói chuyện, giao lưu và trải nghiệm cũng mở ra cơ hội để người xem tiếp cận gần hơn với loại hình nghệ thuật này. Đây đồng thời là dịp để các câu lạc bộ, người thực hành thư pháp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường kết nối cộng đồng.

Trong văn hóa Việt Nam, chữ viết không chỉ dùng để ghi lại ngôn ngữ mà còn gắn với tri thức, học vấn và đời sống tinh thần. Việc đưa hoạt động thư pháp vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám vì thế tạo nên mối liên hệ với truyền thống đạo học, văn hiến của Thăng Long - Hà Nội.

Chuỗi hoạt động nhằm đưa nghệ thuật thư pháp đến gần hơn với người trẻ và những du khách lần đầu tiếp cận, đồng thời tăng kết nối giữa di sản, du lịch và các hoạt động sáng tạo văn hóa.