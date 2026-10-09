Thưởng lãm hơn 250 tác phẩm mỹ thuật đa sắc về Thủ đô

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 –10/10/2026), ngày 9-10, Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2026 tại Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam (Đại lộ Thăng Long, phường Xuân Phương, Hà Nội).

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2026. Ảnh: Thủy Đặng

Phát biểu khai mạc, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội cho biết, Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô hoạt động thường niên có ý nghĩa đặc biệt, là ngày hội lớn của giới mỹ thuật Thủ đô, là dịp để các họa sĩ, nhà điêu khắc thể hiện tình yêu với Hà Nội, với đất nước và con người Việt Nam.

Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2026 nhận được 355 tác phẩm của 355 tác giả là hội viên và chưa là hội viên trên địa bàn Hà Nội tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn 259 tác phẩm để triển lãm.

Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội phát biểu. Ảnh: Thủy Đặng

“Đây là bức tranh toàn cảnh đa sắc về đời sống mỹ thuật Thủ đô đương đại. Mỗi tác phẩm là tiếng nói riêng, một tìm tòi riêng. Nhưng tất cả gặp nhau ở tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc, khát vọng vươn tới cái đẹp, cái chân cái thiện, góp phần xây dựng nền văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy nhấn mạnh.

Thưởng lãm các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Thủy Đặng

Các tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2026 phong phú về đề tài, đa dạng về chất liệu và cách thể hiện. Bên cạnh những bức tranh về phong cảnh Hà Nội, lễ hội, chân dung, thiên nhiên, miền núi…, nhiều họa sĩ, nhà điêu khắc dành tâm huyết sáng tác về lịch sử, Hà Nội trong những năm tháng chiến tranh, Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không và hình ảnh chiến sĩ Trường Sa. Mỗi đề tài được khai thác qua góc nhìn, cảm xúc riêng của người nghệ sĩ.

Các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Thủy Đặng

Sự phong phú về chất liệu như sơn mài, sơn dầu, lụa, acrylic, tranh in độc bản góp phần tạo nên diện mạo đa dạng cho triển lãm. Trong đó, tranh sơn mài chiếm khoảng 1/5 tổng số tác phẩm hội họa, với nhiều sáng tác có kích thước vừa phải, được đầu tư kỹ lưỡng. Tranh lụa cũng ghi dấu ấn qua những tác phẩm được thể hiện công phu, giàu cảm xúc. Ở mảng điêu khắc, các tác phẩm chủ yếu thuộc dòng tượng salon, sử dụng chất liệu gốm, gỗ, đồng, kim loại, composite… Ngôn ngữ tạo hình riêng giúp các nghệ sĩ thể hiện ý tưởng và dấu ấn cá nhân.

Trao giải A cho tác giả Ngân Chài. Ảnh: Thủy Đặng

Nét nổi bật của mỹ thuật Thủ đô năm nay là tính chuyên nghiệp ngày càng rõ nét, thể hiện qua sự chỉn chu trong cách thể hiện và quá trình đầu tư nghiêm túc của các tác giả. Qua từng tác phẩm, có thể nhận ra những tìm tòi về phong cách, ngôn ngữ tạo hình mang dấu ấn riêng của nghệ sĩ Hà Nội.

Để có những sáng tác trưng bày tại triển lãm, Hội Mỹ thuật Hà Nội và Ban Chấp hành Hội đã tổ chức nhiều chuyến đi thực tế tại các địa phương, cùng những trại sáng tác ở Đà Lạt, Tam Đảo…, tạo điều kiện để họa sĩ, nhà điêu khắc tìm cảm hứng và tích lũy chất liệu sáng tác.

Trao giải B cho các tác giả. Ảnh: Thủy Đặng

Nhân dịp này, Hội Mỹ thuật Hà Nội cũng trao 16 giải thưởng, gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các nghệ sĩ tham gia Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2026.

Giải A thuộc về “Cánh rừng lặng lẽ” của Ngân Chài. Hai giải B được trao cho “Cửa ô nhịp phố” của Lưu Thị Thanh Lan và “Xuân về trên nẻo cao” của Đào Văn Nam. Ba giải C thuộc về “Chợ phiên” của Lê Văn Khuy, “Trong sương sớm” của Lê Hoàng Anh và “Quỳnh giao” của Phạm Hoàng Tuân.

Tác phẩm giành giải A Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2026.

Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2026 diễn ra đến hết ngày 19-10, tại tầng 2, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam.