Thưởng lãm các di sản thế giới của Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh

Triển lãm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì tổ chức, kế thừa kết quả của lần trưng bày trước, đồng thời cập nhật hình ảnh về các di sản Việt Nam được UNESCO ghi danh. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), góp phần đưa những giá trị di sản đến gần hơn với công chúng.

Khai mạc triển lãm ảnh "Các di sản thế giới của Việt Nam". Ảnh: Phạm Sỹ

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh giá trị di sản dân tộc và khẳng định vai trò của nhiếp ảnh trong công tác bảo tồn, phát huy, quảng bá di sản Việt Nam.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết, triển lãm “Các di sản thế giới của Việt Nam” năm 2026 kế thừa kết quả của lần tổ chức trước, đồng thời cập nhật, bổ sung hình ảnh về các di sản Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Sỹ

Mỗi tác phẩm không chỉ ghi lại hình ảnh một địa danh hay một sinh hoạt văn hóa, mà còn chuyển tải câu chuyện về lịch sử, ký ức, phong tục và mối quan hệ gắn bó giữa con người với thiên nhiên. Bằng khả năng lưu giữ khoảnh khắc và truyền tải cảm xúc, nhiếp ảnh giúp công chúng tiếp cận di sản gần gũi hơn, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc phát huy giá trị hình ảnh, đổi mới phương thức truyền thông và mở rộng khả năng tiếp cận di sản càng có ý nghĩa quan trọng. Những hoạt động như triển lãm này góp phần kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo nghệ thuật, giáo dục, quảng bá văn hóa và phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các giá trị di sản đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế”, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Các đại biểu thưởng lãm tác phẩm. Ảnh: Phạm Sỹ

Theo Thứ trưởng, triển lãm được tổ chức hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa, di sản trong sự nghiệp phát triển đất nước. Thông qua triển lãm, công chúng có thêm cơ hội khám phá những giá trị đặc sắc của di sản Việt Nam, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức chung tay gìn giữ tài sản quý báu của các thế hệ.

Triển lãm “Các di sản thế giới của Việt Nam” gồm 100 tác phẩm giới thiệu 30 di sản, thông qua 7 nhóm nội dung: Di sản văn hóa thế giới; Di sản thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp và Di sản tư liệu thế giới, cùng nhóm di sản truyền khẩu và phi vật thể được UNESCO vinh danh.

Công chúng có dịp chiêm ngưỡng hình ảnh Quần thể di tích Cố đô Huế, Đô thị cổ Hội An, Khu di tích Chăm Mỹ Sơn, Vịnh Hạ Long, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quần thể danh thắng Tràng An cùng nhiều di sản tiêu biểu khác. Qua ống kính các nghệ sĩ nhiếp ảnh, những công trình kiến trúc cổ kính, cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ và dấu tích của các nền văn minh hiện lên với vẻ đẹp riêng, gợi mở những câu chuyện về lịch sử, quá trình hình thành và sự tiếp nối của các giá trị văn hóa.

Khán giả thưởng lãm các tác phẩm. Ảnh: Thụy Du

Mỗi bức ảnh không chỉ ghi lại hình ảnh của một địa danh hay một thực hành văn hóa, mà còn góp phần kể câu chuyện về ký ức, bản sắc và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Triển lãm đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường sự trân trọng đối với những tài sản quý báu mà Việt Nam đóng góp cho kho tàng di sản văn hóa và thiên nhiên của nhân loại.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 3-11.

Một số tác phẩm tại triển lãm: