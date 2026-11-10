Thương lắm 2 con thơ chưa dứt nỗi đau bố đột ngột qua đời, mẹ lại lâm bệnh nặng

Hơn 15 năm trước, từ mảnh đất Thạch Xuân (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thành Sen (SN 1986) rời quê hương vào Sài Gòn lập nghiệp. Nơi phương trời xa xôi, chị bén duyên với anh Ngô Đình Lâm (quê ở Khánh Hòa) – một người đàn ông hiền lành, chịu thương chịu khó.

Trong căn nhà trọ chật chội, hai vợ chồng lần lượt chào đón hai đứa con là Ngô Đình Quang (SN 2018) và Ngô Thị Mỹ Hằng (SN 2023) trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình. Cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua bằng những giọt mồ hôi và nụ cười vui vẻ trong tổ ấm nhỏ.

Tang cha chưa nguôi, nay mẹ lại lâm bệnh nặng, hai đôi mắt thơ ngây vẫn ngơ ngác nhìn quanh như chưa hề hay biết những giông bão đang đợi mình phía trước.

Thế nhưng, bão giông lại bất ngờ ập xuống khi cách đây gần 5 tháng, anh Lâm đột ngột ra đi sau cơn đột quỵ định mệnh, để lại người vợ trẻ và 2 con thơ chới với giữa dòng đời. Mất đi trụ cột gia đình, họ chẳng biết bấu víu vào đâu giữa Sài Thành rộng lớn.

Đau đớn hơn, tai họa chưa từng buông tha khi trong 1 lần đi khám bệnh chị Sen được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, là một loại bệnh có sinh bệnh học miễn dịch phức tạp, gây thiếu máu và suy thận,... Căn bệnh quái ác hành hạ làm cho đôi mắt của chị dần bị mù lòa.

Chị Sen bị bệnh Lupus ban đỏ hệ thống phải lọc máu liên tục và mắt ngày càng mờ dần.

Thương hai đứa cháu ngây thơ và người em gái góa phụ bệnh tật, gia đình anh trai tốt bụng đã dang rộng vòng tay yêu thương, lặn lội đón ba mẹ con chị Sen về thôn Nam Điền, xã Thạch Xuân cưu mang, chăm sóc. Tuy nhiên, gia cảnh cậu mự cũng nghèo khó, chắt bóp từng đồng lúa, củ khoai để lo cho cả gia đình lớn.

Chi phí lọc máu hàng tuần cho mẹ, tiền sữa tiền ăn cho cháu Mỹ Hằng cùng người anh nhỏ đang vượt quá sức chịu đựng của gia đình nông dân nghèo.

Bé Mỹ Hằng cầu mong mẹ chóng khỏe để về với em.

Những chuyến xe ra vào bệnh viện để lọc máu đã vắt kiệt sức lực cuối cùng của người mẹ bất hạnh, để lại tương lai của hai đứa trẻ thơ trước bờ vực chông chênh, mịt mù như chính đôi mắt của người mẹ.

Cách đây hai ngày, do bệnh tình ngày càng nặng chị Sen vào viện tỉnh lọc máu thì được bác sĩ chỉ định phải chuyển ra Hà Nội chữa trị. Gia đình neo người nên phải nhờ người cháu họ đi cùng để chăm sóc.

Tương lai của 2 anh em Đình Quang và Mỹ Hằng mịt mù hơn bao giờ hết.

Cháu Mỹ Hằng mới 3 tuổi, cái tuổi đáng lẽ đang được nằm trong vòng tay ấm áp của cha, được mẹ dắt tay đi chơi. Nhưng giờ đây, em chỉ biết ngơ ngác nhìn di ảnh của bố qua làn khói hương, rồi lại nắm lấy bàn tay gầy gộc, lạnh ngắt của người mẹ mù lòa trên giường bệnh. Em còn quá nhỏ để hiểu hết những cay đắng, thiếu thốn và tương lai mờ mịt đang bủa vây phía trước.

Bà Võ Thị Tân - Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Xuân cho biết, hoàn cảnh cháu Mỹ Hằng hết sức éo le khi cha mất vì đột quỵ, mẹ bị bệnh hiếm gặp dẫn tới mù lòa và phải lọc máu thường xuyên, cả 3 mẹ con phải sống nương tựa vào gia đình người em trai.

"Nhà trường mong cộng đồng san sẻ, để 3 mẹ con các cháu có thêm vật chất, tinh thần phần nào bớt đi khó khăn trong những ngày đầy cám cảnh này", Hiệu trưởng Tân gửi gắm tới quý tấm lòng hảo tâm gần xa.

Mọi sự giúp đỡ bé Ngô Thị Mỹ Hằng xin gửi về: Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ. Địa chỉ: Số 2, ngõ 5, đường Nguyễn Biểu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Hotline: 0913.473.217 Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh. Nội dung chuyển khoản: MT84 QR: